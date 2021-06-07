LG вывела на российский рынок лазерные проекторы Probeam BU60PST и BF60PST

LG Electronics (LG) вывела на рынок России яркие лазерныe проекторы LG Probeam BU60PST и LG BF60PST для бизнеса, обеспечивающие яркое изображение диагональю до 300 дюймов с лазерно-фосфорным источником света.

Компактные размеры обоих проекторов 370×290×155,7 мм и вес менее 10 кг позволяют легко установить и использовать их для решения ваших бизнес-задач.

LG Probeam BU60PST проецирует изображение с разрешением 4K UHD (3840х2160) с 8,3 млн пикселей и поддержкой HDR10 в динамическом режиме. У модели LG BF60PST разрешение WUXGA (1920x1200). У обоих проекторов повышенная яркость – 6000 ANSI люмен, что обеспечивает высококонтрастное изображение даже при искусственном освещении. Диагональ проекции может варьироваться от 40 до 300 дюймов, что подходит для самых разных сценариев использования, таких как встречи с малым количеством участников или большие собрания в конференц-залах.

Оптический зум с коэффициентом увеличения 1,6 позволит обеспечить нужную диагональ при том удалении от экрана, которое будет вам удобно. Гибкость в выборе расположения проектора относительно экрана также многократно повышается при использовании сдвига объектива по вертикали и горизонтали в широком диапазоне: ±50% и ±20% соответственно. Если имеющийся проекционный экран или светлая стена для проецирования оказались не идеально плоскими, то это можно легко компенсировать, так как вы можете скорректировать проекцию при помощи функции регулировки трапеции.

Данный проектор, помимо основных разъёмов для подключения источника сигнала, таких как HDMI х2, USB х2, RJ45, обеспечивает надёжное беспроводное подключение по Wi-Fi. Как и в других моделях марки, имеется USB-медиаплеер, позволяющий воспроизводить множество форматов файлов, включая офисные, вообще без внешнего источника сигнала, прямо с флеш-накопителя. А для удобства управления, помимо пульта дистанционного управления, можно подключить стандартную USB клавиатуру и мышь. Для больших залов предусмотрен контроль по протоколу RS-232C, а также передача сигнала на большом расстоянии через порт HDBaseT. Встроенная фирменная операционная система LG webOS 4.5 позволяет с лёгкостью открывать браузер для доступа к веб-ресурсам, а также в режиме Wi-Fi direct (Miracast) безо всяких проводов отображать экран мобильных устройств, например, смартфона, планшета и даже ноутбука, что по достоинству оценят корпоративные пользователи.

Два встроенных динамика позволят воспроизводить звук вашего медиа-контента или видеоконференции. Но если их окажется недостаточно, звук на внешнюю акустическую систему можно вывести одним из трех способов: мини-джек, оптический кабель и даже через Bluetooth с возможностью настройки синхронизации звука и видео.

Лазерно-фосфорный источник света с внушительным ресурсом 20 тыс. часов использования позволит просматривать изображение на проекторе по 8 часов в течение 7 лет или 4 часа в день на протяжение 14 лет.

Стоит отметить, что данный проектор может быть использован не только для деловых встреч, образовательных целей, различных культурных и общественных пространств, кафе, баров, ресторанов, фитнес-клубов и даже использоваться как экран для спортивных симуляторов. А для просмотра медицинских изображений на большом экране устройство поддерживает стандарт DICOM для единственно правильного отображения оттенков серого, являющийся общепринятым в радиологии.