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Индексная книга (каталог) CNews*
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Miracast стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.07.2026 Acer выпустила беспроводной проектор P1558i с яркостью 5200 Лм 1
09.07.2026 Диагональ 300 дюймов и коррекция 4 углов: лазерный проектор Acer PL2330W для сложных помещений 1
24.06.2026 На российском рынке представлен умный DLP-проектор Acer H6805BDa 1
08.06.2026 Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж 1
22.05.2026 Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM 1
13.02.2026 Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения 1
25.08.2025 Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM 1
11.07.2025 Яркие насыщенные цвета и передовые технологии с проектором Acer X119H 1
30.04.2025 Проектор Acer X1228i в России 1
09.04.2025 Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж 1
07.04.2025 Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A 1
25.02.2025 Телевизоры Xiaomi TV S Mini LED стали доступны для покупки в «Ситилинке» 1
10.02.2025 Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM 1
21.11.2024 Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр  1
02.10.2024 Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж 1
27.04.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра 1
25.09.2023 Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов 1
14.09.2023 Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче 1
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента 1
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM 1
05.05.2022 «Инфосистемы джет» создала корпоративный гибридный конференц-центр 1
27.01.2022 Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС 1
21.01.2022 Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж 1
10.11.2021 LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2 1
18.08.2021 Acer представила в России «умный» 4K-проектор H6800BDa 1
11.08.2021 Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1 1
07.06.2021 LG вывела на российский рынок лазерные проекторы Probeam BU60PST и BF60PST 1
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
28.03.2021 Что такое MHL-разъем и зачем он нужен? 1
26.03.2021 Samsung помогла банку Sparkasse объединить онлайн-сервисы и классические отделения 1
19.03.2021 Весь мир переходит на гибридный формат работы: какие ИТ-решения нужны российскому бизнесу 1
20.01.2021 LG выпустила компактный лазерный проектор Probeam BF50NST для бизнеса. Фото 1
09.01.2021 Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM 2
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео 1
30.01.2020 Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж 1
22.11.2019 LG представила в России проектор 4K CineBeam Laser HU85LS 1
13.11.2019 Готовится к выпуску дешевая «железка», превращающая iPhone или Android-смартфон в ноутбук. Видео 1
11.10.2019 Acer представила серию беспроводных проекторов X1 1
18.04.2019 Телевизоры от 55 дюймов до 40 000 рублей: хиты продаж 1
12.12.2018 Подарки на Новый год 2019: лучшие телевизоры на любой бюджет 1

Публикаций - 102, упоминаний - 103

Miracast и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 24
LG Electronics 3735 24
Google LLC 12688 16
Sony 6739 15
Apple Inc 13154 12
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 12
Microsoft Corporation 25775 11
Xiaomi - Сяоми 2231 8
Philips 2099 8
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
HP Inc. 5883 6
Nvidia Corp 4002 5
ГЕРЦ 1 5
Lenovo Group 2446 5
MediaTek - Ralink 595 5
X Corp - Twitter 2938 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 4
Digma 251 4
Crestron 102 3
Haier Group 230 3
STARWIND 34 3
МегаФон 10742 3
Huawei 4676 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Intel Corporation 12811 3
BBK Electronics Corp 332 3
Sharp Corporation 1062 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 2
Erisson 16 2
Dell EMC 5180 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Геометрия НПО 165 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Hyundai Motor Company 436 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
Верный - торговая сеть 326 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Sparkassen-Finanzgruppe - Nord/LB - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Braunschweigischen Landessparkasse - Брауншвейгский государственный сберегательный банк 10 1
101Hotels.com 456 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Kickstarter 136 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Евросеть 1421 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Walt Disney Company 647 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 73
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 64
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 60
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 58
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 57
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 57
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 52
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 51
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 51
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 45
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 41
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 36
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 31
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 29
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 27
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 26
Контрастность 3042 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 23
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 22
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 20
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 20
Наушники - Headphones 4478 20
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 19
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 19
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 18
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 18
DLNA - Digital Living Network Alliance 470 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 17
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 16
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 16
Google Android 15243 52
Google YouTube - Видеохостинг 3002 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Apple iOS 8583 16
Google Android TV 381 16
Apple AirPlay 133 14
Microsoft Windows 16882 14
Dolby Vision 282 14
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 14
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 13
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
LG Magic Motion Remote Control - пульт дистанционного управления 37 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Sony Bravia 251 8
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 8
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 8
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 8
Google Chromecast 91 8
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 42 7
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 66 7
Microsoft Windows 10 1938 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 6
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 5
Apple iPad 4011 5
Microsoft Office 4170 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 5
Apple iPhone 6 4861 5
Nestle KitKat 165 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 5
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
Фролов Александр 40 1
Никифоров Михаил 17 1
Ахметджанов Николай 7 1
Овчаров Евгений 14 1
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 16 1
Бахур Владимир 11 1
Готальский Михаил 95 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Мельцев Александр 1 1
Ткачев Александр 10 1
Блинников Александр 1 1
Ковардакова Ольга 7 1
Гринченко Сергей 1 1
Вьюков Павел 1 1
Борзов Павел 1 1
Ларина Ольга 1 1
Капранов Олег 2 1
Taylor Richard - Тэйлор Ричард 7 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Петров Сергей 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 54
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 7
Япония 13807 7
Южная Корея - Республика 7052 5
Европа 24964 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Индия - Bharat 5869 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5081 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Индонезия - Республика 1058 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Сербия - Республика 375 1
Хорватия - Республика 287 1
Черногория 132 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 1
Колумбия - Республика 551 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 3
Ergonomics - Эргономика 1755 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Литий - Lithium - химический элемент 663 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 18
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Чудо техники 60 1
Fortune Global 1000 51 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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