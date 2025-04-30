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Проектор Acer X1228i в России

В продажу на российский рынок поступил DLP-проектор с расширенными возможностями беспроводного подключения Acer X1228i. Оптическая схема и DLP-система проецирования с 30-бит глубиной цветопередачи до 1,07 млрд оттенков дополнены лампой подсветки OSRAM на 4800 лм и фирменными системами улучшения цветопередачи LumiSense и ColorBoost 3D. Поддержка беспроводного интерфейса Wi-Fi обеспечивает прямой доступ к транслированию через Mirracast сразу из коробки.

Основные характеристики новинки X1228i: разрешение от 1024х768 до 1920х1200 пикселей и матрица DLP; диагональ проецируемого изображения от 23” до 300”; минимальная дистанция проецирования 1 метр; яркость до 4800 Лм; срок службы лампы до 15 000 часов; до 1,07 млрд цветов; технологии автоматической цветокоррекции LumiSense и ColorBoost 3D; подавление синего излучения Acer BlueLight Shield; автоматическая корректировка трапециевидных искажений; интерфейсы ввода/вывода: HDMI 1.4, VGA, RCA, D-Sub, USB; сетевые интерфейсы: WLAN 802.11 ac и поддержкой Miracast; встроенная аудиосистема 3 Вт; шум при работе 27 Дб в режиме ECO; ручная корректировка зума 1.1Х и фокусировка.

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Acer
Проектор Acer X1228i в России

Проектор Acer X1228i относится к базовой линейке категории Business&SOHO с акцентом на разнообразии доступных интерфейсов подключения к источникам изображения. Модель оснащена комбинацией цифровых и аналоговых интерфейсов подключения, включающих HDMI 1.4, VGA и компонентный выход, плюс сервисные USB и RS232, плюс аудиовход и выход. Особенностью X1228i является беспроводной двухдиапазонный интерфейс Wi-Fi 802.11ac с поддержкой Mirracast, Google Mirroring и приложения EZCast для организации потоковых трансляций по воздуху.

DLP-проектор Acer X1228i построен на базе оптической схемы с оптикой апертурой /2.41 - f/2.53 и диапазоном фокусных расстояний от 21,85 мм до 24,01 мм, что обеспечивает проецирование изображения в диапазоне расстояний до поверхности от 1 до 11,8 метров. XGA-матрица разрешением 1024х768 пикселей поддерживает нативный вывод сигнала до 1920х1200 пикселей с высокой детализацией изображения на всех участках и цветопередачей охватом 1,07 млрд оттенков. Показатели контраста –20 000:1, лампа подсветки – 4800 лм.

Есть поддержка фирменных технологий Acer. LumiSense и ColorBoost 3D динамически регулируют параметры насыщенности цветов и контраст в соответствии с особенностями выводимого изображения.. Доступно проецирование совместимого 3D-контента с помощью технологии HDMI 3D Display, а для защиты ваших глаз от вредной части синего спектра есть технология BlueLight Shield.

DLP-проектор Acer X1228i спроектирован под жесткие условия интенсивной эксплуатации в режиме 24/7 в деловых и развлекательных целях. Модель выполнена в небольшом пластиковом корпусе с системой охлаждения и заявленным уровнем шума 27 Дб в ECO-режиме. Поддерживается широкий ассортимент систем крепления для удачного размещения в помещениях различной планировки, а для достижения высокого качества изображения предусмотрено удобное меню с ручными и автоматическими настройками, управление которым может осуществляться с помощью пульта управления из комплекта поставки либо через внешние консоли с подключением через сервисные интерфейсы USB/RJ232. Также доступно беспроводное подключение проектора к беспроводной Wi-Fi сети медиацентров, либо используя его в качестве беспроводного интерфейса вывода Miracast.

Проектор Acer X1228i уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 56 000 руб.

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