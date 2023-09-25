Разделы

Проектор DLP Digital Light Processing Digital Projector «цифровая обработка света» светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.09.2023 Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

1,5 метра.Особенности проекции Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A — это DLP LED проектор. В обычных проекторах, таких как Cactus PRC.04.WUXGA-A, который мы также тестировали, источником света служит лампа. В DLP-проекторах проекция формируется за счет использования матрицы, состоящей из тысяч микрозеркал, на которые попадают цветные лучи. Полученная картинка отправляется на большое зеркало, которое
04.10.2011 ViewSonic показала серию интеллектуальных DLP-проекторов PJD6

Корпорация ViewSonic представила новую линейку интеллектуальных DLP-проекторов PJD6, разработанных специально для сферы образования. Первыми моделями линейки стали PJD6223, PJD6253 и PJD6553w. В проекторах PJD6 используется режим ViewSonic Smart ECO, снижаю
22.08.2011 Optoma анонсировала в США доступный DLP-проектор HD33

ра (в устройство же встроен эмиттер). К проектору можно подключить видеоаппаратуру через два HDMI 1.4a-разъема, VGA-порт, разъем для компонентного видео и VESA 3D. Optoma анонсировала в США доступный DLP-проектор HD33 Решение уже поступило в продажу.
11.08.2011 Создан доступный Full HD DLP-проектор

Компания Runco представила модель DLP-проектора LightStyle LS-1. Устройство позиционируется как доступная модель в своем классе
24.09.2010 Sharp показала FullHD DLP-проектор с поддержкой 3D
02.11.2007 Acer объявляет о начале поставок новой серии DLP-проекторов

Корпорация Acer объявляет о начале поставок в Россию новой серии портативных DLP-проекторов – P5270, P1265 и P1165. Новые проекторы Acer серии P обеспечивают высокий уровень реалистичности изображения, ранее доступный только покупателям моделей значительно более дорогих
21.09.2007 Проекторы: какими они бывают?

му-то достаточно заметить этот эффект один раз, чтобы поставить крест на самой мысли о приобретении DLP-проектора, а для кого-то этот факт не имеет никакого принципиального значения — с «радужк
04.09.2007 Лучшие проекционные технологии начала 21 века

похожее на радугу из основных цветов. Схема прохождения светового потока отраженного от DMD-матрицы DLP-проектора В Hi-End моделях вращающийся диск уже меняют три очень ярких светодиода, которы
04.07.2007 Норвежцы выпустили самый маленький DLP-проектор в мире

Норвежская компания Projection Design выпустила, как она утверждает, самый маленький DLP-проектор в мире с поддержкой полного разрешения высокой четкости, модель Action! M25. Размеры проектора составляют всего 278x234x94 мм, вес – около 3,4 кг, а установить его можно на площадк
09.10.2006 Dell представил новый DLP-проектор

Компания Dell объявила о выпуске новой модели DLP-проектора 1800MP. Устройство ориентировано на использование для бизнес-презентаций, проведение обучающих мероприятий и прочих подобных целей. Новинка поступит в продажу в регионе EMEA в бли
18.07.2006 Toshiba представил беспроводной DLP-проектор

Компания Toshiba представила новый DLP-проектор TDP-TW350U. Модель оснащена возможностями беспроводного соединения, повышенным уровнем безопасности и различными сетевыми опциями, а также автофокусировкой и 1,5 кратным зумом. Tos
08.06.2006 Casio выпустил два новых DLP-проектора

Японская компания Casio выпустила две новых модели DLP-проекторов — XJ-S30 и XJ-S35. Устройства имеют XGA-разрешения, обеспечивают яркость 2000 ANSI люмен и контрастность 1800:1. Проектор Casio XJ-S35 Подключение к ПК осуществляется посред
07.03.2006 BenQ CP120: маленький DLP-проектор

Компания BenQ объявила о выпуске проектора CP120, который может считаться самым маленьким беспроводным DLP-проектором. Размеры новинки - 218x172x61 мм. Вес составляет 1,3 кг. В проекторе предусмотрены протоколы IEEE 802.11 a/b/g. В модели также применена новая система вентиляции, которая потребл
14.02.2006 Toshiba выпустила портативный DLP-проектор

Toshiba представила TDP-T8, новый портативный яркий DLP-проектор, позволяющий превратить компьютер или DVD проигрыватель в мультимедийную систему. Среди особенностей модели - технология DLP, разрешение 1024x768, яркость 1800 ANSI люмен и контрас
15.06.2005 Компания LG представила настенный DLP-проектор

Как сообщает Allprojectors.ru, компания LG представила новый DLP-проектор LG AN110, проецирующий со стены. Проектор выполнен на основе одночиповой DLP-технологии, с реальным разрешением матрицы 1280x720 пикселей. Яркость проектора составляет 1100 ANSI лю
15.03.2005 Россия: рынок проекторов для домашнего кинотеатра привлекает вендоров

ражения DVD-качества. Она также заметила, что в текущем году ожидается значительное снижение цен на DLP-проекторы с высоким разрешением. Слева направо: Мелинда ван Хорват, Борис Эшкинд, Малгожа
02.03.2005 Toshiba представила новый DLP-проектор для офиса

Компания Toshiba представила новый, офисный DLP-проектор с реальным разрешением 800x600 (SVGA) – Toshiba TDP-S25U, сообщает Allprojectors.ru. Проектор выполнен на основе одноматричной DLP-технологии, с реальным разрешением матрицы 800x60
26.01.2005 Самый легкий в мире DLP-проектор

ачение 2000:1. Удивительно, как удалось вместить в такой компактный корпус оптику, позволяющую создавать изображение, размер которого по диагонали может колебаться от 0,9 до 3,5 м. Базовое разрешение DLP-чипа соответствует стандарту XGA (1024x768 пикселей). В проекторе применяется чип DMD DDR от Texas Instruments с диагональю 0,7 дюйма, отклонение микрозеркал которого составляет 12 градусов
16.12.2004 ViewSonic представил DLP-проектор с яркостью 2700 люменов

Корпорация ViewSonic представила новый мультимедийный DLP-проектор PJ755D. Благодаря мощности в 2700 люменов, PJ755D обеспечивает оптимальное воспроизведение даже при ярком внешнем освещении. Модель весом 3,4 кг обладает естественным оптическим ра
10.06.2004 TI представил новый DLP-чип с разрешением SVGA+

ижайшее время и другие производители проекционного оборудования начнут снабжать свои продукты новым DLP-чипом.
20.05.2004 Toshiba расширила линейку DLP-проекторов

Компания Toshiba анонсировала новую модель проектора для домашних кинотеатров. Проектор Toshiba MT800 стал продолжением линейки DLP-проекторов. Новинка выполнена на основе DMD чипа Mustang HD2+ с разрешением матрицы 1280x720 пикселей. Яркость проектора составляет 1100 ANSI люмен при контрастности 2200:1. Проектор снабжё
12.03.2004 Acer начинает поставки DLP-проектора PD112 в РФ

Компания Acer CIS объявила о начале поставок в Россию новой модели мультимедийного DLP-проектора PD112. Проектор относится к категории полустационарных по своим техническим характеристикам и может быть отнесен к эконом-классу, его цена €999. Новые проекторы Acer PD112 появятс
03.09.2003 HP облегчает организацию мобильных презентаций

2 сентября компания HP объявила о выпуске 3 новых цифровых проекторов. Высокопроизводительный портативный цифровой проектор HP Digital Projector mp3130 предназначен для проведения профессиональных деловых презентаций на ходу. Он оснащен пультом управления и средствами беспроводной связи с ноутбуком. Максимальная яркост
04.06.2003 HP представил проектор HP Digital Projector серии VP 6100

Сегодня, 4 июня, компания HP представила новый проектор HP Digital Projector серии VP6100. Digital Projector серии VP6100 был разработан для демонстрации данных и видеоматериалов в офисах, учебных аудиториях, небольших конференц-залах и дома и с
27.02.2002 Mitsubishi Electric представила два новых DLP-проектора

Компания Mitsubishi Electric представила на российском рынке два новых DLP-проектора. При высокой портативности (вес 3 кг) и улучшенном качестве изображения новые п

Публикаций - 170, упоминаний - 220

Проектор DLP и организации, системы, технологии, персоны:

TI - Texas Instruments Incorporated 828 32
Samsung Electronics 10745 26
Acer Group - Acer Inc 2683 25
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 22
Seiko Epson Corporation 902 20
InFocus 70 19
Toshiba Corporation 2959 18
ViewSonic 322 17
Optoma 31 16
Sony 6647 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 12
LG Electronics 3687 11
Philips 2078 11
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 8
Sharp Corporation 1052 8
HP Inc. 5781 6
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 431 6
Crestron 100 6
Ростех - Автоматика Концерн 1755 5
Intel Corporation 12598 5
JVC Kenwood 418 5
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 84 4
Dell EMC 5111 4
Microsoft Corporation 25364 4
Hitachi - Хитачи 1482 4
Болид НВП - Bolid 93 4
IDT - Silicon Optix 5 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 3
InfoWatch - Инфовотч 1117 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 3
HP - Hewlett-Packard 3645 3
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 38 3
Vivitek - Вивитек 20 3
Pixelworks 14 3
Apple Inc 12791 2
Dell Technologies - Dell Computer 2163 2
IBM - International Business Machines Corp 9570 2
Konica Minolta 416 2
HTC Corporation 1506 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 9
Композит 98 7
Эра HD - Эра ХД 54 7
Carl Zeiss AG 304 4
Русский Стиль 45 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Лента - Сеть розничной торговли 2303 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Daewoo 103 2
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 674 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 417 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1711 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 1
TÜV Rheinland Group 165 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 55 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Градиент 95 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 1
Геометрия НПО 151 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 117 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
Балтийская Медиапроекционная Компания (БМК) 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5359 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2978 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5288 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6430 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 376 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1180 101
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 637 94
Контрастность 2960 88
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7711 79
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57914 67
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4081 61
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6338 57
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26243 54
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14414 54
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 969 52
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2020 48
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6567 47
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7381 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10386 45
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 43
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 40
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11226 40
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15044 32
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 802 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10549 30
Фотокамеры - Объектив - Lens 1408 29
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4728 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 27
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6054 27
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3750 26
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 26
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5804 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13088 24
Аналоговые технологии 2841 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16716 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17888 21
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1966 21
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1519 20
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8421 20
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 429 20
Вентилятор - Fan 1034 19
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1986 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21870 19
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1151 19
Microsoft Windows 2000 8679 36
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 20
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 11
Google Android 14857 10
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 204 10
InFocus ScreenPlay 10 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4108 8
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 160 7
Seiko Epson EH - серия проекторов 20 6
Optoma EP - серия проекторов 7 5
Optoma HD - серия проекторов 11 5
Toshiba TDP - мультимедийный DLP-проектор 8 5
Microsoft Office 4017 5
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 835 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 5
Acer - серия проекторов 36 5
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 5
Optoma Movie Time 5 4
ViewSonic PJ - серия проекторов 11 4
Panasonic PT - серия проекторов 22 4
Acer LumiSence 5 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7428 4
Apple iOS 8343 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3067 4
Microsoft Windows 16469 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1891 4
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 4
InFocus IN - серия проекторов 7 3
Sanyo PLV - серия проекторов 10 3
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 3
Acer EcoProjection Suite 5 3
Google YouTube - Видеохостинг 2923 3
Apple AirPlay 122 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1636 3
Apple iPod 1550 3
Acer DynamicBlack 14 3
Acer LumiSense 22 3
Acer ColorSafe 23 3
Sanyo PLC - серия проекторов 13 3
Qisda BenQ MP - серия проекторов 8 3
Наумов Максим 100 9
Ширшов Павел 76 8
Князева Мария 16 6
Сергеев Иван 74 3
Раевский Алексей 77 2
Фролов Александр 39 2
Эшкинд Борис 3 2
Речменский Игорь 21 2
Шикина Светлана 1 1
Логинов Дмитрий 4 1
Халутин Андрей 4 1
Аносов Дмитрий 3 1
Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 1 1
Шевцов Олег 3 1
van Horvat Melinda - Хорват Мелинда ван 3 1
Verhoeven Geert - Верховен Геерт 1 1
Calder Bill - Кэлдер Билл 5 1
Петрик Александр 1 1
Касперская Наталья 305 1
Петров Михаил 138 1
Левин Леонид 133 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Иванов Александр 105 1
Ковалев Александр 164 1
Тимошенко Андрей 16 1
Катаев Александр 40 1
Воинов Сергей 13 1
Михайлов Александр 46 1
Левин Константин 38 1
Липатов Михаил 7 1
Низовский Григорий 36 1
Мишин Глеб 70 1
Левцов Вениамин 41 1
Юрьев Никита 7 1
Конусов Андрей 86 1
Хайретдинов Рустэм 91 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Прозоровский Василий 40 1
Мякишева Марина 84 1
Доля Алексей 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 159103 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 21
Европа 24712 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14564 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46244 8
Япония 13584 7
Китай - Тайвань 4155 6
Южная Корея - Республика 6893 5
Земля - планета Солнечной системы 10711 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18437 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18874 3
Германия - Федеративная Республика 12977 3
Казахстан - Республика 5860 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3390 2
Нидерланды 3652 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1403 2
Германия - Берлин 729 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5785 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Индия - Bharat 5741 1
Европа Восточная 3124 1
Америка - Американский регион 2192 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Канада 5002 1
Израиль 2795 1
США - Нью-Йорк 3157 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Африка - Африканский регион 3585 1
Ближний Восток 3063 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 1
Нидерланды - Амстердам 624 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3006 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3197 42
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11475 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26153 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32117 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5332 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5301 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 7
Английский язык 6905 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 6
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7390 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11831 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5453 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3778 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51542 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2930 4
Металлы - Золото - Gold 1206 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2987 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8262 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1697 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4351 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5360 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2578 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20511 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1168 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4695 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4411 2
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1837 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1449 2
Спорт - Футбол 754 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 525 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 683 2
Видеокамера - Видеосъёмка 706 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9754 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 738 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5528 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Allprojectors.ru 54 13
CNews - ZOOM.CNews 1854 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
FT - Financial Times 1267 1
Bloomberg 1563 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Wired - Издание 273 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
DailyTech 96 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8440 6
ITResearch 121 3
PMA - Pacific Media Associates 7 2
Gartner - Гартнер 3625 2
IT-Research - ИТ Ресеарч Тим 8 1
IDC - International Data Corporation 4951 1
Strategy Analytics 284 1
Gartner - Dataquest 353 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 293 43
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 6
CeBIT 613 5
День молодёжи - 27 июня 1014 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 938 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
InAVation Awards 6 1
