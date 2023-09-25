Получите все материалы CNews по ключевому слову
Проектор DLP Digital Light Processing Digital Projector «цифровая обработка света» светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|25.09.2023
|
Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов
1,5 метра.Особенности проекции Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A — это DLP LED проектор. В обычных проекторах, таких как Cactus PRC.04.WUXGA-A, который мы также тестировали, источником света служит лампа. В DLP-проекторах проекция формируется за счет использования матрицы, состоящей из тысяч микрозеркал, на которые попадают цветные лучи. Полученная картинка отправляется на большое зеркало, которое
|04.10.2011
|
ViewSonic показала серию интеллектуальных DLP-проекторов PJD6
Корпорация ViewSonic представила новую линейку интеллектуальных DLP-проекторов PJD6, разработанных специально для сферы образования. Первыми моделями линейки стали PJD6223, PJD6253 и PJD6553w. В проекторах PJD6 используется режим ViewSonic Smart ECO, снижаю
|22.08.2011
|
Optoma анонсировала в США доступный DLP-проектор HD33
ра (в устройство же встроен эмиттер). К проектору можно подключить видеоаппаратуру через два HDMI 1.4a-разъема, VGA-порт, разъем для компонентного видео и VESA 3D. Optoma анонсировала в США доступный DLP-проектор HD33 Решение уже поступило в продажу.
|11.08.2011
|
Создан доступный Full HD DLP-проектор
Компания Runco представила модель DLP-проектора LightStyle LS-1. Устройство позиционируется как доступная модель в своем классе
|24.09.2010
|Sharp показала FullHD DLP-проектор с поддержкой 3D
|02.11.2007
|
Acer объявляет о начале поставок новой серии DLP-проекторов
Корпорация Acer объявляет о начале поставок в Россию новой серии портативных DLP-проекторов – P5270, P1265 и P1165. Новые проекторы Acer серии P обеспечивают высокий уровень реалистичности изображения, ранее доступный только покупателям моделей значительно более дорогих
|21.09.2007
|
Проекторы: какими они бывают?
му-то достаточно заметить этот эффект один раз, чтобы поставить крест на самой мысли о приобретении DLP-проектора, а для кого-то этот факт не имеет никакого принципиального значения — с «радужк
|04.09.2007
|
Лучшие проекционные технологии начала 21 века
похожее на радугу из основных цветов. Схема прохождения светового потока отраженного от DMD-матрицы DLP-проектора В Hi-End моделях вращающийся диск уже меняют три очень ярких светодиода, которы
|04.07.2007
|
Норвежцы выпустили самый маленький DLP-проектор в мире
Норвежская компания Projection Design выпустила, как она утверждает, самый маленький DLP-проектор в мире с поддержкой полного разрешения высокой четкости, модель Action! M25. Размеры проектора составляют всего 278x234x94 мм, вес – около 3,4 кг, а установить его можно на площадк
|09.10.2006
|
Dell представил новый DLP-проектор
Компания Dell объявила о выпуске новой модели DLP-проектора 1800MP. Устройство ориентировано на использование для бизнес-презентаций, проведение обучающих мероприятий и прочих подобных целей. Новинка поступит в продажу в регионе EMEA в бли
|18.07.2006
|
Toshiba представил беспроводной DLP-проектор
Компания Toshiba представила новый DLP-проектор TDP-TW350U. Модель оснащена возможностями беспроводного соединения, повышенным уровнем безопасности и различными сетевыми опциями, а также автофокусировкой и 1,5 кратным зумом. Tos
|08.06.2006
|
Casio выпустил два новых DLP-проектора
Японская компания Casio выпустила две новых модели DLP-проекторов — XJ-S30 и XJ-S35. Устройства имеют XGA-разрешения, обеспечивают яркость 2000 ANSI люмен и контрастность 1800:1. Проектор Casio XJ-S35 Подключение к ПК осуществляется посред
|07.03.2006
|
BenQ CP120: маленький DLP-проектор
Компания BenQ объявила о выпуске проектора CP120, который может считаться самым маленьким беспроводным DLP-проектором. Размеры новинки - 218x172x61 мм. Вес составляет 1,3 кг. В проекторе предусмотрены протоколы IEEE 802.11 a/b/g. В модели также применена новая система вентиляции, которая потребл
|14.02.2006
|
Toshiba выпустила портативный DLP-проектор
Toshiba представила TDP-T8, новый портативный яркий DLP-проектор, позволяющий превратить компьютер или DVD проигрыватель в мультимедийную систему. Среди особенностей модели - технология DLP, разрешение 1024x768, яркость 1800 ANSI люмен и контрас
|15.06.2005
|
Компания LG представила настенный DLP-проектор
Как сообщает Allprojectors.ru, компания LG представила новый DLP-проектор LG AN110, проецирующий со стены. Проектор выполнен на основе одночиповой DLP-технологии, с реальным разрешением матрицы 1280x720 пикселей. Яркость проектора составляет 1100 ANSI лю
|15.03.2005
|
Россия: рынок проекторов для домашнего кинотеатра привлекает вендоров
ражения DVD-качества. Она также заметила, что в текущем году ожидается значительное снижение цен на DLP-проекторы с высоким разрешением. Слева направо: Мелинда ван Хорват, Борис Эшкинд, Малгожа
|02.03.2005
|
Toshiba представила новый DLP-проектор для офиса
Компания Toshiba представила новый, офисный DLP-проектор с реальным разрешением 800x600 (SVGA) – Toshiba TDP-S25U, сообщает Allprojectors.ru. Проектор выполнен на основе одноматричной DLP-технологии, с реальным разрешением матрицы 800x60
|26.01.2005
|
Самый легкий в мире DLP-проектор
ачение 2000:1. Удивительно, как удалось вместить в такой компактный корпус оптику, позволяющую создавать изображение, размер которого по диагонали может колебаться от 0,9 до 3,5 м. Базовое разрешение DLP-чипа соответствует стандарту XGA (1024x768 пикселей). В проекторе применяется чип DMD DDR от Texas Instruments с диагональю 0,7 дюйма, отклонение микрозеркал которого составляет 12 градусов
|16.12.2004
|
ViewSonic представил DLP-проектор с яркостью 2700 люменов
Корпорация ViewSonic представила новый мультимедийный DLP-проектор PJ755D. Благодаря мощности в 2700 люменов, PJ755D обеспечивает оптимальное воспроизведение даже при ярком внешнем освещении. Модель весом 3,4 кг обладает естественным оптическим ра
|10.06.2004
|
TI представил новый DLP-чип с разрешением SVGA+
ижайшее время и другие производители проекционного оборудования начнут снабжать свои продукты новым DLP-чипом.
|20.05.2004
|
Toshiba расширила линейку DLP-проекторов
Компания Toshiba анонсировала новую модель проектора для домашних кинотеатров. Проектор Toshiba MT800 стал продолжением линейки DLP-проекторов. Новинка выполнена на основе DMD чипа Mustang HD2+ с разрешением матрицы 1280x720 пикселей. Яркость проектора составляет 1100 ANSI люмен при контрастности 2200:1. Проектор снабжё
|12.03.2004
|
Acer начинает поставки DLP-проектора PD112 в РФ
Компания Acer CIS объявила о начале поставок в Россию новой модели мультимедийного DLP-проектора PD112. Проектор относится к категории полустационарных по своим техническим характеристикам и может быть отнесен к эконом-классу, его цена €999. Новые проекторы Acer PD112 появятс
|03.09.2003
|
HP облегчает организацию мобильных презентаций
2 сентября компания HP объявила о выпуске 3 новых цифровых проекторов. Высокопроизводительный портативный цифровой проектор HP Digital Projector mp3130 предназначен для проведения профессиональных деловых презентаций на ходу. Он оснащен пультом управления и средствами беспроводной связи с ноутбуком. Максимальная яркост
|04.06.2003
|
HP представил проектор HP Digital Projector серии VP 6100
Сегодня, 4 июня, компания HP представила новый проектор HP Digital Projector серии VP6100. Digital Projector серии VP6100 был разработан для демонстрации данных и видеоматериалов в офисах, учебных аудиториях, небольших конференц-залах и дома и с
|27.02.2002
|
Mitsubishi Electric представила два новых DLP-проектора
Компания Mitsubishi Electric представила на российском рынке два новых DLP-проектора. При высокой портативности (вес 3 кг) и улучшенном качестве изображения новые п
Проектор DLP и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 9
|Ширшов Павел 76 8
|Князева Мария 16 6
|Сергеев Иван 74 3
|Раевский Алексей 77 2
|Фролов Александр 39 2
|Эшкинд Борис 3 2
|Речменский Игорь 21 2
|Шикина Светлана 1 1
|Логинов Дмитрий 4 1
|Халутин Андрей 4 1
|Аносов Дмитрий 3 1
|Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 1 1
|Шевцов Олег 3 1
|van Horvat Melinda - Хорват Мелинда ван 3 1
|Verhoeven Geert - Верховен Геерт 1 1
|Calder Bill - Кэлдер Билл 5 1
|Петрик Александр 1 1
|Касперская Наталья 305 1
|Петров Михаил 138 1
|Левин Леонид 133 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
|Иванов Александр 105 1
|Ковалев Александр 164 1
|Тимошенко Андрей 16 1
|Катаев Александр 40 1
|Воинов Сергей 13 1
|Михайлов Александр 46 1
|Левин Константин 38 1
|Липатов Михаил 7 1
|Низовский Григорий 36 1
|Мишин Глеб 70 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Юрьев Никита 7 1
|Конусов Андрей 86 1
|Хайретдинов Рустэм 91 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Мякишева Марина 84 1
|Доля Алексей 67 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 293 43
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422874, в очереди разбора - 726602.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.