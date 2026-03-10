Seiko Epson Corporation

США заигрались с пошлинами. Dyson и Lenovo пошли войной на Трампа. Им помогут Epson и Nintendo а фоне продолжающегося в в настоящее время краха игровой империи американской корпорации Microsoft. whitehouse.gov Трамп пока не комментирует лавину исков против него Японский производитель принтеров Epson подал аналогичный иск. Но не только Азия недовольна таможенными пошлинами Трампа. Свою лепту внесла и Европа – возмещения убытков добивается основанная в Великобритании компания Dyson (ны

Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh своих нужд ДИТ закупает 691 МФУ производства китайской компании Sindoh, за единицу товара заказчику придется заплатить от 255 до 559 тыс. руб. Также купят один принтер производства японской компании Epson за 111 тыс. руб., два плоттера американской HP за 694 тыс. руб. каждый и 184 тайваньских сканера Avision, 183 сканера по цене 34 тыс. руб. и один за 344 тыс. руб. CNews запросил подробнос

Легендарный производитель, познакомивший россиян с принтерами, уничтожает свое производство и готовит «революцию» на рынке Лазерным принтерам пора на покой Компания Epson, один из пионеров мирового рынка принтеров, объявила о прекращении производства лазерных принтеров. Согласно публикации на официальном сайте компании, она делает это из заботы об экологии

Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса isionCore Heat-Free Невероятная скорость и качество печати достигаются за счет фирменной технологии Epson – PrecisionCore Heat-Free. МФУ используют пигментные чернила и новые печатающие головы

Epson анонсировала серию универсальных компактных лазерных проекторов высокой яркости Epson объявила о запуске новой линейки универсальных компактных проекторов с лазерным источником света высокой яркости. Пришедшая на смену успешной линейке EB-L1070U, новая серия Epson EB-PU1000 включает модели яркостью 6 000, 7 000, 8 500 и 10 000 лм, с разрешением WUXGA, поддержкой 4K enhancement и HDR, и набором функций для простой и удобной установки. Проекторы сери

В рамках онлайн-конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» компания Epson расскажет об эффективных и экономичных решениях для бизнеса т и сколько это стоит. В рамках конференции выступит Андрей Антонов, менеджер по бизнес-устройствам Epson, с докладом «Решения Epson для бизнеса. Струйная печать для большого и домашнего

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил аботало это не всегда успешно — чернила в них часто протекали. Поэтому появление на рынке устройств Epson с заводской СНПЧ, где не нужно ничего «дорабатывать напильником», стало своего рода рев

Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати? струйные устройства. Немалый вклад, без преувеличения, в развитие технологий печати внесла компания Epson. Для лучшего понимания придется немного погрузиться в историю. Еще в далеком 1989 году

Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса isionCore Heat-Free Невероятная скорость и качество печати достигаются за счет фирменной технологии Epson – PrecisionCore Heat-Free. МФУ используют пигментные чернила и новые печатающие головы

Серия ОФИСНЫХ МФУ Epson WorkForce Enterprise Серия Epson WorkForce Enterprise состоит из двух МФУ формата А3 — Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF и Epson WorkForce Enterprise WF-C17590D4TWF. Модели различаются скоростью печ

Epson представила новые лазерные проекторы начального уровня абором функций до устройств с полным техническим оснащением, включая поддержку HDBaseT, функцию зеркального отображения экрана и сдвиг линз.Николай Ахметджанов, менеджер по проекционному оборудованию Epson, отметил: «Лазерные проекторы составляют все более серьёзную конкуренцию ламповым аналогам, и, соответственно, спрос на них растет. Особенно это заметно в корпоративной и образовательной

Epson представит концепцию цифрового Музея будущего технологий и классического музейного пространства. Мы предлагаем концепцию музея, главную роль в котором играет софт». Николай Ахметджанов, менеджер по продукту московского представительства компании Epson: «Все знают, что традиционно демонстрируемые на международных выставках «концепты» — довольно часто крайне далеки от реального запуска в массы. Концепция музея будущего, которую мы предст

Европейская выставка года: стенд Epson на IFA 2017 Компания Epson — лидер индустрии визуализации современного цифрового мира сразу в двух областях. Это п

Лазер вместо телевизора Радикально увеличить экран домашнего кинотеатра, не требуя при этом больших площадей, способен новый лазерный проектор Epson EH-LS100. Ультракороткофокусный проектор Epson EH-LS100 создан специально для домашнего использования. Он формирует картинку с разрешением Full HD размером до 130 дюймов. При этом,

Epson представила ультракороткофокусный лазерный проектор для дома Epson объявила о запуске первого лазерного ультракороткофокусного проектора для дома Epson EH-LS100. Лазерный источник света с долгим сроком службы делает проектор прекрасным решением для домашних развлечений на по-настоящему большом экране. Николай Ахметджанов, менеджер по про

100 страниц за 60 секунд Новые струйные МФУ Epson WorkForce Enterprise способны печатать до 100 страниц в минуту. Линейка WorkForce Enterprise представлена Epson двумя цветными МФУ формата А3+: Epson WorkForce Enterprise WF

Epson EB-L25000U не нуждается в темноте Самый легкий и компактный инсталляционный 3LCD-проектор с лазерным источником света Epson EB-L25000U приехал в Россию и готов к тестам. Проекторы Epson EB-L25000U — это самые яркие лазерные 3LCD-проекторы на рынке. Яркости в 25 000 лм достаточно для работы даже в хорошо

Epson представила экономичные струйные МФУ WorkForce Enterprise для бизнеса Epson представила серию устройств Epson WorkForce Enterprise — новое поколение экономичных струйных МФУ для бизнеса с высокой скоростью печати и высокой нагрузкой. Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 — цветное офисное М

Epson начинает продажи ультракороткофокусных интерактивных проекторов Epson EB-1400 Epson представила серию новых ультракороткофокусных проекторов Epson EB-1400, которые позволят проводить видеоконференции, вебинары и презентации независимо от того, находятся ли слушатели в том же помещении или на другом конце света. Как рассказали CNews

Epson пополнила серию «Фабрика печати Epson» двумя моделями с функцией двусторонней печати Компания Epson представила пополнение серии «Фабрика печати Epson»: модели L605 и L1455, ориентированные на рынок малого бизнеса и домашние офисы. Основное их отличие от устройств предыдущего пок

Epson и DJI создадут совместно создадут приложения для пилотирования дронов Компания Epson, разработчик видеоочков дополненной реальности Moverio, объявила о сотрудничестве с компанией DJI — мировым производителем беспилотных летательных аппаратов (дронов, БПЛА). Компании плани

Intec стал авторизованным разработчиком Epson Intec объявила о получении статуса авторизованного разработчика компании Epson по системам дополненной реальности. Как рассказали CNews в компании, это значит, что компания Epson рекомендует Intec клиентам для разработки программного обеспечения на базе своег

"Фабрика" идёт на вторую пятилетку! Пятилетний юбилей присутствия на российском рынке отмечает линия принтеров «Фабрика печати» компании Epson. «Фабрика печати Epson» появилась в 2001 году как обновлённая концепция печатающих устройств для увеличенных объёмом документооборота с минимальной себестоимостью отпечатка. В осно

В Россию придут «очки терминатора» для бизнеса и 4K-проекторы от Epson ого года на рынок России должна поступить новая версия бинокулярных очков с дополненной реальностью Epson Moverio BT-300. Российский пользователь уже знаком с продуктом по предыдущим версиям. В

Epson яркости не занимать Яркость новых инсталляционных проекторов Epson достигает 12 000 люмен. Речь идёт о новой линейке лазерных моделей Epson EB-L100

«Фабрика печати Epson»: 5 лет на рынке т производителя сделало ненужными отдельные системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ) на легендарный Epson Stylus Photo P50. Предыстория Основную прибыль все компании-производители печатающих ус

Epson представила новые монохромные устройства WorkForce Pro Компания Epson расширила модельный ряд серии WorkForce Pro и представила новые монохромные устройства: принтер Epson WorkForce Pro WF-M5190DW и МФУ Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF с доступ

Epson представила две новые документ-камеры для образовательных учреждений Компания Epson представила две новые документ-камеры ELPDC21 и ELPDC13, которые являются оптимальным дополнением к комплексному решению с проекторами Epson для образования. Встроенная камера с ра

Epson представила новый компактный портативный принтер формата А4 Компания Epson представила Epson WorkForce WF-100W — новый компактный и легкий струйный принтер формата А4. Этот портативный принтер имеет габариты 309х154х61 мм и весит всего 1,6 кг, сообщили CN

Без одного цвета радуга - фотопринтер Epson L805 Быстрый и экономичный фотопринтер Epson L805 легко интегрируется в любые беспроводные сети и обеспечивает прекрасное качество печати за счёт использования шести цветов. Epson L805 относится к линейке «Фабрика печати» и о

«Грузовой терминал Пулково» перешел на струйную печать «Грузовой терминал Пулково» — авиационный терминал, работающий в сфере продаж международных и внутренних грузовых перевозок — перешел на струйную печать. Об этом CNews сообщили в компании Epson. Поставку оборудования для терминала выполнила компания «Риком». Ежедневно сотрудники офиса обрабатывают сотни заявок на перевозку. По отзыву заказчика, таможенные накладные, договоры, вы

Epson представила рулонный экосольвентный принтер для наружной и интерьерной печати Компания Epson представила рулонный экосольвентный принтер Epson SureColor SC-S60610 с шириной печати 64 дюйма. Разработке этого решения инженеры Epson посвятили 4 года. Обновленная систем

Epson представила новые МФУ с расширенным функционалом для офиса Компания Epson пополнила линейку «Фабрика печати Epson» для офиса двумя многофункциональными моделями: Epson L566 и Epson L655. Помимо стандартных для подобных устройств функций — п

OKI создала новую компанию по производству широкоформатных принтеров Компания OKI Data Corporation, которая входит в OKI Group, завершила сделку по приобретению бизнеса по производству инженерных систем печати широкого формата компании Seiko I Infotech Inc. Об этом CNews сообщили в OKI. Финансовые условия сделки не раскрываются. Как отмечается, OKI Data Corporation приобрела все акции Seiko I Infotech Inc. и учредила к

Epson SC-P400 - формат A3+ компактного размера Желание использовать принтеры формата A3+ часто сталкивается с недостатком места в офисе. Компания Epson постаралась решить эту проблему, создав модель SC-P400. Epson SC-P400 – это самый компактный на сегодня струйный принтер формата A3+. Его габариты составляют 622x324x219 миллиметро

Линейка Epson WorkForce WF-7000 - лучший выбор для скоростной крупноформатной печати Новый печатающий узел PrecisionCore позволил вышедшей на рынок линейке принтеров Epson WorkForce WF-7000 значительно увеличить скорость печати. В обновлённую линейку вошли МФУ Epson WorkForce WF-7620DTWF, Epson WorkForce WF-7610DWF и принтер Epson WorkF

Epson представила обновленную серию печатных устройств WorkForce WF-7000 формата A3+ Компания Epson представила обновленную линейку устройств формата A3+: МФУ Epson WorkForce WF-7620DTWF, Epson WorkForce WF-7610DWF и принтер Epson WorkForce WF-7110DTW. Об этом CNews

Epson анонсировала обновленную серию инсталляционных проекторов Компания Epson представила обновленную серию инсталляционных проекторов, разработанных для лекционных и конференц-залов, просторных выставочных помещений, для организации телеконференций, медицинских, о

Epson представила новый принтер для коммерческой фотопечати Компания Epson представила новинку в линейке принтеров для коммерческой фотопечати — первый компактный шестицветный принтер Epson SureLab SL-D700, способный работать с большим ассортиментов носит