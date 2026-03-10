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Seiko Epson Corporation

Seiko Epson Corporation

СОБЫТИЯ

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10.03.2026 США заигрались с пошлинами. Dyson и Lenovo пошли войной на Трампа. Им помогут Epson и Nintendo

а фоне продолжающегося в в настоящее время краха игровой империи американской корпорации Microsoft. whitehouse.gov Трамп пока не комментирует лавину исков против него Японский производитель принтеров Epson подал аналогичный иск. Но не только Азия недовольна таможенными пошлинами Трампа. Свою лепту внесла и Европа – возмещения убытков добивается основанная в Великобритании компания Dyson (ны
25.09.2024 Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh

своих нужд ДИТ закупает 691 МФУ производства китайской компании Sindoh, за единицу товара заказчику придется заплатить от 255 до 559 тыс. руб. Также купят один принтер производства японской компании Epson за 111 тыс. руб., два плоттера американской HP за 694 тыс. руб. каждый и 184 тайваньских сканера Avision, 183 сканера по цене 34 тыс. руб. и один за 344 тыс. руб. CNews запросил подробнос
28.11.2022 Легендарный производитель, познакомивший россиян с принтерами, уничтожает свое производство и готовит «революцию» на рынке

Лазерным принтерам пора на покой Компания Epson, один из пионеров мирового рынка принтеров, объявила о прекращении производства лазерных принтеров. Согласно публикации на официальном сайте компании, она делает это из заботы об экологии
12.10.2021 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса

isionCore Heat-Free Невероятная скорость и качество печати достигаются за счет фирменной технологии Epson – PrecisionCore Heat-Free. МФУ используют пигментные чернила и новые печатающие головы

15.04.2021 Epson анонсировала серию универсальных компактных лазерных проекторов высокой яркости

Epson объявила о запуске новой линейки универсальных компактных проекторов с лазерным источником света высокой яркости. Пришедшая на смену успешной линейке EB-L1070U, новая серия Epson EB-PU1000 включает модели яркостью 6 000, 7 000, 8 500 и 10 000 лм, с разрешением WUXGA, поддержкой 4K enhancement и HDR, и набором функций для простой и удобной установки. Проекторы сери
17.03.2021 В рамках онлайн-конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» компания Epson расскажет об эффективных и экономичных решениях для бизнеса

т и сколько это стоит. В рамках конференции выступит Андрей Антонов, менеджер по бизнес-устройствам Epson, с докладом «Решения Epson для бизнеса. Струйная печать для большого и домашнего
03.03.2021 Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

аботало это не всегда успешно — чернила в них часто протекали. Поэтому появление на рынке устройств Epson с заводской СНПЧ, где не нужно ничего «дорабатывать напильником», стало своего рода рев
23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?

струйные устройства. Немалый вклад, без преувеличения, в развитие технологий печати внесла компания Epson. Для лучшего понимания придется немного погрузиться в историю. Еще в далеком 1989 году

04.12.2020 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса

isionCore Heat-Free Невероятная скорость и качество печати достигаются за счет фирменной технологии Epson – PrecisionCore Heat-Free. МФУ используют пигментные чернила и новые печатающие головы

15.05.2018 Серия ОФИСНЫХ МФУ Epson WorkForce Enterprise

Серия Epson WorkForce Enterprise состоит из двух МФУ формата А3 — Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF и Epson WorkForce Enterprise WF-C17590D4TWF. Модели различаются скоростью печ
06.02.2018 Epson представила новые лазерные проекторы начального уровня

абором функций до устройств с полным техническим оснащением, включая поддержку HDBaseT, функцию зеркального отображения экрана и сдвиг линз.Николай Ахметджанов, менеджер по проекционному оборудованию Epson, отметил: «Лазерные проекторы составляют все более серьёзную конкуренцию ламповым аналогам, и, соответственно, спрос на них растет. Особенно это заметно в корпоративной и образовательной

30.10.2017 Epson представит концепцию цифрового Музея будущего

технологий и классического музейного пространства. Мы предлагаем концепцию музея, главную роль в котором играет софт». Николай Ахметджанов, менеджер по продукту московского представительства компании Epson: «Все знают, что традиционно демонстрируемые на международных выставках «концепты» — довольно часто крайне далеки от реального запуска в массы. Концепция музея будущего, которую мы предст
19.09.2017 Европейская выставка года: стенд Epson на IFA 2017

Компания Epson — лидер индустрии визуализации современного цифрового мира сразу в двух областях. Это п
11.09.2017 Лазер вместо телевизора

Радикально увеличить экран домашнего кинотеатра, не требуя при этом больших площадей, способен новый лазерный проектор Epson EH-LS100. Ультракороткофокусный проектор Epson EH-LS100 создан специально для домашнего использования. Он формирует картинку с разрешением Full HD размером до 130 дюймов. При этом,
05.09.2017 Epson представила ультракороткофокусный лазерный проектор для дома

Epson объявила о запуске первого лазерного ультракороткофокусного проектора для дома Epson EH-LS100. Лазерный источник света с долгим сроком службы делает проектор прекрасным решением для домашних развлечений на по-настоящему большом экране. Николай Ахметджанов, менеджер по про
04.08.2017 100 страниц за 60 секунд

Новые струйные МФУ Epson WorkForce Enterprise способны печатать до 100 страниц в минуту. Линейка WorkForce Enterprise представлена Epson двумя цветными МФУ формата А3+: Epson WorkForce Enterprise WF
30.03.2017 Epson EB-L25000U не нуждается в темноте

Самый легкий и компактный инсталляционный 3LCD-проектор с лазерным источником света Epson EB-L25000U приехал в Россию и готов к тестам. Проекторы Epson EB-L25000U — это самые яркие лазерные 3LCD-проекторы на рынке. Яркости в 25 000 лм достаточно для работы даже в хорошо
22.03.2017 Epson представила экономичные струйные МФУ WorkForce Enterprise для бизнеса

Epson представила серию устройств Epson WorkForce Enterprise — новое поколение экономичных струйных МФУ для бизнеса с высокой скоростью печати и высокой нагрузкой. Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 — цветное офисное М
24.01.2017 Epson начинает продажи ультракороткофокусных интерактивных проекторов Epson EB-1400

Epson представила серию новых ультракороткофокусных проекторов Epson EB-1400, которые позволят проводить видеоконференции, вебинары и презентации независимо от того, находятся ли слушатели в том же помещении или на другом конце света. Как рассказали CNews

02.11.2016 Epson пополнила серию «Фабрика печати Epson» двумя моделями с функцией двусторонней печати

Компания Epson представила пополнение серии «Фабрика печати Epson»: модели L605 и L1455, ориентированные на рынок малого бизнеса и домашние офисы. Основное их отличие от устройств предыдущего пок
17.10.2016 Epson и DJI создадут совместно создадут приложения для пилотирования дронов

Компания Epson, разработчик видеоочков дополненной реальности Moverio, объявила о сотрудничестве с компанией DJI — мировым производителем беспилотных летательных аппаратов (дронов, БПЛА). Компании плани
13.10.2016 Intec стал авторизованным разработчиком Epson

Intec объявила о получении статуса авторизованного разработчика компании Epson по системам дополненной реальности. Как рассказали CNews в компании, это значит, что компания Epson рекомендует Intec клиентам для разработки программного обеспечения на базе своег
21.09.2016 "Фабрика" идёт на вторую пятилетку!

Пятилетний юбилей присутствия на российском рынке отмечает линия принтеров «Фабрика печати» компании Epson. «Фабрика печати Epson» появилась в 2001 году как обновлённая концепция печатающих устройств для увеличенных объёмом документооборота с минимальной себестоимостью отпечатка. В осно
16.09.2016 В Россию придут «очки терминатора» для бизнеса и 4K-проекторы от Epson

ого года на рынок России должна поступить новая версия бинокулярных очков с дополненной реальностью Epson Moverio BT-300. Российский пользователь уже знаком с продуктом по предыдущим версиям. В
29.08.2016 Epson яркости не занимать

Яркость новых инсталляционных проекторов Epson достигает 12 000 люмен. Речь идёт о новой линейке лазерных моделей Epson EB-L100
16.03.2016 «Фабрика печати Epson»: 5 лет на рынке

т производителя сделало ненужными отдельные системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ) на легендарный Epson Stylus Photo P50. Предыстория Основную прибыль все компании-производители печатающих ус
11.03.2016 Epson представила новые монохромные устройства WorkForce Pro

Компания Epson расширила модельный ряд серии WorkForce Pro и представила новые монохромные устройства: принтер Epson WorkForce Pro WF-M5190DW и МФУ Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF с доступ
02.03.2016 Epson представила две новые документ-камеры для образовательных учреждений

Компания Epson представила две новые документ-камеры ELPDC21 и ELPDC13, которые являются оптимальным дополнением к комплексному решению с проекторами Epson для образования. Встроенная камера с ра
04.02.2016 Epson представила новый компактный портативный принтер формата А4

Компания Epson представила Epson WorkForce WF-100W — новый компактный и легкий струйный принтер формата А4. Этот портативный принтер имеет габариты 309х154х61 мм и весит всего 1,6 кг, сообщили CN
28.01.2016 Без одного цвета радуга - фотопринтер Epson L805

Быстрый и экономичный фотопринтер Epson L805 легко интегрируется в любые беспроводные сети и обеспечивает прекрасное качество печати за счёт использования шести цветов. Epson L805 относится к линейке «Фабрика печати» и о
16.12.2015 «Грузовой терминал Пулково» перешел на струйную печать

«Грузовой терминал Пулково» — авиационный терминал, работающий в сфере продаж международных и внутренних грузовых перевозок — перешел на струйную печать. Об этом CNews сообщили в компании Epson. Поставку оборудования для терминала выполнила компания «Риком». Ежедневно сотрудники офиса обрабатывают сотни заявок на перевозку. По отзыву заказчика, таможенные накладные, договоры, вы
09.12.2015 Epson представила рулонный экосольвентный принтер для наружной и интерьерной печати

Компания Epson представила рулонный экосольвентный принтер Epson SureColor SC-S60610 с шириной печати 64 дюйма. Разработке этого решения инженеры Epson посвятили 4 года. Обновленная систем
20.11.2015 Epson представила новые МФУ с расширенным функционалом для офиса

Компания Epson пополнила линейку «Фабрика печати Epson» для офиса двумя многофункциональными моделями: Epson L566 и Epson L655. Помимо стандартных для подобных устройств функций — п
06.10.2015 OKI создала новую компанию по производству широкоформатных принтеров

Компания OKI Data Corporation, которая входит в OKI Group, завершила сделку по приобретению бизнеса по производству инженерных систем печати широкого формата компании Seiko I Infotech Inc. Об этом CNews сообщили в OKI. Финансовые условия сделки не раскрываются. Как отмечается, OKI Data Corporation приобрела все акции Seiko I Infotech Inc. и учредила к
08.09.2015 Epson SC-P400 - формат A3+ компактного размера

Желание использовать принтеры формата A3+ часто сталкивается с недостатком места в офисе. Компания Epson постаралась решить эту проблему, создав модель SC-P400. Epson SC-P400 – это самый компактный на сегодня струйный принтер формата A3+. Его габариты составляют 622x324x219 миллиметро
20.08.2015 Линейка Epson WorkForce WF-7000 - лучший выбор для скоростной крупноформатной печати

Новый печатающий узел PrecisionCore позволил вышедшей на рынок линейке принтеров Epson WorkForce WF-7000 значительно увеличить скорость печати. В обновлённую линейку вошли МФУ Epson WorkForce WF-7620DTWF, Epson WorkForce WF-7610DWF и принтер Epson WorkF
18.08.2015 Epson представила обновленную серию печатных устройств WorkForce WF-7000 формата A3+

Компания Epson представила обновленную линейку устройств формата A3+: МФУ Epson WorkForce WF-7620DTWF, Epson WorkForce WF-7610DWF и принтер Epson WorkForce WF-7110DTW. Об этом CNews
13.08.2015 Epson анонсировала обновленную серию инсталляционных проекторов

Компания Epson представила обновленную серию инсталляционных проекторов, разработанных для лекционных и конференц-залов, просторных выставочных помещений, для организации телеконференций, медицинских, о
24.04.2015 Epson представила новый принтер для коммерческой фотопечати

Компания Epson представила новинку в линейке принтеров для коммерческой фотопечати — первый компактный шестицветный принтер Epson SureLab SL-D700, способный работать с большим ассортиментов носит
23.03.2015 Epson представила новое МФУ серии «Фабрика печати Epson»

Компания Epson представила новинку в серии бескартриджных принтеров и МФУ «Фабрика печати Epson» — Epson L456. Устройство имеет ЖК-экран диагональю 3,7 см, что позволяет редактировать и пе

Публикаций - 908, упоминаний - 1109

Seiko Epson Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1439 224
HP Inc. 5883 163
Samsung Electronics 11065 156
HP - Hewlett-Packard 3662 128
Xerox - The Haloid Company 1168 118
Sony 6739 105
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 98
Toshiba Corporation 2980 81
Xerox - Lexmark Int 303 78
Brother - Brother Industries - Бразер 215 57
Eastman Kodak - Кодак 509 50
Intel Corporation 12811 48
IBM - International Business Machines Corp 9699 44
Philips 2099 44
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 44
Fujitsu 2105 43
Microsoft Corporation 25775 42
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 41
LG Electronics 3735 37
Sharp Corporation 1062 37
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 36
Dell EMC 5180 36
Nikon 646 35
Konica Minolta 423 34
Olympus 475 33
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 32
Casio 338 30
Apple Inc 13156 30
Hitachi - Хитачи 1501 29
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 29
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 28
Acer Group - Acer Inc 2776 27
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 26
Rekam 34 25
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 24
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 22
OKI - ОКИ Системс Рус 174 22
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 10
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 9
Россети Ленэнерго 1699 8
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 7
Квинта 7 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
Композит 99 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Beko - Beko Electronics 83 6
Петровский народный банк 11 6
Seiko Instruments Inc - SII 19 6
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 6
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 6
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Эра HD - Эра ХД 54 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
КонсультантПлюс 161 4
Белый Ветер 365 4
Manfrotto 7 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Крокус Сити Молл 16 3
Daewoo 104 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
Ixit Project 3 3
Gary Fong 3 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Carl Zeiss AG 307 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 7
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Федеральное казначейство России 1949 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Администрация Барнаула 16 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 441
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 217
Принтер струйный - Inkjet printer 739 212
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 205
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 178
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 164
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 154
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 132
Принтер - скорость печати 590 128
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 126
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 120
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 120
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 112
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 300 109
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 104
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 99
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 99
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 95
Контрастность 3042 95
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 94
Оцифровка - Digitization 5185 91
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 85
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 81
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 80
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 77
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 77
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 74
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 67
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 67
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 64
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 61
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 59
Монохромное изображение - Monochrome image 642 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 56
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 50
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 50
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 49
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 48
Seiko Epson Stylus 149 137
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 105
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 60
Microsoft Windows 2000 8678 49
Seiko Epson Micro Piezo 45 45
Microsoft Windows 16882 36
Seiko Epson DURABrite 36 35
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 31
HP PhotoSmart 113 29
Seiko Epson WorkForce - Seiko Epson WF - серия принтеров 31 28
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 28
Google Android 15244 28
Adobe Photoshop 804 28
Apple iOS 8583 27
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 26
Seiko Epson EB - серия проекторов 28 26
Seiko Epson AcuLaser 25 25
Seiko Epson UltraChrome 25 24
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 24
Epson Фабрика печати 21 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 21
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 20
Seiko Epson PictureMate 22 19
Seiko Epson Perfection 27 19
Seiko Epson EH - серия проекторов 20 19
Seiko Epson L - Seiko Epson М - серия МФУ 27 19
Seiko Epson Claria 19 18
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 18
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 17
Olympus xD-Picture Card 122 15
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 14
Seiko Epson Connect 14 14
Canon SELPHY - фотопринтер 19 13
Apple iPhone 6 4861 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Seiko Epson PowerLite - серия проекторов 13 12
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 12
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 11
Seiko Epson PrecisionCore 12 11
Лаптева Марина 114 12
Буров Олег 25 11
Recher Urs - Рехер Урс 10 10
Антонов Андрей 21 9
Газаров Артур 77 8
Ширшов Павел 76 8
Хохлов Илья 8 8
Наумов Максим 100 7
Ахметджанов Николай 7 7
Голощапов Александр 15 7
Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 7
Ратникова Оксана 6 5
Елисеев Александр 7 5
Макаренков Константин 42 4
Ефремов Александр 24 4
Сахаров Игорь 6 4
Адров Дмитрий 34 4
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 4
Жигулева Елена 5 4
Furusawa Masahiro - Фурусава Масахиро 4 4
Подколзина Ольга 4 4
Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 4
Shimoda Tatsuya - Шимода Татсуя 4 4
Кравченко Дмитрий 42 3
Беляев Александр 21 3
Абрамов Алексей 54 3
Мангутов Владислав 34 3
Китаев Александр 4 3
Сергеев Иван 74 3
Селиверстова Алина 6 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Миронос Владимир 5 3
Лебединский Алексей 3 3
Молодковец Юрий 4 3
Уваров Евгений 4 3
Бабаев Алексей 4 3
Чанышев Надир 3 3
Роллов Дмитрий 3 3
Cobarr Gregg - Кобарр Грегг 3 3
Белова Оксана 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 394
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 145
Япония 13807 129
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 98
Европа 24964 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 40
Германия - Федеративная Республика 13221 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
Украина 7928 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 19
Азия - Азиатский регион 5920 17
Южная Корея - Республика 7052 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 15
Япония - Токио 1020 14
Европа Западная 1496 13
Европа Восточная 3138 12
США - Калифорния 4829 12
Франция - Французская Республика 8177 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Германия - Бавария - Мюнхен 485 11
Нидерланды 3746 11
Африка - Африканский регион 3641 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Австрия - Австрийская Республика 1357 10
Украина - Киев 1151 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Китай - Тайвань 4245 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
Казахстан - Республика 6048 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Индия - Bharat 5870 8
Ближний Восток 3154 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Испания - Королевство 3840 8
Германия - Берлин 732 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 73
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 71
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 59
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 54
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 52
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 40
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 38
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 30
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 29
Английский язык 7030 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 21
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 20
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 20
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 18
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 17
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 17
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Ergonomics - Эргономика 1755 15
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 13
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 13
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 13
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 12
Fashion industry - Индустрия моды 364 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 11
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
CNews - ZOOM.CNews 1866 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
NE Asia Online 313 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
DigiTimes - Издание 1331 7
Открытые системы ИД 176 6
Allprojectors.ru 54 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
Ars Technica 450 3
New Scientist 1448 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Nikkei Electronics 82 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
AP - Associated Press 2007 2
Computer Weekly 376 2
PhysicsWeb 184 2
Nikkei Microdevices 17 2
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 2
Tom’s Hardware 600 2
NYT - The New York Times 1100 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
PC Magazine - PCMag 104 1
IDG - International Data Group 117 1
Inquirer 463 1
Fortune 211 1
Известия ИД 770 1
Newsweek 39 1
СК Пресс 17 1
Mash - telegram-канал 22 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Мобильные системы 118 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews TV 747 1
Electronista 166 1
InformationWeek 241 1
Phys.org 972 1
Silicon 494 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
USA Today 153 1
IDC - International Data Corporation 4975 66
ITResearch 123 29
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
NPD DisplaySearch 285 8
Gartner - Гартнер 3658 8
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 7
IDC Russia - IDC Россия 183 5
Gartner - Dataquest 353 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Forrester Research 834 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
IT-Research - ИТ Ресеарч Тим 8 2
НМГ - Медиалогия 37 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
Buyers Laboratory 15 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Forbes Global 2000 50 1
Harris Interactive 81 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
NPD Group 140 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Consumer Reports 40 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
PMA - Pacific Media Associates 7 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
CNews Fast рейтинг 55 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 40
РАН - Российская академия наук 2122 8
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
Алтайский региональный ИТ-форум 4 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 6 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
Микроинформ 36 1
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Фотофорум 48 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
CeBIT 614 7
Photokina 60 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
Docflow 148 4
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 4
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
FPD International 17 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Сибкомпьютер - выставка информационных и офисных технологий, компьютерной техники и программного обеспечения 6 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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