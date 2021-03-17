Спецпроекты

В рамках онлайн-конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» компания Epson расскажет об эффективных и экономичных решениях для бизнеса

Бизнес Техника

Приглашаем принять участие в онлайн-конференции CNews, посвященной вопросам оптимизации затрат на IT-инфраструктуру. Специалисты ведущих компаний отрасли расскажут о способах сокращения расходов, помогут определить, какие аспекты можно оптимизировать, какой эффект это принесет и сколько это стоит.

В рамках конференции выступит Андрей Антонов, менеджер по бизнес-устройствам Epson, с докладом «Решения Epson для бизнеса. Струйная печать для большого и домашнего офиса». В докладе пойдет речь о новейших технологиях и достижениях Epson в сегменте бизнес-печати:

  • инструменты снижения совокупных затрат на печать;
  • аппаратные и программные продукты от компании Epson для снижения совокупной стоимости владения и контроля за процессом печати;
  • обновленная линейка устройств на основе технологии Heat-Free;
  • преимущества в сравнении лазерной печатью;
  • специальное программное обеспечение для удаленной диагностики состояния устройств и выявления неисправностей печатного оборудования.

О компании Epson

Группа компаний Epson, во главе с японской корпорацией Seiko Epson, является мировым лидером в области создания инновационных продуктов для получения изображения – от 3LCD-проекторов и смарт-очков до принтеров, печатающих на различных видах носителей: от обычной бумаги до текстиля. Уникальные разработки и технологии Epson позволяют создавать эффективные, экономичные и экологичные решения для дома и бизнеса.

Другие материалы рубрики

Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

Apple в секретном режиме бесплатно чинит и меняет сломанные Mac и iPhone на новые. Видео

На Госуслугах появится сервис для предъявления претензий интернет-магазинам

Бизнес заставят бесплатно делиться с властями обезличенными данными россиян

Иностранных программистов будут заманивать в Россию видом на жительство

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Техноблог

Что на самом деле можно вычислить по IP?

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера