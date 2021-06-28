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Принтер струйный Inkjet printer

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.06.2021 Андрей Антонов -

В европейских офисах струйные принтеры уже вытеснили лазерную технику

нь много стереотипов. Когда-то давно лазерные технологии считались более быстрыми и экономичными, а струйные аппараты, как вы верно отметили, стали восприниматься исключительно как решение для

09.04.2021 HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами

укции, они обнаружили еще и 224 тыс. предложении по продаже контрафактных картриджей для лазерных и струйных принтеров компании в интернете. По словам сотрудников HP, чаще всего подделывают име
23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?

е не рассматривали к покупке.  Сейчас многое поменялось, и все больше организаций выбирает для себя струйные устройства. Немалый вклад, без преувеличения, в развитие технологий печати внесла ко
25.09.2019 Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM

В зависимости от технологии печати МФУ разделают на лазерные и струйные. Рассмотрим оба вида. Лазерные МФУ Лазерные устройства используют для печати картрид
11.03.2019 Новые струйные МФУ от Canon появятся уже летом

Canon объявила о выпуске серии струйных МФУ WG7400, куда вошли модели WG7450F, WG7450 и WG7440. МФУ новой серии обеспечивают высокую скорость печати в формате A3, достигающую 80 страниц в минуту и эффективное двухстороннее ц
07.09.2018 «Эльдорадо» запускает trade-in струйных картриджей

сть владения. Интернет-продажи в данной категории прибавили 19% в деньгах и 17% в штуках. Категория струйных принтеров в онлайн развивалась немного быстрее традиционных продаж и выросла на 5%.
09.01.2018 Canon обновила линейку PIXMA G со встроенной системой СНПЧ

планшетам, с большим ресурсом печати и низкой стоимостью одной страницы, а также встроенным факсом. Струйные устройства серии PIXMA G созданы для экономичной печати больших объемов — дома, в об
22.03.2017 Epson представила экономичные струйные МФУ WorkForce Enterprise для бизнеса

ростатическая лента вместо роликов  для поддержания высокого качества печати  при высокой скорости. Струйная линейная печатающая голова, обеспечивающая высокую скорость и великолепное качество

22.03.2017 Brother представила профессиональные цветные струйные МФУ с технологией InkBenefit

карты или бейджа.Алексей Махалин, менеджер по маркетингу продукции «Бразер», сказал: «Новые цветные струйные устройства Brother серии InkBenefit разработаны специально для тех пользователей, ко
16.09.2016 HP привезла в Россию принтеры нового типа: не лазерные, и не струйные

учших лазерных принтеров скорость печати до 70 страниц в минуту с качеством и долговечностью лучших струйных принтеров, но с более низкими затратами энергопотребления, чем у лазерной печати. Пр
27.06.2016 Xerox заключила десятки контрактов с типографиями по всему миру на поставку новых ЦПМ

Компания Xerox в рамках международной полиграфической выставки drupa 2016 представила две новые струйные ЦПМ и другие инновационные продукты и технологии для развития полиграфического бизне
10.03.2016 Xerox анонсировала две новые струйные печатные машины

о направления, компания Xerox разработала и планирует анонсировать на выставке drupa 2016 две новые струйные ЦПМ: Xerox Brenva HD и Xerox Trivor 2400. Новинки дадут начало двум новым линейкам с
15.01.2015 Струйные принтеры набирают обороты в корпоративном сегменте

чатных устройств до сих пор уверены, что для бизнес-целей больше подходят лазерные принтеры, нежели струйные: они и выгоднее, и надежнее. На самом деле, сегодня устройства с жидкими чернилами п
16.05.2014 МФУ для бизнеса: новая технология HP PageWide

рямо с компьютера, не подходя к устройству. Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить, что новые струйные устройства Hewlett Packard, сочетают в себе такие преимущества лазерной техники, как
20.01.2014 Быстрые принтеры от компании HP: лазерные и струйные

едует отметить, что этот показатель действительно является революционным, так как большинство принтеров для малых офисов с трудом способно преодолеть отметку в 10 тыс. отпечатков в месяц. Больше, чем струйный принтер Однако настоящую революцию в домашнем офисе или рабочей группе может сделать принтер из серии HP OfficeJet X. Несмотря на то, что данные устройства с технической точки зрения о
16.01.2013 Тест МФУ RICOH Aficio SG 3110SFNw: балансируя между двумя мирами

зли из сегмента SOHO ( Small Office / Home Office — малый/домашний офис), рынок поделили лазерные и струйные принтеры. Потребитель, выбирая принтер, вынужден взвешивать все преимущества той или
14.12.2012 Brother выпустила новую линейку компактных струйных МФУ

Business Smart является сверхнизкая стоимость отпечатка. Так, например, ожидаемая стоимость черного струйного картриджа на 1200 стр. (А4, в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711) составляет

17.01.2012 Почему зима стала такой теплой?

а этого - необычное поведение высотных струйных течений, считают американские метеорологи. Высотные струйные течения - это сильные ветры, которые, огибая Землю, простираются на значительные рас
10.08.2011 Epson показала новые струйные МФУ в новом цвете

ойств, фотопечать на диски, прием факсов и создание копий. В них есть лоток на 30 страниц, скорость печати (односторонней) составляет 9 страниц в минуту (двусторонней 5 страниц). Epson показала новые струйные МФУ в новом цвете Стоимость МФУ составляет 200 и 300 долларов, соответственно.
22.04.2011 Тест МФУ HP OfficeJet Pro 8500A Plus: возвращение короля

чернил, но зато традиционно дают более высокое качество цветной печати. Для начала массовых продаж струйных принтеров для офисной печати от производителей таковых потребовалось решение трех за
21.04.2011 HP выпустила новые струйные принтеры для бизнеса

Компания HP представила новые струйные принтеры для корпоративного сегмента. Принтер HP Officejet Pro 8000 для корпоративно
29.03.2011 Brother вывела на российский рынок две модели цветных струйных МФУ

Компания Brother показала две модели профессиональных цветных струйных МФУ формата A3 с факсом, функцией двусторонней печати и поддержкой проводной и беспроводной сети – Brother MFC-J6510DW и Brother MFC‐J6910DW. Данное семейство моделей МФУ формата А3 об
08.06.2010 Инновации HP в технологиях печати

высоким ресурсом и экономичностью при выводе черно-белого текста. Один из крупнейших производителей струйных принтеров – HP. Компания уже на протяжении десятилетий инвестирует в развитие струйн
16.09.2009 Epson снижает цены на расходные материалы для струйных устройств

остраняется на картриджи и носители Epson для домашних, офисных, профессиональных и широкоформатных струйных принтеров и многофункциональных устройств (МФУ). Ксения Гордеева, менеджер московско
28.01.2009 Зарегистрированы струйные выбросы радиоисточника Центавр-А в субмиллиметровом диапазоне

Как сообщает пресс-служба Европейской Южной обсерватории ESO, субмиллиметровый болометрический телескоп LAPEX, расположенный в пустыне Атакама в Чили, зарегистрировал струйные выбросы активного ядра радиоисточника Центавр-А - гигантской галактики, расположенной на расстоянии 13 млн. световых лет от нас. Также удалось выявить излучение аккреционного диска в с
01.08.2008 Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома

о в задней стенке. Brother DCP-540CN Будучи одной из самых свежих в семействе струйных МФУ Brother (струйных принтеров, кстати, компания не выпускает), эта модель отличается элегантным стильным
17.01.2008 Выбор ZOOM.CNews: принтеры-хиты 2007

ва: Epson Stylus Photo R290 HP DeskJet 5163 Фотопринтер Stylus Photo R390 В отличие от обыкновенных струйных принтеров, фотопринтеры приобретаются специально для печати фотографий, или определе
17.12.2007 HP купила производителя широкоформатных цифровых принтеров

нии компании NUR Macroprinters Ltd. (NURMF.PK), производителя промышленных широкоформатных цифровых струйных принтеров. NUR расположена в городе Лод (Израиль) и является ведущим поставщиком

26.11.2007 Хиты продаж принтеров: осенний рейтинг

имым факторам — невысокой ценой и широкими возможностями цветной и черно-белой печати. Хиты продаж: струйные принтеры. Модель Месяцев в рейтинге Цена 1 Epson Stylus C79 1 1900  2 Epson Stylus P
15.10.2007 HP выпускает цветной струйный принтер для небольших компаний

Компания НР объявила о начале поставок на российский рынок нового струйного принтера HP OfficeJet K7103 для цветной офисной печати до формата А3+. Принтер предназначен для компаний малого и среднего бизнеса, которым необходима печать документов различной степ
24.09.2007 HP приобрела производителя широкоформатных струйных принтеров

Компания HP объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении компании MacDermid ColorSpan, производителя широкоформатных цифровых струйных принтеров. Данная компания будет приобретена у холдинга MacDermid Printing Solutions LLC, входящего в состав частной компании MacDermid Incorporated (Денвер, Колорадо, США). Данное при
04.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: фотопринтеры формата А3

ы будете иметь более полный контроль над процессом печати и над настройками. Кроме того, топ-модели струйных принтеров, по мнению многих профессионалов, позволяют получить более высокое качеств
04.09.2007 Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ

гают все производители струйных устройств: Canon, Epson, HP, Lexmark. А Brother вообще отказался от струйных принтеров и предлагает только компактные устройства «всё-в-одном». Идея совместить п
04.09.2007 Секреты струйных фотопринтеров: картриджи и чернила

половину стоимости самого принтера, правда и ресурс у такого картриджа больше – 300-450 листков. У струйных принтеров Epson есть особенность: каждое включение принтера вызывает принудительную

05.06.2007 Выбираем мини-принтер для отпуска

Маленькие принтеры для печати фотографий 10х15 есть двух типов: струйные и термосублимационные. И у той, и у другой технологии есть преимущества. Так, чернил
20.04.2007 Пятерка лучших струйных фотопринтеров 2006 года

" оказывается велик. Вместе с тем, покупателю бывает нелегко определиться с тем, выбрать ли принтер струйный или лазерный. Несколько лет назад средним пользователям вряд ли приходилось решать т
19.04.2007 Струйные принтеры переходят к тиражированию электроники

й раствор солей серебра и витамина С, полностью совместимый с механизмом краски эжекции современных струйных принтеров. Более подробная информация о новом открытии будет представлена на портале
11.04.2007 Epson подвел итоги 2006 года

иции на рынке бизнес-техники и увеличила долю бизнес-продуктов на территории России и СНГ. На рынке струйных принтеров Epson лидировал в денежном выражении в течение всего 2006 года. По итогам

27.03.2007 Нанотехнологии произведут революцию в струйной печати

Silverbrook ограничится их сборкой. В первых моделях Memjet будут использованы обычные чернила для струйных принтеров, хотя компания обещает представить в скором времени собственные картриджи

01.02.2007 Самые интересные принтеры 2006 года

к представила в этом году компания Epson, один из лидеров рынка домашней печати. В ее новой линейке струйных принтеров интерес представляют такие модели, как Stylus CX4900, Stylus Photo RX640 и

Публикаций - 739, упоминаний - 1239

Принтер струйный и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 216
Seiko Epson Corporation 908 212
Canon 1439 159
HP - Hewlett-Packard 3662 113
Xerox - Lexmark Int 303 112
Xerox - The Haloid Company 1168 89
Samsung Electronics 11064 82
Brother - Brother Industries - Бразер 215 54
Sony 6739 26
Intel Corporation 12811 23
Apple Inc 13154 22
Eastman Kodak - Кодак 509 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 19
OKI - ОКИ Системс Рус 174 19
Dell EMC 5180 18
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 18
LG Electronics 3735 17
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 17
Microsoft Corporation 25775 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 15
Acer Group - Acer Inc 2776 14
Toshiba Corporation 2980 13
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 13
Chloride Group PLC 18 12
Konica Minolta 423 12
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 12
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 12
Powercom - Пауэрком 76 12
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 12
Fujitsu 2105 11
Merlion - Ippon 54 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Pantum - Пантум 77 10
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 10
Sharp Corporation 1062 10
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 10
Lenovo Group 2446 9
Hitachi - Хитачи 1501 9
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Россети Ленэнерго 1699 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
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Kärcher - Karcher - Керхер 74 4
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Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 40
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 37
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 37
Аксессуары 4282 37
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 34
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 34
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 34
Seiko Epson Stylus 149 69
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 56
Microsoft Windows 16882 49
HP PhotoSmart 113 43
Microsoft Windows 2000 8678 41
HP DeskJet 66 40
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 39
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 39
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 34
HP OfficeJet МФУ 64 34
Google Android 15243 31
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 29
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 26
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 24
Apple iOS 8583 23
Linux OS 11533 23
Apple iPhone 6 4861 22
Apple AirPrint 119 22
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 22
Seiko Epson Micro Piezo 45 22
Xerox - Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 22
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 19
Olympus xD-Picture Card 122 18
Seiko Epson DURABrite 36 17
Seiko Epson WorkForce - Seiko Epson WF - серия принтеров 31 16
HP PhotoREt 27 14
Canon i-SENSYS - МФУ 42 14
Canon SELPHY - фотопринтер 19 14
Seiko Epson PictureMate 22 14
Brother MFC - Brother MF - МФУ 39 13
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 13
Epson Фабрика печати 21 12
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 12
Apple macOS 2419 12
Xerox - Lexmark CX, CS, MX - серия МФУ - Lexmark C - Lexmark E - Lexmark T - Lexmark W - Lexmark J - Lexmark X - серия принтеров 35 12
HP PageWide 36 11
Adobe PostScript 117 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 10
Макаренков Константин 42 26
Лаптева Марина 114 15
Буров Олег 25 15
Адров Дмитрий 34 11
Голощапов Александр 15 11
Антонов Андрей 21 8
Ратникова Оксана 6 6
Газаров Артур 77 6
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 5
Гималиев Наиль 11 5
Фешин Дмитрий 7 5
Елисеев Александр 7 5
Furusawa Masahiro - Фурусава Масахиро 4 4
Лебедев Артемий 110 4
Белов Исмаил 9 4
Миронос Владимир 5 4
Curlander Paul - Курландер Пол 6 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Помозов Алексей 88 3
Иванов Игорь 36 3
Колосов Антон 8 3
Принцевская Людмила 34 3
Селиверстова Алина 6 3
Торчинский Михаил 7 3
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 3
Khoshnevis Behrokh - Хошневис Берох 3 2
Intonti Francesca - Интонти Франческа 2 2
Hann Stephan - Ханн Штефан 2 2
Weck Marcus - Уэк Маркус 2 2
Albrecht Gerard - Альбрехт Герард 2 2
Жарков Алексей 6 2
Perez Antonio - Перес Антонио 7 2
Горбей Петр 12 2
Подколзина Ольга 4 2
Smith David - Смит Дэвид 40 2
Altschul Randi - Альтшул Рэнди 2 2
Boland Thomas - Боланд Томас 2 2
Гутовская Анна 2 2
Grieco Barbara - Грико Барбара 2 2
Young Ross - Янг Росс 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166166 314
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 97
Япония 13807 71
Европа 24963 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 35
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 20
США - Кентукки 83 19
США - Лексингтон 31 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
Африка - Африканский регион 3640 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Южная Корея - Республика 7051 15
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Европа Восточная 3138 13
Ближний Восток 3154 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 12
Украина 7928 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Франция - Французская Республика 8177 9
Европа Западная 1496 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Индия - Bharat 5869 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Израиль 2856 6
Швеция - Королевство 3781 5
Америка - Американский регион 2206 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Филиппины - Республика 599 5
Израиль - Самария 5 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Канада 5081 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 74
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 60
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 56
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 40
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 31
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 30
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 27
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 26
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 23
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 23
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 19
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 19
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 17
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 12
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 12
Английский язык 7030 11
Ergonomics - Эргономика 1755 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 10
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Паспорт - Паспортные данные 2848 10
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Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
University of Kentucky - Кентуккийский университет - Университет Кентукки 10 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
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ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Масленица - Масленая неделя 26 1
Printech 5 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Фотофорум 48 1
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