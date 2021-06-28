Андрей Антонов - В европейских офисах струйные принтеры уже вытеснили лазерную технику нь много стереотипов. Когда-то давно лазерные технологии считались более быстрыми и экономичными, а струйные аппараты, как вы верно отметили, стали восприниматься исключительно как решение для

HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами укции, они обнаружили еще и 224 тыс. предложении по продаже контрафактных картриджей для лазерных и струйных принтеров компании в интернете. По словам сотрудников HP, чаще всего подделывают име

Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати? е не рассматривали к покупке. Сейчас многое поменялось, и все больше организаций выбирает для себя струйные устройства. Немалый вклад, без преувеличения, в развитие технологий печати внесла ко

Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM В зависимости от технологии печати МФУ разделают на лазерные и струйные. Рассмотрим оба вида. Лазерные МФУ Лазерные устройства используют для печати картрид

Новые струйные МФУ от Canon появятся уже летом Canon объявила о выпуске серии струйных МФУ WG7400, куда вошли модели WG7450F, WG7450 и WG7440. МФУ новой серии обеспечивают высокую скорость печати в формате A3, достигающую 80 страниц в минуту и эффективное двухстороннее ц

«Эльдорадо» запускает trade-in струйных картриджей сть владения. Интернет-продажи в данной категории прибавили 19% в деньгах и 17% в штуках. Категория струйных принтеров в онлайн развивалась немного быстрее традиционных продаж и выросла на 5%.

Canon обновила линейку PIXMA G со встроенной системой СНПЧ планшетам, с большим ресурсом печати и низкой стоимостью одной страницы, а также встроенным факсом. Струйные устройства серии PIXMA G созданы для экономичной печати больших объемов — дома, в об

Epson представила экономичные струйные МФУ WorkForce Enterprise для бизнеса ростатическая лента вместо роликов для поддержания высокого качества печати при высокой скорости. Струйная линейная печатающая голова, обеспечивающая высокую скорость и великолепное качество

Brother представила профессиональные цветные струйные МФУ с технологией InkBenefit карты или бейджа.Алексей Махалин, менеджер по маркетингу продукции «Бразер», сказал: «Новые цветные струйные устройства Brother серии InkBenefit разработаны специально для тех пользователей, ко

HP привезла в Россию принтеры нового типа: не лазерные, и не струйные учших лазерных принтеров скорость печати до 70 страниц в минуту с качеством и долговечностью лучших струйных принтеров, но с более низкими затратами энергопотребления, чем у лазерной печати. Пр

Xerox заключила десятки контрактов с типографиями по всему миру на поставку новых ЦПМ Компания Xerox в рамках международной полиграфической выставки drupa 2016 представила две новые струйные ЦПМ и другие инновационные продукты и технологии для развития полиграфического бизне

Xerox анонсировала две новые струйные печатные машины о направления, компания Xerox разработала и планирует анонсировать на выставке drupa 2016 две новые струйные ЦПМ: Xerox Brenva HD и Xerox Trivor 2400. Новинки дадут начало двум новым линейкам с

Струйные принтеры набирают обороты в корпоративном сегменте чатных устройств до сих пор уверены, что для бизнес-целей больше подходят лазерные принтеры, нежели струйные: они и выгоднее, и надежнее. На самом деле, сегодня устройства с жидкими чернилами п

МФУ для бизнеса: новая технология HP PageWide рямо с компьютера, не подходя к устройству. Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить, что новые струйные устройства Hewlett Packard, сочетают в себе такие преимущества лазерной техники, как

Быстрые принтеры от компании HP: лазерные и струйные едует отметить, что этот показатель действительно является революционным, так как большинство принтеров для малых офисов с трудом способно преодолеть отметку в 10 тыс. отпечатков в месяц. Больше, чем струйный принтер Однако настоящую революцию в домашнем офисе или рабочей группе может сделать принтер из серии HP OfficeJet X. Несмотря на то, что данные устройства с технической точки зрения о

Тест МФУ RICOH Aficio SG 3110SFNw: балансируя между двумя мирами зли из сегмента SOHO ( Small Office / Home Office — малый/домашний офис), рынок поделили лазерные и струйные принтеры. Потребитель, выбирая принтер, вынужден взвешивать все преимущества той или

Brother выпустила новую линейку компактных струйных МФУ Business Smart является сверхнизкая стоимость отпечатка. Так, например, ожидаемая стоимость черного струйного картриджа на 1200 стр. (А4, в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711) составляет

Почему зима стала такой теплой? а этого - необычное поведение высотных струйных течений, считают американские метеорологи. Высотные струйные течения - это сильные ветры, которые, огибая Землю, простираются на значительные рас

Epson показала новые струйные МФУ в новом цвете ойств, фотопечать на диски, прием факсов и создание копий. В них есть лоток на 30 страниц, скорость печати (односторонней) составляет 9 страниц в минуту (двусторонней 5 страниц). Epson показала новые струйные МФУ в новом цвете Стоимость МФУ составляет 200 и 300 долларов, соответственно.

Тест МФУ HP OfficeJet Pro 8500A Plus: возвращение короля чернил, но зато традиционно дают более высокое качество цветной печати. Для начала массовых продаж струйных принтеров для офисной печати от производителей таковых потребовалось решение трех за

HP выпустила новые струйные принтеры для бизнеса Компания HP представила новые струйные принтеры для корпоративного сегмента. Принтер HP Officejet Pro 8000 для корпоративно

Brother вывела на российский рынок две модели цветных струйных МФУ Компания Brother показала две модели профессиональных цветных струйных МФУ формата A3 с факсом, функцией двусторонней печати и поддержкой проводной и беспроводной сети – Brother MFC-J6510DW и Brother MFC‐J6910DW. Данное семейство моделей МФУ формата А3 об

Инновации HP в технологиях печати высоким ресурсом и экономичностью при выводе черно-белого текста. Один из крупнейших производителей струйных принтеров – HP. Компания уже на протяжении десятилетий инвестирует в развитие струйн

Epson снижает цены на расходные материалы для струйных устройств остраняется на картриджи и носители Epson для домашних, офисных, профессиональных и широкоформатных струйных принтеров и многофункциональных устройств (МФУ). Ксения Гордеева, менеджер московско

Зарегистрированы струйные выбросы радиоисточника Центавр-А в субмиллиметровом диапазоне Как сообщает пресс-служба Европейской Южной обсерватории ESO, субмиллиметровый болометрический телескоп LAPEX, расположенный в пустыне Атакама в Чили, зарегистрировал струйные выбросы активного ядра радиоисточника Центавр-А - гигантской галактики, расположенной на расстоянии 13 млн. световых лет от нас. Также удалось выявить излучение аккреционного диска в с

Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома о в задней стенке. Brother DCP-540CN Будучи одной из самых свежих в семействе струйных МФУ Brother (струйных принтеров, кстати, компания не выпускает), эта модель отличается элегантным стильным

Выбор ZOOM.CNews: принтеры-хиты 2007 ва: Epson Stylus Photo R290 HP DeskJet 5163 Фотопринтер Stylus Photo R390 В отличие от обыкновенных струйных принтеров, фотопринтеры приобретаются специально для печати фотографий, или определе

HP купила производителя широкоформатных цифровых принтеров нии компании NUR Macroprinters Ltd. (NURMF.PK), производителя промышленных широкоформатных цифровых струйных принтеров. NUR расположена в городе Лод (Израиль) и является ведущим поставщиком

Хиты продаж принтеров: осенний рейтинг имым факторам — невысокой ценой и широкими возможностями цветной и черно-белой печати. Хиты продаж: струйные принтеры. Модель Месяцев в рейтинге Цена 1 Epson Stylus C79 1 1900 2 Epson Stylus P

HP выпускает цветной струйный принтер для небольших компаний Компания НР объявила о начале поставок на российский рынок нового струйного принтера HP OfficeJet K7103 для цветной офисной печати до формата А3+. Принтер предназначен для компаний малого и среднего бизнеса, которым необходима печать документов различной степ

HP приобрела производителя широкоформатных струйных принтеров Компания HP объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении компании MacDermid ColorSpan, производителя широкоформатных цифровых струйных принтеров. Данная компания будет приобретена у холдинга MacDermid Printing Solutions LLC, входящего в состав частной компании MacDermid Incorporated (Денвер, Колорадо, США). Данное при

Выбор ZOOM.CNews: фотопринтеры формата А3 ы будете иметь более полный контроль над процессом печати и над настройками. Кроме того, топ-модели струйных принтеров, по мнению многих профессионалов, позволяют получить более высокое качеств

Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ гают все производители струйных устройств: Canon, Epson, HP, Lexmark. А Brother вообще отказался от струйных принтеров и предлагает только компактные устройства «всё-в-одном». Идея совместить п

Секреты струйных фотопринтеров: картриджи и чернила половину стоимости самого принтера, правда и ресурс у такого картриджа больше – 300-450 листков. У струйных принтеров Epson есть особенность: каждое включение принтера вызывает принудительную

Выбираем мини-принтер для отпуска Маленькие принтеры для печати фотографий 10х15 есть двух типов: струйные и термосублимационные. И у той, и у другой технологии есть преимущества. Так, чернил

Пятерка лучших струйных фотопринтеров 2006 года " оказывается велик. Вместе с тем, покупателю бывает нелегко определиться с тем, выбрать ли принтер струйный или лазерный. Несколько лет назад средним пользователям вряд ли приходилось решать т

Струйные принтеры переходят к тиражированию электроники й раствор солей серебра и витамина С, полностью совместимый с механизмом краски эжекции современных струйных принтеров. Более подробная информация о новом открытии будет представлена на портале

Epson подвел итоги 2006 года иции на рынке бизнес-техники и увеличила долю бизнес-продуктов на территории России и СНГ. На рынке струйных принтеров Epson лидировал в денежном выражении в течение всего 2006 года. По итогам

Нанотехнологии произведут революцию в струйной печати Silverbrook ограничится их сборкой. В первых моделях Memjet будут использованы обычные чернила для струйных принтеров, хотя компания обещает представить в скором времени собственные картриджи