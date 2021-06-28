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Принтер струйный Inkjet printer



28.06.2021 Андрей Антонов -

В европейских офисах струйные принтеры уже вытеснили лазерную технику
21.04.2011 HP выпустила новые струйные принтеры для бизнеса
08.06.2010 Инновации HP в технологиях печати
24.09.2007 HP приобрела производителя широкоформатных струйных принтеров
04.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: фотопринтеры формата А3
19.04.2007 Струйные принтеры переходят к тиражированию электроники
17.11.2006 Epson обновила модельный ряд струйных принтеров
17.10.2006 Epson объявил результаты работы в России
15.08.2006 Epson обновил линейку струйных принтеров
15.02.2006 Россия: рынок принтеров рухнул вслед за копирами
14.03.2005 Canon увеличит производство струйных принтеров на 20%
08.07.2004 Как выбрать струйный принтер, чтобы потом не пожалеть
09.03.2004 Lexmark: принтеры становятся сложнее и дешевле
23.10.2003 Canon в России: ставка на принтеры
25.04.2003 HP усиливает защиту картриджей от подделок
29.08.2001 Lexmark представила новую линейку струйных принтеров серии Z
09.12.2000 Компания Lexmark совместно с компанией Soft-Tronik представляет коллекцию струйных принтеров серии Z
28.09.2000 Xerox выпустила струйный принтер DocuPrint C8+
25.07.2000 Цены на струйные принтеры среднего класса снижаются на фоне роста цен на картриджи
15.03.2000 Xerox, Sharp и Fuji Xerox создали $2 млрд. альянс по разработке более быстрых и дешевых струйных принтеров
26.10.1999 Xerox сокращает цену цветных лазерных принтеров до $1,995 и предлагает бесплатный струйный принтер при покупке монохромного сетевого принтера
01.09.1999 HP представляет новые струйные принтеры, способные выполнять aвтоматическую высокоскоростную двустороннюю печать с фоторгафическим качеством
16.07.1999 Lexmark выпускает струйный принтер Z31
03.06.1999 Apollo и Mattel представили новый цветной струйный принтер Apollo P-1220 Barbie
03.06.1999 Hewlett-Packard выпустила новые струйные принтеры DeskJet 810C/812C, 612C и 610CL
23.04.1999 Apollo выпустила модели недорогих струйных принтеров
12.02.1999 Canon выпускает новый струйный принтер
03.02.1999 Xerox снижает цены на свои цветные струйные принтеры серии DocuPrint
11.01.1999 Hewlett-Packard образовала подразделение APOLLO Consumer Products для выпуска струйных принтеров до $100

Публикаций - 533, упоминаний - 701
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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