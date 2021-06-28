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Принтер струйный Inkjet printer
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.06.2021
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Андрей Антонов -
В европейских офисах струйные принтеры уже вытеснили лазерную технику
нь много стереотипов. Когда-то давно лазерные технологии считались более быстрыми и экономичными, а струйные аппараты, как вы верно отметили, стали восприниматься исключительно как решение для
|09.04.2021
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HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами
укции, они обнаружили еще и 224 тыс. предложении по продаже контрафактных картриджей для лазерных и струйных принтеров компании в интернете. По словам сотрудников HP, чаще всего подделывают име
|23.02.2021
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Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?
е не рассматривали к покупке. Сейчас многое поменялось, и все больше организаций выбирает для себя струйные устройства. Немалый вклад, без преувеличения, в развитие технологий печати внесла ко
|25.09.2019
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Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM
В зависимости от технологии печати МФУ разделают на лазерные и струйные. Рассмотрим оба вида. Лазерные МФУ Лазерные устройства используют для печати картрид
|11.03.2019
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Новые струйные МФУ от Canon появятся уже летом
Canon объявила о выпуске серии струйных МФУ WG7400, куда вошли модели WG7450F, WG7450 и WG7440. МФУ новой серии обеспечивают высокую скорость печати в формате A3, достигающую 80 страниц в минуту и эффективное двухстороннее ц
|07.09.2018
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«Эльдорадо» запускает trade-in струйных картриджей
сть владения. Интернет-продажи в данной категории прибавили 19% в деньгах и 17% в штуках. Категория струйных принтеров в онлайн развивалась немного быстрее традиционных продаж и выросла на 5%.
|09.01.2018
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Canon обновила линейку PIXMA G со встроенной системой СНПЧ
планшетам, с большим ресурсом печати и низкой стоимостью одной страницы, а также встроенным факсом. Струйные устройства серии PIXMA G созданы для экономичной печати больших объемов — дома, в об
|22.03.2017
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Epson представила экономичные струйные МФУ WorkForce Enterprise для бизнеса
ростатическая лента вместо роликов для поддержания высокого качества печати при высокой скорости. Струйная линейная печатающая голова, обеспечивающая высокую скорость и великолепное качество
|22.03.2017
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Brother представила профессиональные цветные струйные МФУ с технологией InkBenefit
карты или бейджа.Алексей Махалин, менеджер по маркетингу продукции «Бразер», сказал: «Новые цветные струйные устройства Brother серии InkBenefit разработаны специально для тех пользователей, ко
|16.09.2016
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HP привезла в Россию принтеры нового типа: не лазерные, и не струйные
учших лазерных принтеров скорость печати до 70 страниц в минуту с качеством и долговечностью лучших струйных принтеров, но с более низкими затратами энергопотребления, чем у лазерной печати. Пр
|27.06.2016
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Xerox заключила десятки контрактов с типографиями по всему миру на поставку новых ЦПМ
Компания Xerox в рамках международной полиграфической выставки drupa 2016 представила две новые струйные ЦПМ и другие инновационные продукты и технологии для развития полиграфического бизне
|10.03.2016
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Xerox анонсировала две новые струйные печатные машины
о направления, компания Xerox разработала и планирует анонсировать на выставке drupa 2016 две новые струйные ЦПМ: Xerox Brenva HD и Xerox Trivor 2400. Новинки дадут начало двум новым линейкам с
|15.01.2015
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Струйные принтеры набирают обороты в корпоративном сегменте
чатных устройств до сих пор уверены, что для бизнес-целей больше подходят лазерные принтеры, нежели струйные: они и выгоднее, и надежнее. На самом деле, сегодня устройства с жидкими чернилами п
|16.05.2014
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МФУ для бизнеса: новая технология HP PageWide
рямо с компьютера, не подходя к устройству. Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить, что новые струйные устройства Hewlett Packard, сочетают в себе такие преимущества лазерной техники, как
|20.01.2014
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Быстрые принтеры от компании HP: лазерные и струйные
едует отметить, что этот показатель действительно является революционным, так как большинство принтеров для малых офисов с трудом способно преодолеть отметку в 10 тыс. отпечатков в месяц. Больше, чем струйный принтер Однако настоящую революцию в домашнем офисе или рабочей группе может сделать принтер из серии HP OfficeJet X. Несмотря на то, что данные устройства с технической точки зрения о
|16.01.2013
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Тест МФУ RICOH Aficio SG 3110SFNw: балансируя между двумя мирами
зли из сегмента SOHO ( Small Office / Home Office — малый/домашний офис), рынок поделили лазерные и струйные принтеры. Потребитель, выбирая принтер, вынужден взвешивать все преимущества той или
|14.12.2012
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Brother выпустила новую линейку компактных струйных МФУ
Business Smart является сверхнизкая стоимость отпечатка. Так, например, ожидаемая стоимость черного струйного картриджа на 1200 стр. (А4, в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711) составляет
|17.01.2012
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Почему зима стала такой теплой?
а этого - необычное поведение высотных струйных течений, считают американские метеорологи. Высотные струйные течения - это сильные ветры, которые, огибая Землю, простираются на значительные рас
|10.08.2011
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Epson показала новые струйные МФУ в новом цвете
ойств, фотопечать на диски, прием факсов и создание копий. В них есть лоток на 30 страниц, скорость печати (односторонней) составляет 9 страниц в минуту (двусторонней 5 страниц). Epson показала новые струйные МФУ в новом цвете Стоимость МФУ составляет 200 и 300 долларов, соответственно.
|22.04.2011
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Тест МФУ HP OfficeJet Pro 8500A Plus: возвращение короля
чернил, но зато традиционно дают более высокое качество цветной печати. Для начала массовых продаж струйных принтеров для офисной печати от производителей таковых потребовалось решение трех за
|21.04.2011
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HP выпустила новые струйные принтеры для бизнеса
Компания HP представила новые струйные принтеры для корпоративного сегмента. Принтер HP Officejet Pro 8000 для корпоративно
|29.03.2011
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Brother вывела на российский рынок две модели цветных струйных МФУ
Компания Brother показала две модели профессиональных цветных струйных МФУ формата A3 с факсом, функцией двусторонней печати и поддержкой проводной и беспроводной сети – Brother MFC-J6510DW и Brother MFC‐J6910DW. Данное семейство моделей МФУ формата А3 об
|08.06.2010
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Инновации HP в технологиях печати
высоким ресурсом и экономичностью при выводе черно-белого текста. Один из крупнейших производителей струйных принтеров – HP. Компания уже на протяжении десятилетий инвестирует в развитие струйн
|16.09.2009
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Epson снижает цены на расходные материалы для струйных устройств
остраняется на картриджи и носители Epson для домашних, офисных, профессиональных и широкоформатных струйных принтеров и многофункциональных устройств (МФУ). Ксения Гордеева, менеджер московско
|28.01.2009
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Зарегистрированы струйные выбросы радиоисточника Центавр-А в субмиллиметровом диапазоне
Как сообщает пресс-служба Европейской Южной обсерватории ESO, субмиллиметровый болометрический телескоп LAPEX, расположенный в пустыне Атакама в Чили, зарегистрировал струйные выбросы активного ядра радиоисточника Центавр-А - гигантской галактики, расположенной на расстоянии 13 млн. световых лет от нас. Также удалось выявить излучение аккреционного диска в с
|01.08.2008
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Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома
о в задней стенке. Brother DCP-540CN Будучи одной из самых свежих в семействе струйных МФУ Brother (струйных принтеров, кстати, компания не выпускает), эта модель отличается элегантным стильным
|17.01.2008
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Выбор ZOOM.CNews: принтеры-хиты 2007
ва: Epson Stylus Photo R290 HP DeskJet 5163 Фотопринтер Stylus Photo R390 В отличие от обыкновенных струйных принтеров, фотопринтеры приобретаются специально для печати фотографий, или определе
|17.12.2007
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HP купила производителя широкоформатных цифровых принтеров
нии компании NUR Macroprinters Ltd. (NURMF.PK), производителя промышленных широкоформатных цифровых струйных принтеров. NUR расположена в городе Лод (Израиль) и является ведущим поставщиком
|26.11.2007
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Хиты продаж принтеров: осенний рейтинг
имым факторам — невысокой ценой и широкими возможностями цветной и черно-белой печати. Хиты продаж: струйные принтеры. Модель Месяцев в рейтинге Цена 1 Epson Stylus C79 1 1900 2 Epson Stylus P
|15.10.2007
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HP выпускает цветной струйный принтер для небольших компаний
Компания НР объявила о начале поставок на российский рынок нового струйного принтера HP OfficeJet K7103 для цветной офисной печати до формата А3+. Принтер предназначен для компаний малого и среднего бизнеса, которым необходима печать документов различной степ
|24.09.2007
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HP приобрела производителя широкоформатных струйных принтеров
Компания HP объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении компании MacDermid ColorSpan, производителя широкоформатных цифровых струйных принтеров. Данная компания будет приобретена у холдинга MacDermid Printing Solutions LLC, входящего в состав частной компании MacDermid Incorporated (Денвер, Колорадо, США). Данное при
|04.09.2007
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Выбор ZOOM.CNews: фотопринтеры формата А3
ы будете иметь более полный контроль над процессом печати и над настройками. Кроме того, топ-модели струйных принтеров, по мнению многих профессионалов, позволяют получить более высокое качеств
|04.09.2007
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Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ
гают все производители струйных устройств: Canon, Epson, HP, Lexmark. А Brother вообще отказался от струйных принтеров и предлагает только компактные устройства «всё-в-одном». Идея совместить п
|04.09.2007
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Секреты струйных фотопринтеров: картриджи и чернила
половину стоимости самого принтера, правда и ресурс у такого картриджа больше – 300-450 листков. У струйных принтеров Epson есть особенность: каждое включение принтера вызывает принудительную
|05.06.2007
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Выбираем мини-принтер для отпуска
Маленькие принтеры для печати фотографий 10х15 есть двух типов: струйные и термосублимационные. И у той, и у другой технологии есть преимущества. Так, чернил
|20.04.2007
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Пятерка лучших струйных фотопринтеров 2006 года
" оказывается велик. Вместе с тем, покупателю бывает нелегко определиться с тем, выбрать ли принтер струйный или лазерный. Несколько лет назад средним пользователям вряд ли приходилось решать т
|19.04.2007
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Струйные принтеры переходят к тиражированию электроники
й раствор солей серебра и витамина С, полностью совместимый с механизмом краски эжекции современных струйных принтеров. Более подробная информация о новом открытии будет представлена на портале
|11.04.2007
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Epson подвел итоги 2006 года
иции на рынке бизнес-техники и увеличила долю бизнес-продуктов на территории России и СНГ. На рынке струйных принтеров Epson лидировал в денежном выражении в течение всего 2006 года. По итогам
|27.03.2007
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Нанотехнологии произведут революцию в струйной печати
Silverbrook ограничится их сборкой. В первых моделях Memjet будут использованы обычные чернила для струйных принтеров, хотя компания обещает представить в скором времени собственные картриджи
|01.02.2007
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Самые интересные принтеры 2006 года
к представила в этом году компания Epson, один из лидеров рынка домашней печати. В ее новой линейке струйных принтеров интерес представляют такие модели, как Stylus CX4900, Stylus Photo RX640 и
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