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Жарков Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Жарков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 2
|ICL Финансы 2 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
|Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 1
|Microsoft Dynamics 1195 1
|Симаков Олег 113 2
|Радаев Александр 44 2
|Таболин Сергей 21 2
|Торчинский Михаил 7 2
|Колосов Антон 8 2
|Серова Елена 320 2
|Звездинский Артем 1 1
|Корнетов Игорь 9 1
|Волотовская Елена 46 1
|Иванов Игорь 36 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164108 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47201 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3018 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11531 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.