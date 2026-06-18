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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196321
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Жарков Алексей

СОБЫТИЯ


18.06.2026 Space расширяет региональное присутствие: в Самаре открылся новый офис компании 1
01.10.2014 Softline Seed Fund инвестирует 7,5 млн руб. в деловую соцсеть Business Family 1
18.11.2013 ICL-КПО ВС представила новое решение на платформе Microsoft Dynamics AX - «ICL-Финансы» 1
18.09.2013 «Самараволгомаш» внедряет систему производственного планирования вместе с ICL-КПО ВС 1
26.06.2012 Как быстро и недорого автоматизировать бизнес. РЕЦЕПТЫ 1
18.06.2012 Информатизация небольшой компании: Как не потратить много денег? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Жарков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК - ICL Group 476 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9446 2
Softline - Софтлайн 3649 2
Microsoft Corporation 25670 1
HP Inc. 5868 1
Google LLC 12579 1
Marksman - Марксман РС 9 2
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 1
Самараволгомаш 1 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63899 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13597 2
Принтер струйный - Inkjet printer 737 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17893 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2633 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5176 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7708 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27065 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11648 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3556 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8486 1
ICL Финансы 2 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 1
Microsoft Dynamics 1195 1
Симаков Олег 113 2
Радаев Александр 44 2
Таболин Сергей 21 2
Торчинский Михаил 7 2
Колосов Антон 8 2
Серова Елена 320 2
Звездинский Артем 1 1
Корнетов Игорь 9 1
Волотовская Елена 46 1
Иванов Игорь 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 164108 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47201 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3018 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6097 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3533 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11157 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12142 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6508 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1814 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1111 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33265 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52863 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 210 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5959 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11340 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5595 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1640 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11531 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8529 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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