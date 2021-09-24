Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РАМН
Российская академия медицинских наук
Публикаций - 52, упоминаний - 80
РАМН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Единая Россия - Политическая партия 217 2
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
|АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 1
|European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
|Ройтберг Григорий 6 3
|Путин Владимир 2398 3
|Шаккум Мартин 4 2
|Зингерман Борис 36 2
|Симаков Олег 107 2
|Островский Владимир 24 2
|Сафронов Роман 33 1
|Алексеева Екатерина 4 1
|Колганов Владимир 13 1
|Борисов Андрей 9 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 43 1
|Князев Алексей 7 1
|Егоров Алексей 2 1
|Медведев Алексей 20 1
|Баранов Александр 11 1
|Аникин Александр 16 1
|Барышников Александр 2 1
|Медведев Дмитрий 1582 1
|Демидов Михаил 132 1
|Степанов Антон 57 1
|Зродников Анатолий 1 1
|Кадников Вячеслав 16 1
|Радаев Александр 34 1
|Садовничий Виктор 46 1
|Савченко Владимир 13 1
|Миронов Игорь 4 1
|Репик Алексей 4 1
|Тимошенко Андрей 9 1
|Мишустин Михаил 324 1
|Шадаев Максут 414 1
|Греф Герман 337 1
|Кузнецов Сергей 137 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Володин Вячеслав 66 1
|Скворцова Вероника 55 1
|Голикова Татьяна 44 1
|Захаров Павел 59 1
|Меламед Леонид 141 1
|Сергеев Александр 24 1
|Морозов Сергей 53 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 779 1
|Российская газета 219 1
|IDC - International Data Corporation 4513 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2571 2
|Gartner 3170 2
|Forrester Research 782 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165301, в очереди разбора - 1049617.
Создано именных указателей - 52947.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1165301, в очереди разбора - 1049617.
Создано именных указателей - 52947.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru