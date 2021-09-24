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РАМН
Российская академия медицинских наук



24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
14.02.2018 Cloud4Y предоставит виртуальный ЦОД для ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 2
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
04.04.2016 Квоту на лечение можно получить через портал госуслуг Московской области 1
28.10.2014 ИТ-инфраструктуру трех российских академий наук объединят «для оптимизации документооборота» 2
31.07.2014 ПО помогает повысить качество медицинской диагностики 1
30.07.2014 Как российские компании строят СХД 1
20.02.2014 Softline оптимизировала ИТ-инфраструктуру РАМН 6
10.02.2014 Правительство назвало научными приоритетами России киборгов и «интернет нового поколения» 1
18.09.2013 «Белтел» построил ЛВС в новом корпусе клиники «Медицина» 1
19.08.2013 IBS построила информационно-коммуникационную инфраструктуру для медицинского центра МГУ 1
15.07.2013 Учет затрат и забота о пациентах: ищем корреляцию 1
26.06.2013 В июле в Россию приедут лучшие биохимики планеты 1
04.04.2013 В России появился медицинский комплекс, оснащенный инновационным оборудованием и ИТ-инфраструктурой со smart-технологиями 1
02.04.2013 Защита персональных данных: России нужны жесткость и порядок 1
21.08.2012 «Темпесто» модернизировала системы электропитания «Научного центра здоровья детей» РАМН 1
22.06.2012 Первая пересадка гортани/трахеи в России 1
14.10.2011 Блеск и нищета российских "облаков": объясняем противоречия 1
09.09.2011 Клиника «Медицина» консолидирует медицинскую информацию с помощью решений IBM 1
05.07.2010 Кризис затормозил информатизацию здравоохранения 2
11.06.2010 В Обнинске строится очередной центр адронной терапии 1
12.05.2010 Декан факультета госуправления МГУ отстранен из-за взятки дочери 1
17.02.2010 Tandberg и «РС-Телеком» оборудуют детские больницы системами ВКС 1
22.05.2009 В РФ зарегистрирован первый случай заражения вирусом A (H1N1) 1
10.07.2008 "Роснанотех" и РАМН подписали соглашение о сотрудничестве 3
20.06.2008 В Барнауле пройдет VI Сибирский съезд физиологов 1
12.03.2008 ГНЦ РАМН создаст систему генерации эпикризов в формате Open XML 5
12.12.2007 АМТ модернизировала телефонную сеть ФГУ «Научный центр акушерства» 1
26.06.2007 Появился важный документ, регулирующий российскую трансплантологию 2
27.04.2007 Инновации России: телемедицинский комплекс АТЛАНТ 1
23.04.2007 MedSoft 2007: власти провоцируют кризис 1
26.03.2007 4 апреля откроется форум MedSoft -2007 1
12.03.2007 4 апреля откроется форум "MedSoft -2007" 1
16.10.2006 Назначен руководитель агентства по высокотехнологичной медицинской помощи 2
11.10.2006 Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве 1
11.10.2006 Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве 1
27.09.2006 Проблемы здоровья и образования детей обсудят на научной сессии РАН 2
27.09.2006 Проблемы здоровья и образования детей обсудят на научной сессии РАН 2
05.09.2006 Здоровая Россия: ИТ на службе врача 1
05.04.2006 Последствия чернобыльской аварии: итоги конференции 2

Публикаций - 52, упоминаний - 80

РАМН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20944 5
InterSystems - ИнтерСистемз 129 4
IBM 8627 4
Oracle Corporation 5767 3
Softline - Софтлайн 1727 2
Армада - РБК софт 661 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1324 2
HP Inc. 5092 2
Intel Corporation 10773 2
NetApp - Network Appliance 595 2
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
НСТ - Новые сервисные технологии 37 1
AMT Group - АМТ-Груп 235 1
МойСклад - Логнекс 86 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 367 1
HDS - Hitachi Data Systems 392 1
Delta Electronics 83 1
Мегаплан 61 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 350 1
Прогноз 223 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 498 1
iTeco - Ай-Теко 857 1
Beltel - Белтел 130 1
Google LLC 9384 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 127 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1091 1
Violin Systems - Violin Memory 24 1
Сервис Плюс 143 1
Agfa Gevaert 57 1
Cisco Systems - Tandberg 148 1
Ricoh Pentax 190 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
Ростелеком ЮТК - Кубаньэлектросвязь 81 1
Кировэлектросвязь 68 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 1
VMware 1960 1
Dell EMC 4463 1
Cisco Systems 4619 1
Yandex - Яндекс 4528 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 268 4
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 17 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 16 1
AstraZeneca - АстраЗенека 37 1
Р-Фарм 21 1
Инвитро - Invitro 37 1
Фармстандарт АО 33 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
МДМ Банк 164 1
Семейный доктор 6 1
Reebok 13 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
IKEA - ИКЕА 116 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 285 1
Mary Kay - Мэри Кэй 85 1
Auchan Holding - Ашан 167 1
Qiwi 787 1
Аэрофлот 612 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 879 13
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 333 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 928 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 218 4
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 78 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1942 3
Президент Российской Федерации 1705 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1623 3
Правительство РФ 2625 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 2
Администрация Президента РФ 321 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 76 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 53 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1209 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2328 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1995 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 70 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 53 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1092 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 111 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 607 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 2 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 279 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1830 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 591 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 735 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1473 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1131 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
Счётная палата РФ 554 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 1
Единая Россия - Политическая партия 217 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 1
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12199 7
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 178 4
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 57 3
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 39 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1446 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 54 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2425 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1484 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3992 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12098 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 656 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1530 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 69 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 157 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 280 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 271 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 112 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1882 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 15 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 49 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 114 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 15 1
Public cloud - Публичное облако 20 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 64 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 72 1
Big Data - Большие данные 1228 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 191 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3030 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 59 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1911 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10048 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 45 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 853 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 18 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2502 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1332 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3157 1
Microsoft SQL Server 1150 2
NetApp StorageGRID 21 2
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 6 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 7 1
Oracle StorageTek 61 1
InterSystems Cache 76 1
IBM Tivoli 275 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 17 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Аэрофлот Бонус 22 1
IBM Flashsystem 15 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 28 1
Microsoft Windows 98 331 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 49 1
VMware HA - VMware High Availability 12 1
IBM Cognos BI 225 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 109 1
Microsoft Office 2936 1
Microsoft Windows Server 2012 148 1
Microsoft Exchange Server 267 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 215 1
IBM Power Systems - Серия серверов 143 1
VMware vSphere 286 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 966 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 268 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 355 1
Microsoft Office 365 786 1
Microsoft Azure 1201 1
Ройтберг Григорий 6 3
Путин Владимир 2398 3
Шаккум Мартин 4 2
Зингерман Борис 36 2
Симаков Олег 107 2
Островский Владимир 24 2
Сафронов Роман 33 1
Алексеева Екатерина 4 1
Колганов Владимир 13 1
Борисов Андрей 9 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 43 1
Князев Алексей 7 1
Егоров Алексей 2 1
Медведев Алексей 20 1
Баранов Александр 11 1
Аникин Александр 16 1
Барышников Александр 2 1
Медведев Дмитрий 1582 1
Демидов Михаил 132 1
Степанов Антон 57 1
Зродников Анатолий 1 1
Кадников Вячеслав 16 1
Радаев Александр 34 1
Садовничий Виктор 46 1
Савченко Владимир 13 1
Миронов Игорь 4 1
Репик Алексей 4 1
Тимошенко Андрей 9 1
Мишустин Михаил 324 1
Шадаев Максут 414 1
Греф Герман 337 1
Кузнецов Сергей 137 1
Воробьев Андрей 148 1
Володин Вячеслав 66 1
Скворцова Вероника 55 1
Голикова Татьяна 44 1
Захаров Павел 59 1
Меламед Леонид 141 1
Сергеев Александр 24 1
Морозов Сергей 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 81962 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26530 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33811 13
Германия - Федеративная Республика 7766 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11527 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11501 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11997 5
Европа 7237 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10834 5
Россия - СФО - Новосибирск 2902 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1680 4
Франция - Французская Республика 4916 4
Прибалтика - Балтия 1199 3
Австралия - Австралийский Союз 2486 3
Канада 2835 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 865 3
Малайзия 735 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 961 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3764 3
Израиль 1636 3
Япония 7880 3
Южная Корея - Республика 3246 3
Аргентина - Аргентинская Республика 473 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9387 3
Норвегия - Королевство 1045 2
Турция - Турецкая республика 1468 2
Испания - Королевство 2509 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1013 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 454 2
Украина 5498 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 858 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 2
Австрия - Австрийская Республика 975 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 393 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 317 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 347 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 406 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 291 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 260 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 224 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 747 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5002 3
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3617 2
Геном человека 9 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 18 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 32 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 125 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 152 1
Болезнь Паркинсона 101 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 26 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Мертвые души 30 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1490 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4062 1
Образование в России 551 1
Мошенничество 75 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 308 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 131 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1873 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2701 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1223 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 2
Коммерсантъ - Издательский дом 779 1
Российская газета 219 1
IDC - International Data Corporation 4513 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2571 2
Gartner 3170 2
Forrester Research 782 1
РАН - Российская академия наук 908 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1023 5
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 4
РАМН ФИЦ - Института питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 6 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 2
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 10 2
ИБРАЭ РАН - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии Наук 7 2
ТГУ - Томский государственный университет 86 2
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 4 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 491 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 542 2
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 1 1
КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 9 1
РАМН Институт вирусологии имени Д.И. Ивановского - Консультативно-диагностический центр НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского 1 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 56 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФЦМН ФГБУ 5 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 44 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 213 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 2 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 83 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1417 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 24 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165301, в очереди разбора - 1049617.
Создано именных указателей - 52947.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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