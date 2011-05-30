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Cisco Systems Tandberg MXP семейство ВКС-терминалов

СОБЫТИЯ

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30.05.2011 «Телепорт-Сервис» организовал сеанс видеосвязи на международном фестивале «Электронное будущее – 2011!» 1
16.05.2011 «Телепорт-Сервис» построил публичную сеть ВКС стоимостью 100 млн руб. 1
03.03.2011 Cisco и «Инком» оснастили системами ВКС предприятия «Днепроэнерго» 1
14.02.2011 Cisco и «ICL-КПО ВС» построили систему видеоконференцсвязи для «Концерна «Тракторные заводы» 1
04.10.2010 Cisco TelePresence и «Новоком» оборудовали терминалами видеоконференцсвязи Tandberg органы госвласти Калужской области 3
27.07.2010 Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco 1
17.02.2010 Tandberg и «РС-Телеком» оборудуют детские больницы системами ВКС 2
21.12.2009 ЧелГУ приобрёл оборудование ВКС Tandberg 3
23.10.2009 «Телепорт-Сервис» модернизировал сеть ВКС «Современной гуманитарной академии» 1
24.03.2009 Новые телемедицинские решения продемонстрированы на конференции клинических больниц ОАО РЖД 1
24.03.2009 «Энвижн Груп» помогла организовать телемедицинскую конференцию клинических больниц РЖД 1
20.02.2009 В институте нейрохирургии внедрена видео конференц связь 2
20.02.2009 Телемедицинский центр НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко получил новое оборудование 2
19.02.2009 В телемедицинском центре НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко внедрили систему ВКС 2
10.06.2008 ИВК поставила оборудование ВКС в ФСО РФ 1
29.05.2008 «Энвижн Груп» внедрила систему видеоконференций в центре телемедицины РЖД 1
13.02.2008 Tandberg объявил о совместимости своих решений с Microsoft Unified Communications 1
13.12.2007 В «ФосАгро» построена система видеоконференцсвязи 1
20.09.2006 "Энвижн Груп" оснастит переговорные комнаты "Клиффорд Чанс" 1
28.06.2006 "Энвижн Груп" обеспечила видеосвязью зал управления ESA в ЦУП 1
24.10.2005 "Энвижн Груп" вывела линейку оборудования видеоконференцсвязи Tandberg - MXP Profile 3

Публикаций - 22, упоминаний - 32

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems - Tandberg 164 12
NVision Group - Энвижн Груп 699 10
Cisco Systems 5372 5
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 3
Телепорт-Сервис 14 3
TrueConf - ТруКонф 454 3
Microsoft Corporation 25775 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Softline - Novacom - Новаком Групп 16 1
Pointvue - Поинтвью 1 1
Music Tribe - Behringer 4 1
Huawei 4677 1
Крок - Croc 1964 1
Yealink Network Technology 85 1
Sony 6739 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Logitech 437 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
LifeSize 52 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Росспас - Благотворительный фонд 1 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 21 1
Amway - Амвэй 15 1
ФосАгро 176 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
Росинформразвитие - Общественный совет информационного развития 1 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 5
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 5
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 2
Микрофон - Microphone 2809 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Видеокамера HD - Видеокамера Full HD Видеокамера HDV - Видеокамера AVCHD 140 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 2
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
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СГА - Современная гуманитарная академия 23 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
Минздрав РФ - НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера - Научно-исследовательский ортопедический институт имени Г.И. Турнера 2 1
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