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Cisco Systems Tandberg Content Server

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.02.2011 Cisco и «ICL-КПО ВС» построили систему видеоконференцсвязи для «Концерна «Тракторные заводы» 1
04.10.2010 Cisco TelePresence и «Новоком» оборудовали терминалами видеоконференцсвязи Tandberg органы госвласти Калужской области 1
21.12.2009 ЧелГУ приобрёл оборудование ВКС Tandberg 1
16.12.2009 Tandberg Content Server оснащен поддержкой Flash 1
24.03.2009 Новые телемедицинские решения продемонстрированы на конференции клинических больниц ОАО РЖД 1
24.03.2009 «Энвижн Груп» помогла организовать телемедицинскую конференцию клинических больниц РЖД 1
16.01.2008 Tandberg представил новое решение для работы с видеоконтентом 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems - Tandberg 164 7
Cisco Systems 5372 3
Microsoft Corporation 25775 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Softline - Novacom - Новаком Групп 16 1
Huawei 4677 1
Yealink Network Technology 85 1
Sony 6739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Logitech 437 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
LifeSize 52 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 21 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
Видеокамера HD - Видеокамера Full HD Видеокамера HDV - Видеокамера AVCHD 140 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 140 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 22 5
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 3
Cisco Systems - Tandberg Codec 9 2
Cisco Systems - Tandberg MCU 11 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 8 1
Cisco Systems - Tandberg Gatekeeper 1 1
Microsoft Zune - MS Zune 173 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Apple iPod 1553 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 52 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - УФО - Курганская область 645 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 1
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 39 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Ветеринария - Ветеринарная медицина - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 106 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Wainhouse Research 40 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
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