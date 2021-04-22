Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Челябинская область
Магнитогорск
Публикаций - 155, упоминаний - 215
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ледяев Максим 14 4
|Сергеев Михаил 32 4
|Козлов Александр 54 3
|Коваль Валерий 38 3
|Феоктистов Вадим 13 3
|Соколов Дмитрий 47 2
|Блинова Елена 4 2
|Путин Владимир 1877 2
|Кузнецов Александр 76 2
|Ложкин Сергей 17 1
|Зайцева Анна 62 1
|Асланян Сергей 89 1
|Старков Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1459 1
|Стоянов Руслан 30 1
|Никитин Павел 1 1
|Анисимова Светлана 9 1
|Казарин Станислав 100 1
|Нестеров Сергей 11 1
|Дмитриев Сергей 23 1
|Ожегов Сергей 22 1
|Самошкина Диана 28 1
|Бабенко Олег 1 1
|Терехов Олег 6 1
|Иванников Дмитрий 35 1
|Багдасарян Дмитрий 22 1
|Соловьев Дмитрий 52 1
|Корчагин Павел 14 1
|Островский Владимир 22 1
|Сафронов Роман 33 1
|Страх Александр 33 1
|Поповский Александр 86 1
|Буряк Алексей 1 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Антонов Андрей 16 1
|Зайцев Владимир 38 1
|Белимов Александр 14 1
|Мелкумова Ася 15 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Гацко Геннадий 14 1
|IDC - International Data Corporation 2892 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 1
|B2B International 48 1
|AC&M Consulting 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru