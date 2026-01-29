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Россия УФО Челябинская область Магнитогорск
СОБЫТИЯ
|29.01.2026
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10 станций в Магнитогорске: E-Prom установила ЭЗС для электробусов
для МП «Маггортранс» (четыре станции установлены на Привокзальной площади Магнитогорска и шесть – на территории МП «Маггортранс»). МП «Маггортранс» – основной оператор общественного транспорта города Магнитогорск. Проект реализуется в рамках программы электрификации общественного транспорта Челябинской области. Магнитогорск станет первым городом региона, где будет создана полноценная
|26.12.2025
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В преддверии новогодних праздников МТС ускорила LTE-интернет в Магнитогорске
МТС обновила телекоммуникационное оборудование в Правобережном и Орджоникидзевском районах Магнитогорска. Рост скорости мобильного интернета LTE до 20% произошел в южной столице Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Благодаря модернизации сети МТС скорость LT
|07.08.2025
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МТС запустила в Магнитогорске сеть домашнего интернета по технологии GPON
до клиента). Первым южноуральским городом, жители которого уже могут подключиться к сети GPON, стал Магнитогорск. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новой технологией доступа к фиксирова
|23.07.2025
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Security Vision открыла центр кибербезопасности в «КидБурге» Магнитогорска
19 июля в Магнитогорске – легендарном городе металлургов, промышленном сердце Урала и одном из стратегически важных центров российской индустрии – состоялось торжественное открытие центра кибербезопаснос
|28.04.2025
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К началу отпускного сезона МТС разогнала LTE-интернет в крупном транспортном хабе Магнитогорска
МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительные диапазоны частот LTE-2100 и LTE-2600 в Ленинском районе Магнитогорска – вблизи ж/д и автовокзала «Локомотив». В результате проведенных работ к началу туристического сезона скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на четверть в крупном тра
|15.11.2024
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МТС добавила скорости LTE на юге Магнитогорска
выгоду», — директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. С начла года МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургичес
|31.10.2024
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МТС развернула гигабитную сеть в Орджоникидзевском и Правобережном районах Магнитогорска
МТС расширила фиксированную сеть сразу в двух районах Магнитогорска – Орджоникидзевском и Правобережном. Благодаря этому жители многоэтажек получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. МТС завершила очередной этап раз
|21.06.2024
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МТС добавила скорости LTE в Магнитогорске
МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Магнитогорске. Рост скорости мобильного интернета более чем на 15% произошел во всех районах
|02.02.2024
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МТС разогнала мобильный интернет в центе Магнитогорска
ресурсами независимо от того, где они находятся — в крупном городе или небольшом населенном пункте. Магнитогорск наравне с Челябинском является одним из наших приоритетов – здесь живет большое
|20.04.2022
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Оптическое раздолье: еще 3000 жителей Магнитогорска могут пользоваться скоростным интернетом «Ростелекома»
Компания «Ростелеком» подвела итоги оптического строительства в городе Магнитогорске Челябинской области. В 2021 г. провайдер построил 35 километров оптоволоконного кабеля и модернизировал уже существующие линии связи. Теперь почти три тысячи жителей коттеджных по
|18.01.2021
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«Гринатом» переводит на российское ПО администрацию Магнитогорска
ю операционную систему планируется внедрить более чем на 500 рабочих местах муниципальных служащих. Магнитогорск – один из первых муниципалитетов в Челябинской области, приступивший к переводу
|11.01.2017
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«Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске
. Таким образом, по итогам развития сети на Южном Урале в 2016 г. в зону покрытия входят Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Снежинск, Озерск, Аша, Сатка, Коркино, Юрюзань, Трехгорный, Южноуральс
|29.12.2016
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«Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске
овым видео и пр. По итогам развития сети на Южном Урале в 2016 году в з. покрытия входят Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Снежинск, Озерск, Аша, Сатка, Коркино, Юрюзань, Трехгорный, Южноуральс
|18.10.2016
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«Магинфо» организовала круглосуточное видеонаблюдение в сквере Ломоносова в Магнитогорске
Компания «Магинфо» (входит в группу компаний ТТК), оператор связи Магнитогорска, организовала зону круглосуточного видеонаблюдения в сквере Ломоносова. Об этом CNews сообщили в ТТК. С 2011 г. «Магинфо» предоставляет всем жителям города возможность наблюдать з
|13.10.2016
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«Магинфо» обеспечил связью «Южуралмост» в Магнитогорске
ложение на рынке».«Наша компания занимаемся строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, текущим содержанием и обслуживанием автомобильных дорог, мостов и путепроводов в городах Челябинске и Магнитогорске, а также по всей Челябинской области. Бесперебойная связь имеет для нас большое значение. Круглосуточная техническая поддержка, дополнительные услуги и специальные тарифы компании
|06.10.2016
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Администрация Магнитогорска оптимизировала закупочную деятельность с помощью ИТ-системы
вместно с региональным представительством группы компаний «Ланит» в Уральском федеральном округе завершили проект по внедрению автоматизированной информационной системы закупок в администрации города Магнитогорска (Челябинская область). Как рассказали CNews в компании, оптимизация сферы закупок в городе позволит экономить бюджетные средства.Автоматизация и оптимизация деятельности в сфере з
|14.01.2015
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«Телфин» снижает стоимость подключения и абонентскую плату за номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми
«Телфин» сообщил об уменьшении стоимости подключения и абонентской платы за городские номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми. Начиная с 14 января 2015 г., стоимость подключения номеров Тюмени (в коде 3452) и Перми (в коде 342) составляет i1000. Абонентская плата за обслуживание телефонны
|16.05.2014
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В Магнитогорске и Челябинске пройдет промышленная ИТ-конференция «Стальной хребет России»
ский трубопрокатный завод» и «Магнитогорский металлургический комбинат». Цель делового съезда — показать на практике, как при помощи информационных технологий промышленным заводам Южного Урала — ММК (Магнитогорск) и ЧТПЗ (Челябинск) — удалось создать единую производственную цепочку: от добычи руды и производства стали до выпуска конечной продукции. Директор «ММК-Информсервис» Вадим Феоктист
|27.09.2013
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ТТК приобрел магнитогорского оператора «Магинфо»
ивных клиентов. «Магинфо» – один из ведущих операторов Челябинской области, успешно конкурирующий в Магнитогорске с федеральными игроками. С момента основания компания самостоятельно строила се
|28.12.2012
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Барнаул и Магнитогорск лидируют по числу атак на пользователей через интернет
дный федеральный округ), Краснодар (Южный федеральный округ), Уфа (Приволжский федеральный округ) и Магнитогорск (Уральский федеральный округ). «Опасность “подцепить” вредоносный код в интернет
|20.04.2010
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Студентов филиала Уральской академии госслужбы в Магнитогорске обучат работе с DocsVision
Компания DocsVision сообщила о том, что филиал Уральской академии государственной службы в Магнитогорске введёт в учебный процесс систему управления документами и бизнес-процессами DocsVision. Основываясь на собственном опыте использования системы DocsVision, Уральская академия госуд
|06.04.2010
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АПК «Безопасный город» внедряют в Магнитогорске
скоординированная реакция городских служб на чрезвычайные ситуации, говорится в сообщении Verysell. Магнитогорск относится к числу крупных стратегических городов Челябинской области (население
|22.06.2009
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«Мультирегион»: рейдеры захватили 8 наших «дочек»
бласть): «Орион СКТ», «Орион М», «ТКТ», «Сеть-телеком», «Сервис-Телеком», «Магтелеком», «Мультинекс Магнитогорск», «Инфоком». «Просим вас не вести никаких переговоров и не подписывать никаких д
|21.05.2008
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БФТ автоматизировала муниципальные закупки в Магнитогорске
нологии» (БФТ) завершила внедрение автоматизированной системы управления муниципальными закупками в Магнитогорске Челябинской области. Контракт на поставку и внедрение «АЦК-Муниципальный заказ»
|24.04.2008
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«Техносила» открыла первый гипермаркет в Магнитогорске
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в городе Магнитогорск. Магазин стал первым объектом сети, открытым на Урале в 2008 г., и 10-м с начала
|15.02.2008
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«Техносила» откроет свой первый магазин в Магнитогорске
«Техносила» подписала очередной договор аренды на торговую площадь. Новый объект находится в городе Магнитогорске Челябинской области. Население города составляет порядка 470 тыс. жителей. Обща
|29.01.2008
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Второй магазин «Патэрсон» в Магнитогорске заработал на базе решения «Астор»
Компания «Астор» сообщила об успешном завершении проекта автоматизации второго магазина торговой сети «Патэрсон» в Магнитогорске, который открылся 19 января. Управление новым магазином «Патэрсон» ведется на базе решения «Астор:Торговая сеть». Специализированная отраслевая система управления «Астор:Торговая
|26.11.2007
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В Магнитогорске откроется новый магазин «Позитроника»
В городе Магнитогорск открывается новый магазин «Позитроника». Это будет уже четвертый в городе магази
|08.02.2007
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В Магнитогорске создали единую дежурно-диспетчерскую службу
Специалисты компании USN Centre реализовали проект по созданию единой дежурно-диспетчерской службы г. Магнитогорска. В июне 2006 г. администрация города приняла решение о создании подобной структуры для осуществления круглосуточного дежурства и координации деятельности всех оперативных служб
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Березной Андрей 77 27
|Сергеев Михаил 115 10
|Денисов Сергей 24 8
|Гончаренко Марина 35 6
|Феоктистов Вадим 36 6
|Кудрявцев Сергей 23 5
|Ледяев Максим 14 4
|Еремин Андрей 17 3
|Коваль Валерий 38 3
|Сенюк Надежда 33 3
|Курбет Вячеслав 11 3
|Горбатов Юрий 13 3
|Жуков Геннадий 33 3
|Макагонов Евгений 35 3
|Бежин Вячеслав 3 3
|Сироткин Виталий 11 3
|Козлов Александр 71 3
|Блинова Елена 6 2
|Иванов Евгений 46 2
|Смирнов Денис 25 2
|Шамзон Светлана 33 2
|Фетисов Игорь 16 2
|Шиляев Павел 7 2
|Каплан Дмитрий 6 2
|Рашников Виктор 12 2
|Дудоров Евгений 13 2
|Смирницкая Анна 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Рахметов Руслан 67 2
|Соколов Дмитрий 71 2
|Талдыкина Наталья 54 2
|Кузнецов Александр 162 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Кусков Денис 221 1
|Дерипаска Олег 41 1
|Новиков Сергей 47 1
|Клячин Александр 16 1
|Дубинин Александр 20 1
|Мартыненко Александр 21 1
|Олейник Александр 10 1
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