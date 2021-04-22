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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск


22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 4
19.03.2021 ММК и «Крок» запустили новый модульный центр обработки данных 1
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 2
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
18.01.2021 «Гринатом» переводит на российское ПО администрацию Магнитогорска 3
17.12.2020 «Мегафон» и ZTE завершили проект по модернизации сети RAN оператора в Челябинской области 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 1
05.08.2020 Топ-менеджер «Яндекса» открыла «курсеру» для подростков 1
30.07.2020 «Ростелеком» оборудовал системой «умного» видеонаблюдения поселок «Светлый» Челябинской области 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 3
13.02.2019 Infowatch: каждая шестая утечка данных из организаций в России зарегистрирована на предприятиях УФО 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1
18.01.2019 Совершена мощная кибератака на российские банки 1
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM» 1
05.10.2018 Обвиняемого в киберпреступлении экс-замгубернатора посадили на 5,5 лет 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
30.05.2017 ZrCoin привлек $3,7 млн инвестиций в ходе краудфандинговой кампании на рынке криптовалют 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1
24.03.2017 «Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала 2
02.03.2017 «Астра-Металл» выбрала для распознавания паспортов и СНИЛС решение Smart IDReader 1
17.01.2017 Абоненты ТТК скачали более 25 тысяч ТБ данных в новогодние праздники 1
11.01.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 4
29.12.2016 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 4
18.10.2016 «Магинфо» организовала круглосуточное видеонаблюдение в сквере Ломоносова в Магнитогорске 4
17.10.2016 В Томском политехе открылся центр обучения технологии МехBIOS 1
13.10.2016 «Магинфо» обеспечил связью «Южуралмост» в Магнитогорске 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
06.10.2016 Администрация Магнитогорска оптимизировала закупочную деятельность с помощью ИТ-системы 5
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
20.07.2016 «Транстелеком» предоставил цифровые каналы связи ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 1
14.07.2016 Schneider Electric открывает научно-образовательный центр в МГТУ им. Г.И. Носова 1
13.07.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Челябинской области 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
23.03.2016 МТС обеспечит связью государственные структуры Урала 1
10.03.2016 Стартует второй этап проекта Startup Tour 2016 1

Публикаций - 155, упоминаний - 215

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 17
ЛайфТелеком - Телфин 99 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 586 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 6
Синтерра - Synterra 683 5
Microsoft Corporation 12409 4
Huawei 2791 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 411 4
Yandex - Яндекс 4188 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 3
SAP SE 3347 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 205 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 615 2
Комстар Регионы 89 2
АТОЛ ГК 168 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 247 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 206 2
Oracle Corporation 3602 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 2
Telegram Group 703 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
ZTE Corporation 560 2
Позитроника - интернет-магазин электроники 54 2
Nokia Corporation 2699 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
Nokia Networks 55 1
Ланит ГК 1222 1
Samsung Electronics 6088 1
Ситроникс Телекоммуникационные решения 70 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 747 1
Apple Inc - Эппл Рус 8073 1
Крок 1261 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 93 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 4
РВК - Российская венчурная компания 486 3
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 3
Техносила 179 3
Почта России ПАО 1631 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 3
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 31 2
ВТБ24 597 2
ММК-Информсервис 20 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 55 2
Nissan - Японский автопроизводитель 146 2
L’Oreal 38 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Henkel - Хенкель Рус 25 1
ВТБ Банк Москвы 388 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 104 1
Мосводоканал 46 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Citibank - Ситибанк 175 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Челябинвестбанк 16 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Банкуралпром ЗАО 1 1
КУБ АО - Кредит Урал Банк 4 1
Citigroup 120 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Lego Education 10 1
Lamoda 83 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Leta Capital 42 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
HeadHunter Group - HH Group 356 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 54 1
Открытие ФК 543 1
Транснефть 161 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 5
Президент Российской Федерации 1460 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 3
Правительство РФ 2264 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 2
Роснано 456 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 59 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Правительство Самарской области 48 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Правительство Орловской области 15 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 129 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 1
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Правительство Калининградской области 13 1
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Нижегородской области 31 1
Общественная палата Волгоградской области 2 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 56 1
Санкт-Петербургская Избирательная Комиссия - Избирательная комиссия города Санкт-Петербурга 1 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 1
Правительство Новгородской области - Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 2 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
АРБ - Ассоциация российских банков 89 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 966 4
Безопасный город 353 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 3
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 94 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 489 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 119 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 183 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 2
LTE-смартфон 138 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 638 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 326 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 640 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 35 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 233 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 266 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 134 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 590 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 200 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 589 1
Microsoft Windows 10 7196 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Яндекс.Едадил 13 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 18 1
Oracle Demantra Demand Management 8 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 46 1
1С:Розница 55 1
1С:Бухгалтерия 428 1
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
Microsoft Lync 272 1
Яндекс.Лицей 17 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 17 1
Oracle Hyperion 83 1
Oracle Siebel CRM 177 1
Яндекс.Народная карта 28 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Lamoda LM Express 3 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
SBI Bank Свой круг 17 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 13 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 148 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
МТС 3G-сеть 87 1
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Cisco Systems - Tandberg Content Server 6 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 14 1
Microsoft Office 2095 1
Галактика EAM 24 1
Галактика ERP 75 1
СПАРК-Интерфакс 107 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft SQL Server 841 1
Ледяев Максим 14 4
Сергеев Михаил 32 4
Козлов Александр 54 3
Коваль Валерий 38 3
Феоктистов Вадим 13 3
Соколов Дмитрий 47 2
Блинова Елена 4 2
Путин Владимир 1877 2
Кузнецов Александр 76 2
Ложкин Сергей 17 1
Зайцева Анна 62 1
Асланян Сергей 89 1
Старков Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1459 1
Стоянов Руслан 30 1
Никитин Павел 1 1
Анисимова Светлана 9 1
Казарин Станислав 100 1
Нестеров Сергей 11 1
Дмитриев Сергей 23 1
Ожегов Сергей 22 1
Самошкина Диана 28 1
Бабенко Олег 1 1
Терехов Олег 6 1
Иванников Дмитрий 35 1
Багдасарян Дмитрий 22 1
Соловьев Дмитрий 52 1
Корчагин Павел 14 1
Островский Владимир 22 1
Сафронов Роман 33 1
Страх Александр 33 1
Поповский Александр 86 1
Буряк Алексей 1 1
Рубцова Ольга 32 1
Антонов Андрей 16 1
Зайцев Владимир 38 1
Белимов Александр 14 1
Мелкумова Ася 15 1
Миркасымов Рустам 7 1
Гацко Геннадий 14 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 85
Россия - Российская федерация - РФ 61456 73
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 52
Россия - УФО - Челябинская область 691 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 51
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 43
Россия - УФО - Курганская область - Курган 164 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 39
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 36
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 32
Россия - СФО - Новосибирск 2140 30
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 205 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 27
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 24
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 23
Россия - ПФО - Казань 1596 22
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 273 21
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 321 21
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 241 20
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 330 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 19
Россия - Южный Урал 93 19
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 18
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 277 18
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 17
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 139 15
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 226 15
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 253 15
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 357 14
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 14
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 259 14
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 66 14
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 388 13
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 13
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 738 12
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 425 12
Россия - СФО - Томская область - Томск 479 12
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 300 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 358 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральное законодательство 258 2
Региональное законодательство 45 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Образование в России 465 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 689 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 276 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Русский язык 1081 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Информационное общество - Государственная программа 283 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 78 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 165 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
НПА - Нормативный правовой акт 51 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
СИЗО - Следственный изолятор 67 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 95 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
Прайм - Агентство экономической информации 611 1
РИА Новости 697 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
УралПолит.Ru 2 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Стрим-ТВ - телекомпания 85 1
IDC - International Data Corporation 2892 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
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B2B International 48 1
AC&M Consulting 89 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 2
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 5 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 35 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 52 1
Сириус - Образовательный центр 86 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 70 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 200 1
ТПУ - Томский политехнический университет 52 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 18 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 41 1
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