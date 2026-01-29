Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск

10 станций в Магнитогорске: E-Prom установила ЭЗС для электробусов для МП «Маггортранс» (четыре станции установлены на Привокзальной площади Магнитогорска и шесть – на территории МП «Маггортранс»). МП «Маггортранс» – основной оператор общественного транспорта города Магнитогорск. Проект реализуется в рамках программы электрификации общественного транспорта Челябинской области. Магнитогорск станет первым городом региона, где будет создана полноценная

В преддверии новогодних праздников МТС ускорила LTE-интернет в Магнитогорске МТС обновила телекоммуникационное оборудование в Правобережном и Орджоникидзевском районах Магнитогорска. Рост скорости мобильного интернета LTE до 20% произошел в южной столице Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Благодаря модернизации сети МТС скорость LT

МТС запустила в Магнитогорске сеть домашнего интернета по технологии GPON до клиента). Первым южноуральским городом, жители которого уже могут подключиться к сети GPON, стал Магнитогорск. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новой технологией доступа к фиксирова

Security Vision открыла центр кибербезопасности в «КидБурге» Магнитогорска 19 июля в Магнитогорске – легендарном городе металлургов, промышленном сердце Урала и одном из стратегически важных центров российской индустрии – состоялось торжественное открытие центра кибербезопаснос

К началу отпускного сезона МТС разогнала LTE-интернет в крупном транспортном хабе Магнитогорска МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительные диапазоны частот LTE-2100 и LTE-2600 в Ленинском районе Магнитогорска – вблизи ж/д и автовокзала «Локомотив». В результате проведенных работ к началу туристического сезона скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на четверть в крупном тра

МТС добавила скорости LTE на юге Магнитогорска выгоду», — директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. С начла года МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургичес

МТС развернула гигабитную сеть в Орджоникидзевском и Правобережном районах Магнитогорска МТС расширила фиксированную сеть сразу в двух районах Магнитогорска – Орджоникидзевском и Правобережном. Благодаря этому жители многоэтажек получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. МТС завершила очередной этап раз

МТС добавила скорости LTE в Магнитогорске МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Магнитогорске. Рост скорости мобильного интернета более чем на 15% произошел во всех районах

МТС разогнала мобильный интернет в центе Магнитогорска ресурсами независимо от того, где они находятся — в крупном городе или небольшом населенном пункте. Магнитогорск наравне с Челябинском является одним из наших приоритетов – здесь живет большое

Оптическое раздолье: еще 3000 жителей Магнитогорска могут пользоваться скоростным интернетом «Ростелекома» Компания «Ростелеком» подвела итоги оптического строительства в городе Магнитогорске Челябинской области. В 2021 г. провайдер построил 35 километров оптоволоконного кабеля и модернизировал уже существующие линии связи. Теперь почти три тысячи жителей коттеджных по

«Гринатом» переводит на российское ПО администрацию Магнитогорска ю операционную систему планируется внедрить более чем на 500 рабочих местах муниципальных служащих. Магнитогорск – один из первых муниципалитетов в Челябинской области, приступивший к переводу

«Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске . Таким образом, по итогам развития сети на Южном Урале в 2016 г. в зону покрытия входят Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Снежинск, Озерск, Аша, Сатка, Коркино, Юрюзань, Трехгорный, Южноуральс

«Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске овым видео и пр. По итогам развития сети на Южном Урале в 2016 году в з. покрытия входят Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Снежинск, Озерск, Аша, Сатка, Коркино, Юрюзань, Трехгорный, Южноуральс

«Магинфо» организовала круглосуточное видеонаблюдение в сквере Ломоносова в Магнитогорске Компания «Магинфо» (входит в группу компаний ТТК), оператор связи Магнитогорска, организовала зону круглосуточного видеонаблюдения в сквере Ломоносова. Об этом CNews сообщили в ТТК. С 2011 г. «Магинфо» предоставляет всем жителям города возможность наблюдать з

«Магинфо» обеспечил связью «Южуралмост» в Магнитогорске ложение на рынке».«Наша компания занимаемся строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, текущим содержанием и обслуживанием автомобильных дорог, мостов и путепроводов в городах Челябинске и Магнитогорске, а также по всей Челябинской области. Бесперебойная связь имеет для нас большое значение. Круглосуточная техническая поддержка, дополнительные услуги и специальные тарифы компании

Администрация Магнитогорска оптимизировала закупочную деятельность с помощью ИТ-системы вместно с региональным представительством группы компаний «Ланит» в Уральском федеральном округе завершили проект по внедрению автоматизированной информационной системы закупок в администрации города Магнитогорска (Челябинская область). Как рассказали CNews в компании, оптимизация сферы закупок в городе позволит экономить бюджетные средства.Автоматизация и оптимизация деятельности в сфере з

«Телфин» снижает стоимость подключения и абонентскую плату за номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми «Телфин» сообщил об уменьшении стоимости подключения и абонентской платы за городские номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми. Начиная с 14 января 2015 г., стоимость подключения номеров Тюмени (в коде 3452) и Перми (в коде 342) составляет i1000. Абонентская плата за обслуживание телефонны

В Магнитогорске и Челябинске пройдет промышленная ИТ-конференция «Стальной хребет России» ский трубопрокатный завод» и «Магнитогорский металлургический комбинат». Цель делового съезда — показать на практике, как при помощи информационных технологий промышленным заводам Южного Урала — ММК (Магнитогорск) и ЧТПЗ (Челябинск) — удалось создать единую производственную цепочку: от добычи руды и производства стали до выпуска конечной продукции. Директор «ММК-Информсервис» Вадим Феоктист

ТТК приобрел магнитогорского оператора «Магинфо» ивных клиентов. «Магинфо» – один из ведущих операторов Челябинской области, успешно конкурирующий в Магнитогорске с федеральными игроками. С момента основания компания самостоятельно строила се

Барнаул и Магнитогорск лидируют по числу атак на пользователей через интернет дный федеральный округ), Краснодар (Южный федеральный округ), Уфа (Приволжский федеральный округ) и Магнитогорск (Уральский федеральный округ). «Опасность “подцепить” вредоносный код в интернет

Студентов филиала Уральской академии госслужбы в Магнитогорске обучат работе с DocsVision Компания DocsVision сообщила о том, что филиал Уральской академии государственной службы в Магнитогорске введёт в учебный процесс систему управления документами и бизнес-процессами DocsVision. Основываясь на собственном опыте использования системы DocsVision, Уральская академия госуд

АПК «Безопасный город» внедряют в Магнитогорске скоординированная реакция городских служб на чрезвычайные ситуации, говорится в сообщении Verysell. Магнитогорск относится к числу крупных стратегических городов Челябинской области (население

«Мультирегион»: рейдеры захватили 8 наших «дочек» бласть): «Орион СКТ», «Орион М», «ТКТ», «Сеть-телеком», «Сервис-Телеком», «Магтелеком», «Мультинекс Магнитогорск», «Инфоком». «Просим вас не вести никаких переговоров и не подписывать никаких д

БФТ автоматизировала муниципальные закупки в Магнитогорске нологии» (БФТ) завершила внедрение автоматизированной системы управления муниципальными закупками в Магнитогорске Челябинской области. Контракт на поставку и внедрение «АЦК-Муниципальный заказ»

«Техносила» открыла первый гипермаркет в Магнитогорске Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в городе Магнитогорск. Магазин стал первым объектом сети, открытым на Урале в 2008 г., и 10-м с начала

«Техносила» откроет свой первый магазин в Магнитогорске «Техносила» подписала очередной договор аренды на торговую площадь. Новый объект находится в городе Магнитогорске Челябинской области. Население города составляет порядка 470 тыс. жителей. Обща

Второй магазин «Патэрсон» в Магнитогорске заработал на базе решения «Астор» Компания «Астор» сообщила об успешном завершении проекта автоматизации второго магазина торговой сети «Патэрсон» в Магнитогорске, который открылся 19 января. Управление новым магазином «Патэрсон» ведется на базе решения «Астор:Торговая сеть». Специализированная отраслевая система управления «Астор:Торговая

В Магнитогорске откроется новый магазин «Позитроника» В городе Магнитогорск открывается новый магазин «Позитроника». Это будет уже четвертый в городе магази