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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Челябинская область Магнитогорск

Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск

СОБЫТИЯ


29.01.2026 10 станций в Магнитогорске: E-Prom установила ЭЗС для электробусов

для МП «Маггортранс» (четыре станции установлены на Привокзальной площади Магнитогорска и шесть – на территории МП «Маггортранс»). МП «Маггортранс» – основной оператор общественного транспорта города Магнитогорск. Проект реализуется в рамках программы электрификации общественного транспорта Челябинской области. Магнитогорск станет первым городом региона, где будет создана полноценная
26.12.2025 В преддверии новогодних праздников МТС ускорила LTE-интернет в Магнитогорске

МТС обновила телекоммуникационное оборудование в Правобережном и Орджоникидзевском районах Магнитогорска. Рост скорости мобильного интернета LTE до 20% произошел в южной столице Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Благодаря модернизации сети МТС скорость LT
07.08.2025 МТС запустила в Магнитогорске сеть домашнего интернета по технологии GPON

до клиента). Первым южноуральским городом, жители которого уже могут подключиться к сети GPON, стал Магнитогорск. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новой технологией доступа к фиксирова
23.07.2025 Security Vision открыла центр кибербезопасности в «КидБурге» Магнитогорска

19 июля в Магнитогорске – легендарном городе металлургов, промышленном сердце Урала и одном из стратегически важных центров российской индустрии – состоялось торжественное открытие центра кибербезопаснос
28.04.2025 К началу отпускного сезона МТС разогнала LTE-интернет в крупном транспортном хабе Магнитогорска

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительные диапазоны частот LTE-2100 и LTE-2600 в Ленинском районе Магнитогорска – вблизи ж/д и автовокзала «Локомотив». В результате проведенных работ к началу туристического сезона скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на четверть в крупном тра
15.11.2024 МТС добавила скорости LTE на юге Магнитогорска

выгоду», — директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. С начла года МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургичес
31.10.2024 МТС развернула гигабитную сеть в Орджоникидзевском и Правобережном районах Магнитогорска

МТС расширила фиксированную сеть сразу в двух районах Магнитогорска – Орджоникидзевском и Правобережном. Благодаря этому жители многоэтажек получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. МТС завершила очередной этап раз
21.06.2024 МТС добавила скорости LTE в Магнитогорске

МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Магнитогорске. Рост скорости мобильного интернета более чем на 15% произошел во всех районах

02.02.2024 МТС разогнала мобильный интернет в центе Магнитогорска

ресурсами независимо от того, где они находятся — в крупном городе или небольшом населенном пункте. Магнитогорск наравне с Челябинском является одним из наших приоритетов – здесь живет большое

20.04.2022 Оптическое раздолье: еще 3000 жителей Магнитогорска могут пользоваться скоростным интернетом «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» подвела итоги оптического строительства в городе Магнитогорске Челябинской области. В 2021 г. провайдер построил 35 километров оптоволоконного кабеля и модернизировал уже существующие линии связи. Теперь почти три тысячи жителей коттеджных по
18.01.2021 «Гринатом» переводит на российское ПО администрацию Магнитогорска

ю операционную систему планируется внедрить более чем на 500 рабочих местах муниципальных служащих. Магнитогорск – один из первых муниципалитетов в Челябинской области, приступивший к переводу

11.01.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске

. Таким образом, по итогам развития сети на Южном Урале в 2016 г. в зону покрытия входят Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Снежинск, Озерск, Аша, Сатка, Коркино, Юрюзань, Трехгорный, Южноуральс
29.12.2016 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске

овым видео и пр. По итогам развития сети на Южном Урале в 2016 году в з. покрытия входят Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Снежинск, Озерск, Аша, Сатка, Коркино, Юрюзань, Трехгорный, Южноуральс
18.10.2016 «Магинфо» организовала круглосуточное видеонаблюдение в сквере Ломоносова в Магнитогорске

Компания «Магинфо» (входит в группу компаний ТТК), оператор связи Магнитогорска, организовала зону круглосуточного видеонаблюдения в сквере Ломоносова. Об этом CNews сообщили в ТТК. С 2011 г. «Магинфо» предоставляет всем жителям города возможность наблюдать з
13.10.2016 «Магинфо» обеспечил связью «Южуралмост» в Магнитогорске

ложение на рынке».«Наша компания занимаемся строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, текущим содержанием и обслуживанием автомобильных дорог, мостов и путепроводов в городах Челябинске и Магнитогорске, а также по всей Челябинской области. Бесперебойная связь имеет для нас большое значение. Круглосуточная техническая поддержка, дополнительные услуги и специальные тарифы компании
06.10.2016 Администрация Магнитогорска оптимизировала закупочную деятельность с помощью ИТ-системы

вместно с региональным представительством группы компаний «Ланит» в Уральском федеральном округе завершили проект по внедрению автоматизированной информационной системы закупок в администрации города Магнитогорска (Челябинская область). Как рассказали CNews в компании, оптимизация сферы закупок в городе позволит экономить бюджетные средства.Автоматизация и оптимизация деятельности в сфере з
14.01.2015 «Телфин» снижает стоимость подключения и абонентскую плату за номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми

«Телфин» сообщил об уменьшении стоимости подключения и абонентской платы за городские номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми. Начиная с 14 января 2015 г., стоимость подключения номеров Тюмени (в коде 3452) и Перми (в коде 342) составляет i1000. Абонентская плата за обслуживание телефонны
16.05.2014 В Магнитогорске и Челябинске пройдет промышленная ИТ-конференция «Стальной хребет России»

ский трубопрокатный завод» и «Магнитогорский металлургический комбинат». Цель делового съезда — показать на практике, как при помощи информационных технологий промышленным заводам Южного Урала — ММК (Магнитогорск) и ЧТПЗ (Челябинск) — удалось создать единую производственную цепочку: от добычи руды и производства стали до выпуска конечной продукции. Директор «ММК-Информсервис» Вадим Феоктист
27.09.2013 ТТК приобрел магнитогорского оператора «Магинфо»

ивных клиентов. «Магинфо» – один из ведущих операторов Челябинской области, успешно конкурирующий в Магнитогорске с федеральными игроками. С момента основания компания самостоятельно строила се
28.12.2012 Барнаул и Магнитогорск лидируют по числу атак на пользователей через интернет

дный федеральный округ), Краснодар (Южный федеральный округ), Уфа (Приволжский федеральный округ) и Магнитогорск (Уральский федеральный округ). «Опасность “подцепить” вредоносный код в интернет
20.04.2010 Студентов филиала Уральской академии госслужбы в Магнитогорске обучат работе с DocsVision

Компания DocsVision сообщила о том, что филиал Уральской академии государственной службы в Магнитогорске введёт в учебный процесс систему управления документами и бизнес-процессами DocsVision. Основываясь на собственном опыте использования системы DocsVision, Уральская академия госуд
06.04.2010 АПК «Безопасный город» внедряют в Магнитогорске

скоординированная реакция городских служб на чрезвычайные ситуации, говорится в сообщении Verysell. Магнитогорск относится к числу крупных стратегических городов Челябинской области (население

22.06.2009 «Мультирегион»: рейдеры захватили 8 наших «дочек»

бласть): «Орион СКТ», «Орион М», «ТКТ», «Сеть-телеком», «Сервис-Телеком», «Магтелеком», «Мультинекс Магнитогорск», «Инфоком». «Просим вас не вести никаких переговоров и не подписывать никаких д
21.05.2008 БФТ автоматизировала муниципальные закупки в Магнитогорске

нологии» (БФТ) завершила внедрение автоматизированной системы управления муниципальными закупками в Магнитогорске Челябинской области. Контракт на поставку и внедрение «АЦК-Муниципальный заказ»
24.04.2008 «Техносила» открыла первый гипермаркет в Магнитогорске

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в городе Магнитогорск. Магазин стал первым объектом сети, открытым на Урале в 2008 г., и 10-м с начала
15.02.2008 «Техносила» откроет свой первый магазин в Магнитогорске

«Техносила» подписала очередной договор аренды на торговую площадь. Новый объект находится в городе Магнитогорске Челябинской области. Население города составляет порядка 470 тыс. жителей. Обща
29.01.2008 Второй магазин «Патэрсон» в Магнитогорске заработал на базе решения «Астор»

Компания «Астор» сообщила об успешном завершении проекта автоматизации второго магазина торговой сети «Патэрсон» в Магнитогорске, который открылся 19 января. Управление новым магазином «Патэрсон» ведется на базе решения «Астор:Торговая сеть». Специализированная отраслевая система управления «Астор:Торговая

26.11.2007 В Магнитогорске откроется новый магазин «Позитроника»

В городе Магнитогорск открывается новый магазин «Позитроника». Это будет уже четвертый в городе магази
08.02.2007 В Магнитогорске создали единую дежурно-диспетчерскую службу

Специалисты компании USN Centre реализовали проект по созданию единой дежурно-диспетчерской службы г. Магнитогорска. В июне 2006 г. администрация города приняла решение о создании подобной структуры для осуществления круглосуточного дежурства и координации деятельности всех оперативных служб


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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
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Денисов Сергей 24 8
Гончаренко Марина 35 6
Феоктистов Вадим 36 6
Кудрявцев Сергей 23 5
Ледяев Максим 14 4
Еремин Андрей 17 3
Коваль Валерий 38 3
Сенюк Надежда 33 3
Курбет Вячеслав 11 3
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Жуков Геннадий 33 3
Макагонов Евгений 35 3
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Сироткин Виталий 11 3
Козлов Александр 71 3
Блинова Елена 6 2
Иванов Евгений 46 2
Смирнов Денис 25 2
Шамзон Светлана 33 2
Фетисов Игорь 16 2
Шиляев Павел 7 2
Каплан Дмитрий 6 2
Рашников Виктор 12 2
Дудоров Евгений 13 2
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Рахметов Руслан 67 2
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