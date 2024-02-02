МТС разогнала мобильный интернет в центе Магнитогорска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, усилила LTE-покрытие в Ленинском районе Магнитогорска, скорость мобильного интернета выросла более чем на 15% в центре города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость мобильного интернета LTE МТС выросла в популярных прогулочных зонах Магнитогорска — сквере имени космонавта Юрия Гагарина, Пушкинском сквере, парке «У Вечного огня», Центрального стадиона, спортивных площадок и других объектов, расположенных вблизи монумента «Тыл — фронту». Улучшения также произошли в районе Магнитогорского драматического театра, картинной галереи, многофункционального центра, представительства Челябинского государственного университета.

Рост скорости мобильного интернета МТС отметили жители домов, расположенных по проспектам Ленина и Карла Маркса, улицам Гагарина, Газеты имени Правды, Октябрьской. Усиление покрытия LTE-сети позволит абонентам с комфортом пользоваться цифровыми сервисами экосистемы МТС и другими онлайн-решениями, в том числе в вечернее время «пиковых» нагрузок на сеть.

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«Мы «прокачиваем» сеть по всему Южному Уралу и проводим работы, благодаря которым наши абоненты могут с комфортом пользоваться сервисами экосистемы МТС и другими онлайн-ресурсами независимо от того, где они находятся — в крупном городе или небольшом населенном пункте. Магнитогорск наравне с Челябинском является одним из наших приоритетов – здесь живет большое количество активных пользователей, поэтому мы регулярно проводим мероприятия по развитию нашей инфраструктуры. Так, в прошлом году мы усилились в Правобережном и Орджоникидзевском районах города, и сейчас улучшаем покрытие в Ленинском районе, где расположено большое количество рекреационных зон, популярных как у жителей, так и у гостей Магнитогорска», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала 2024 г. МТС ускорила мобильный интернет LTE в Металлургическом районе Челябинска — для врачей и пациентов городской клинической больницы №6, а также жителей многоквартирных домов.