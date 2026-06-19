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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196357
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Аброськин Александр

СОБЫТИЯ


19.06.2026 На рынок выходит первая в своем роде платформа для самостоятельной защиты бренда и интеллектуальной собственности — LexUP 1
23.05.2025 «Винторг» сократил логистические затраты на 11% и увеличил пул перевозчиков в 10 раз с помощью платформы «Атракс» 1
05.10.2018 Обвиняемого в киберпреступлении экс-замгубернатора посадили на 5,5 лет 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Аброськин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

9466 1
Атракс - ATrucks 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3601 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35625 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17903 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34206 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60817 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13457 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4558 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27069 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6314 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3164 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 610 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9774 1
Microsoft Office 4116 1
Подопригора Александр 1 1
Полозов Александр 1 1
Сандаков Николай 1 1
Катков Алексей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 164163 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3119 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4441 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47208 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1757 1
Россия - УФО - Челябинская область 1484 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 329 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3129 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6983 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7686 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12147 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5415 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5068 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 225 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 33 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57010 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15811 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3812 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8709 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8756 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3827 1
УралПолит.Ru 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451333, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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