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Цифровизация Внедрения
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«Винторг» сократил логистические затраты на 11% и увеличил пул перевозчиков в 10 раз с помощью платформы «Атракс»

Компания «Винторг», участник российского рынка алкогольной продукции, внедрила платформу для автоматизации логистики «Атракс». Решение позволило не только сократить затраты на транспортировку на 11%, но и повысить прозрачность процессов, отказаться от Excel и расширить пул партнеров в сфере перевозок с 20 до 200 компаний. Об этом CNews сообщили представители «Атракс».

До внедрения «Атракс» логисты «Винторга» ежедневно взаимодействовали с десятками перевозчиков вручную, согласовывали условия в Excel и регулярно сверяли данные между таблицами и «1С». Такой подход ограничивал выбор подрядчиков, повышал риски и затруднял контроль затрат.

Платформа «Атракс» позволила перейти к централизованному управлению логистикой и отказаться от неэффективных ручных процессов. Все этапы — от подачи заявки до выполнения рейса — стали прозрачными и доступны для онлайн-мониторинга из любого офиса.

«Я нахожусь в московском офисе, логисты — в Ногинске. Удобно, что можно в реальном времени видеть, как проходит доставка, анализировать статистику и управлять тендерами — все на одной платформе», — отметил Александр Аброськин, представитель компании «Винторг».

Внедрение платформы «Атракс» прошло в три этапа. Базовая настройка заняла пять дней. Логисты приступили к работе с аукционами сразу, а на освоение аналитики ушел месяц. В течение года в платформу добавлялись новые параметры под специфику бизнеса: например, типы кузова, форматы поставок.

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Для минимизации рисков «Винторг» использует встроенные фильтры, которые отсеивают перевозчиков, зарегистрированных менее двух лет назад или сменивших юрлицо после банкротства. Это позволяет участвовать в тендерах только проверенным подрядчикам.

Кроме того, компания применяет расширенные аналитические инструменты «Атракс»: от детализации тарифов и типов рейсов до анализа рыночных трендов через Индекс Атракс.

В результате внедрения платформы «Атракс» компании «Винторг» удалось сократить транспортные затраты на 11% благодаря переходу на тендерную модель закупок перевозок. Вырос и пул подрядчиков: количество аккредитованных перевозчиков увеличилось в 10 раз — с 20 до 200. Кроме того, повысилась операционная эффективность — «Винторг» полностью отказался от Excel, автоматизировал отчетность и обеспечил интеграцию логистических процессов с «».

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