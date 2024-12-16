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Консом Групп НИЦ Konsom Group КонсОМ СКС Групп

Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп

«Консом групп» — российский промышленный интегратор в области разработки, создания, ввода в действие и сервисного обслуживания комплексных систем автоматизации. Более 350 сотрудников трудятся в офисах компании: Москвы, Екатеринбурга, Липецка, Серпухова, Уфы и Ташкента, головной офис в городе трудовой доблести Магнитогорске (данные 2022 года). В процессе разработки новых продуктов и программного обеспечения наряду с классическим подходом к выполнению работ (согласно ГОСТ РФ), в компании применяются современные и гибкие методологии управления проектами, рабочим процессом Agile, Kanban. Проекты выполняются в соответствии со стандартом ИСО 9001-2015.


16.12.2024 Ctrl2GO Solutions и ИНКА объединяют усилия для повышения эффективности промышленных предприятий 2
18.10.2024 «Консом Групп» и «Консист Констракшн» планируют совместную реализацию проектов 2
16.08.2023 Резиденты «Сколково» займутся разработкой автоматизированных систем для промышленности 5
17.07.2023 Как внедрить отечественную систему управления производственными процессами на замену иностранного ПО 8
09.06.2023 Компании «КОНСОМ» и «В2-групп» стали технологическими партнерами 3
09.06.2023 «Консом» и «В2-групп» стали технологическими партнерами 3
20.09.2022 «Рексофт» и «Консом групп» стали технологическими партнерами 1
03.08.2022 Интегратор «Консом групп» расширил облачную инфраструктуру #CloudMTS для разработки систем промышленной автоматизации 4
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 4
17.05.2022 MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами 3
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков 2
05.07.2021 Промышленный системный интегратор «Консом групп» увеличил объем данных в облаке МТС 3
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
13.08.2020 Промышленный системный интегратор «Консом групп» приступил к разработкам в облаке МТС 2
11.09.2019 SAP и «КОНСОМ Групп» создадут ИТ-решения для промышленных компаний 3
22.05.2019 Автоматизированная система «ВИСТ Групп» и «КонсОМ СКС» поможет горнякам «Норникеля» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 47

Консом Групп НИЦ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
V2 Grupp - В2 Групп 7 3
Цифра ГК 2426 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 2
Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 5 2
Омегальянс - Омег-Альянс - Operationas Management Engineering Alliance 4 2
SAP SE 5279 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Schneider Electric 575 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
ММК Информсервис 51 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Сумма Технологий 23 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Telegram Group 1983 1
Google LLC 11775 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
МегаФон 8805 1
Directum - Директум 1090 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Gelarm - Геларм 36 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Парадигма 151 1
Софтмедиалаб - Softmedialab 3 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 22 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Газпром нефть 618 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 5 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 23 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Комус 94 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 12
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2365 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 751 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 2
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 114 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 109 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 376 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 365 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 133 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система 11 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 28 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
НСПК - СБПэй 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
IT Expert - ITSM box 9 1
IT Expert - Asset box 3 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
Цыганок Артём 3 3
Березной Андрей 34 2
Драгунов Борис 2 2
Степанов Андрей 30 2
Стрелец Дмитрий 2 2
Волщуков Юрий 2 2
Феоктистов Вадим 35 1
Васильев Евгений 119 1
Лебедев Алексей 23 1
Александров Юрий 4 1
Леонтович Алексей 32 1
Романенко Алексей 1 1
Надеин Андрей 13 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 26 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 38 1
Керейник Юрий 4 1
Цветков Сергей 19 1
Чистяков Дмитрий 1 1
Амиров Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
Зарецкий Николай 1 1
Мочальников Юрий 1 1
Меденцев Константин 97 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1009 1
Сотин Денис 205 1
Чернышев Андрей 69 1
Чуенков Евгений 1 1
Воронин Павел 136 1
Истомин Константин 56 1
Врацкий Андрей 135 1
Копысов Виталий 61 1
Микрюков Валерий 28 1
Ибрагимов Рустем 21 1
Албул Андрей 1 1
Павлов Петр 2 1
Терентьев Валентин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 14
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 238 2
Казахстан - Республика 5526 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 2
Европа Восточная 3075 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21768 1
Казахстан - Южный Казахстан 8 1
Куба - Республика 362 1
Гватемала - Республика 58 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 5
Энергетика - Energy - Energetically 5085 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 994 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Экономический эффект 1067 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Экзамены 428 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
CNews Инновация года - награда 111 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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