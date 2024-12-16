Консом Групп НИЦ Konsom Group КонсОМ СКС Групп
«Консом групп» — российский промышленный интегратор в области разработки, создания, ввода в действие и сервисного обслуживания комплексных систем автоматизации. Более 350 сотрудников трудятся в офисах компании: Москвы, Екатеринбурга, Липецка, Серпухова, Уфы и Ташкента, головной офис в городе трудовой доблести Магнитогорске (данные 2022 года). В процессе разработки новых продуктов и программного обеспечения наряду с классическим подходом к выполнению работ (согласно ГОСТ РФ), в компании применяются современные и гибкие методологии управления проектами, рабочим процессом Agile, Kanban. Проекты выполняются в соответствии со стандартом ИСО 9001-2015.
Консом Групп НИЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыганок Артём 3 3
|Березной Андрей 34 2
|Драгунов Борис 2 2
|Степанов Андрей 30 2
|Стрелец Дмитрий 2 2
|Волщуков Юрий 2 2
|Феоктистов Вадим 35 1
|Васильев Евгений 119 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Александров Юрий 4 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Романенко Алексей 1 1
|Надеин Андрей 13 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 26 1
|Бажин Владимир 2 1
|Шестаков Александр 38 1
|Керейник Юрий 4 1
|Цветков Сергей 19 1
|Чистяков Дмитрий 1 1
|Амиров Алексей 1 1
|Пылков Александр 1 1
|Зарецкий Николай 1 1
|Мочальников Юрий 1 1
|Меденцев Константин 97 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Сотин Денис 205 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Чуенков Евгений 1 1
|Воронин Павел 136 1
|Истомин Константин 56 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Копысов Виталий 61 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Ибрагимов Рустем 21 1
|Албул Андрей 1 1
|Павлов Петр 2 1
|Терентьев Валентин 1 1
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