Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп

«Консом групп» — российский промышленный интегратор в области разработки, создания, ввода в действие и сервисного обслуживания комплексных систем автоматизации. Более 350 сотрудников трудятся в офисах компании: Москвы, Екатеринбурга, Липецка, Серпухова, Уфы и Ташкента, головной офис в городе трудовой доблести Магнитогорске (данные 2022 года). В процессе разработки новых продуктов и программного обеспечения наряду с классическим подходом к выполнению работ (согласно ГОСТ РФ), в компании применяются современные и гибкие методологии управления проектами, рабочим процессом Agile, Kanban. Проекты выполняются в соответствии со стандартом ИСО 9001-2015.