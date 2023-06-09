Компании «КОНСОМ» и «В2-групп» стали технологическими партнерами

Промышленный системный интегратор «КОНСОМ групп» и независимый разработчик программных ИТ-решений «В2-групп» подписали соглашение о сотрудничестве. Местом подписания этого значимого документа стала ежегодная отраслевая выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» (г. Новокузнецк).

В рамках договоренности партнеры планируют совместно работать над проектами в области горнодобывающего производства. Приоритетными направлениями станут проекты по автоматизации управления горно-металлургическими предприятиями и их переход на единую цифровую платформу российской разработки «ИНКА». Кроме того отдельным пунктом сотрудничества станет масштабирование и продвижение «Индустриальной кибернетической платформы ИНКА 4.0» совместно с разработанными под нее прикладными решениями для создания автоматизированных систем на промышленных предприятиях.

«Запрос индустрии на развитие технологических систем горнодобывающих предприятий настолько велик, что требует консолидированных усилий профильных ИТ-команд. В синергии партнерства горнодобывающих решений мы видим залог успешного развития отрасли, – сказал Алексей Рыльников, генеральный директор ООО «В2-групп».

«Мы высоко ценим принципы соблюдения стандартов безопасности и экологичности производства в работе коллег. Для дальнейшего повышения эффективности комплексных программных ИТ-решений в горнодобывающей отрасли совместно продолжим

развивать проекты на базе единой цифровой платформы «ИНКА». Кибернетическая платформа на базе микросервисной архитектуры создана софтверным подразделением группы компаний "КОНСОМ" и участником проекта «Сколково» – Научно-исследовательским центром «КОНСОМ групп», – отметил Артем Цыганок, руководитель департамента маркетинга и продаж ГК «КОНСОМ».

Итогом партнерства станет востребованный в горнодобывающей сфере информационный продукт, аналогов которому пока в России нет.

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«КОНСОМ групп» – российский промышленный интегратор в области разработки, создания, ввода в действие и сервисного обслуживания комплексных систем автоматизации. С 1995 г. компанией выполнено 3500 проектов. Более 350 сотрудников трудятся в офисах компании: Москвы, Екатеринбурга, Липецка, Серпухова, Уфы и Ташкента, головной офис в городе трудовой доблести Магнитогорске.

ООО «В2-групп» специализируется на разработке, внедрении, сопровождении программных решений для автоматизации горного производства. Предоставляет услуги по автоматизации горного производства: от разработки программного обеспечения и оборудования для диспетчеризации, активных систем безопасности, до внедрения и сопровождения проектов по комплексному управлению горно-транспортным комплексом, системами управления производственным надзором и промышленной безопасности.