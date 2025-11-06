Разделы

V2 Grupp В2 Групп

V2 Grupp - В2 Групп

ООО «В2-Групп» - один из  российских разработчиков индустриальных цифровых решений и резидент Сколково

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 5 177 192 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 5 177 192 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 177 192 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 5 000 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


06.11.2025 Резидент «Сколково» и «В2-Групп» модернизировали систему управления транспортной логистикой 1
28.11.2023 «Умным» может быть не только дом: как прикладные технологии пришли в сферу добычи ископаемых 1
17.07.2023 Как внедрить отечественную систему управления производственными процессами на замену иностранного ПО 1
09.06.2023 Компании «КОНСОМ» и «В2-групп» стали технологическими партнерами 3
09.06.2023 «Консом» и «В2-групп» стали технологическими партнерами 1
27.10.2022 Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года 1
29.04.2021 Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» и ПО «Альтан» 1
05.02.2021 «ВИСТ Групп» отказано в иске на компанию бывшего топ-менеджера за кражу исходного кода 3

Публикаций - 8, упоминаний - 12

V2 Grupp и организации, системы, технологии, персоны:

Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 17 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 2
Цифра ГК 139 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Энтерчейн - SCM Engineering - Эс-Си-Эм Инжиниринг 6 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 330 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс 5 1
Парадигма 158 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 8 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 5 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1366 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2975 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 552 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
Ренова актив 3 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Российско-казахстанский фонд нанотехнологий 3 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1992 1
Аквилон 8 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 116 1
СУЭК Кузбасс 5 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 6 1
Алтан ТД - Поспелихинский комбинат хлебопродуктов - Поспелихинская макаронная фабрика 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3225 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 1
Судебная власть - Judicial power 2398 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1066 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 744 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56496 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33627 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11303 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72224 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9278 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 872 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17400 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4132 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13248 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3095 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 928 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12913 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11451 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 418 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 619 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1541 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 149 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 596 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2622 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4409 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 395 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16970 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2200 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 224 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 580 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 653 1
Data monetization - Монетизация данных 1804 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8089 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 679 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 433 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5927 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2802 1
Оповещение и уведомление - Notification 5293 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7212 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 446 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2398 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4579 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1040 1
Thread computing - Stream computing - Streaming processing - Потоковые вычисления - Потоковая обработка - Data flow - Поток данных 41 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1859 1
Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система 12 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 182 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1197 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 225 1
Рыльников Алексей 3 3
Цыганок Артём 3 2
Краснов Александр 87 1
Морозов Александр 25 1
Вексельберг Виктор 154 1
Анфимов Павел 54 1
Владимиров Дмитрий 15 1
Клебанов Алексей 3 1
Китляйн Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155396 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45417 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 313 2
Азия - Азиатский регион 5722 1
Африка - Африканский регион 3558 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 1
Америка Латинская 1873 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1218 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4239 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 475 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 272 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 141 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 1
Казахстан - Республика 5771 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 142 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 917 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20180 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7443 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6619 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2245 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10085 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 684 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54594 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4386 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2361 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 912 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 627 1
Ведомости 1197 1
