Получите все материалы CNews по ключевому слову
V2 Grupp В2 Групп
ООО «В2-Групп» - один из российских разработчиков индустриальных цифровых решений и резидент Сколково
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 5 177 192 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
V2 Grupp и организации, системы, технологии, персоны:
|Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система 12 3
|Актив - Рутокен ЭЦП PKI 182 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1197 1
|Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 225 1
|Рыльников Алексей 3 3
|Цыганок Артём 3 2
|Краснов Александр 87 1
|Морозов Александр 25 1
|Вексельберг Виктор 154 1
|Анфимов Павел 54 1
|Владимиров Дмитрий 15 1
|Клебанов Алексей 3 1
|Китляйн Евгений 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397865, в очереди разбора - 732593.
Создано именных указателей - 185260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.