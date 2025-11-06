V2 Grupp В2 Групп

ООО «В2-Групп» - один из российских разработчиков индустриальных цифровых решений и резидент Сколково

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 5 177 192 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

Публикаций - 8, упоминаний - 12