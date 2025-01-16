Алтан ТД Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Поспелихинская макаронная фабрика
ТД АЛТАН входит в состав негосударственной холдинговой структуры, объединяющей крупные предприятия Алтайского края: ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», ООО «Торговый Дом АЛТАН». Компания специализируется на глубокой переработке твёрдых сортов пшеницы и производстве макаронных изделий под торговой маркой «Granmulino». Объём производства — почти 4 тысячи тонн макаронных изделий в месяц, хлебопекарной муки и макаронной крупки — до 165 тонн в сутки.
Алтан ТД и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
|V2 Grupp - В2 Групп 7 1
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
|Nextcloud 25 1
|МегаФон 8803 1
|Cloud4Y 285 1
|Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
|СУЭК Кузбасс 5 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|Аквилон 7 1
|СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
|Русинов Михаил 36 1
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