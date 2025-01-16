ТД АЛТАН входит в состав негосударственной холдинговой структуры, объединяющей крупные предприятия Алтайского края: ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», ООО «Торговый Дом АЛТАН». Компания специализируется на глубокой переработке твёрдых сортов пшеницы и производстве макаронных изделий под торговой маркой «Granmulino». Объём производства — почти 4 тысячи тонн макаронных изделий в месяц, хлебопекарной муки и макаронной крупки — до 165 тонн в сутки.