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Алтан ТД Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Поспелихинская макаронная фабрика


ТД АЛТАН входит в состав негосударственной холдинговой структуры, объединяющей крупные предприятия Алтайского края: ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», ООО «Торговый Дом АЛТАН». Компания специализируется на глубокой переработке твёрдых сортов пшеницы и производстве макаронных изделий под торговой маркой «Granmulino». Объём производства — почти 4 тысячи тонн макаронных изделий в месяц, хлебопекарной муки и макаронной крупки — до 165 тонн в сутки.


16.01.2025 МТС расширила сеть LTE в Забайкальском крае 1
17.12.2024 МТС включила мобильный интернет для жителей забайкальского села Жиндо Первое   1
05.12.2024 МТС запустила сеть LTE в селе забайкальских спортсменов 1
22.11.2024 МТС первой запустила сеть LTE в пограничных селах Забайкалья 1
21.11.2024 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру для ТД АЛТАН 5
08.07.2024 «МегаФон» развернул дополнительную телеком-инфраструктуру в казанских поселках 1
28.11.2023 «Умным» может быть не только дом: как прикладные технологии пришли в сферу добычи ископаемых 1
26.03.2001 В Рунете торгуют макаронами 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Алтан ТД и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
V2 Grupp - В2 Групп 7 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Nextcloud 25 1
МегаФон 8803 1
Cloud4Y 285 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
СУЭК Кузбасс 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Аквилон 7 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 132 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Русинов Михаил 36 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 3
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 1
Монголия 347 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Частный сектор 138 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
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