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МТС расширила сеть LTE в Забайкальском крае

ПАО «МТС» сообщает о запуске базовых станций в селах Зугалай и Ушмун. Более 1000 жителей отдаленных населенных пунктов Могойтуйского и Газимуро-Заводского районов края получили доступ к экосистемным сервисам МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря запуску базовых станций, сеть LTE покрывает всю территорию сел, а также аграрные и животноводческие хозяйства. В том числе овцеводческие, занимающиеся разведением зугалайской агинской полугрубошерстной породы. Эти животные более привычны к суровому климату Забайкалья – новорожденных ягнят принимают в специальных помещениях, расположенных на улице, так молодое пополнение сразу начинает адаптацию к окружающим условиям. Доступ к современной мобильной сети позволяет фермерам подключить цифровые сервисы и оборудование: для контроля температуры и климатического режима, видеомонитооринга, автоматизации на всех этапах содержания животных.

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Цифровизация

«Цифровизация животноводческого и аграрного секторов повышают ликвидность и конкурентоспособность производителей, что в современных условиях крайне важно для развития фермерских хозяйств. Кроме современных сервисов и оборудования аграрии получают возможность совершенствовать поставку кормов, готовой продукции, подключая аналитику и мониторинг транспорта, участвовать в региональных и международных онлайн-торгах. Поэтому МТС продолжает совершенствовать и развивать сеть LTE на всей территории Забайкалья, предоставляя услуги связи жителям отдаленных населенных пунктов и крупных городов. Так, недавно были запущены новые и модернизированы действующие базовые станции в селах Орой, Абайгайтуй, Горбуновка, Алтан, Булэйсан и Степной», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Также сверхчеткой связью и скоростным мобильным интернетом МТС могут воспользоваться почти две с половиной тысячи жителей села Харагун в Хилокском районе.

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