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Бойко Денис



16.01.2025 МТС расширила сеть LTE в Забайкальском крае 1
27.12.2024 Жители Буйлэсана и Степного Новый год встретят с мобильной связью 1
17.12.2024 МТС включила мобильный интернет для жителей забайкальского села Жиндо Первое   1
05.12.2024 МТС запустила сеть LTE в селе забайкальских спортсменов 1
22.11.2024 МТС первой запустила сеть LTE в пограничных селах Забайкалья 1
19.11.2024 МТС ускорила мобильный интернет в столице Забайкальского края 1
11.11.2024 МТС включила мобильный интернет на пути к Боржигантайской родниковой воронке 1
02.11.2024 МТС включила скоростной мобильный интернет в селе Мангут на границе с Монголией 1
17.10.2024 Денис Бойко назначен директором МТС в Забайкальском крае 1
25.07.2024 В разгар туристического сезона МТС подарила Камчатке цифровой гастрономический гид 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Бойко Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 10
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 6
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Русанов Владимир 2 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Монголия 347 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 521 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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