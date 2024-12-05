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МТС запустила сеть LTE в селе забайкальских спортсменов

МТС запустила сеть LTE в селе Ортуй Агинского Бурятского округа. Скоростным мобильным интернетом и голосовой связью МТС могут воспользоваться около 1000 жителей одного из самых спортивных сел Забайкалья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование позволит больше рассказать о небольшом забайкальском селе Ортуй, известное в крае своими спортивными командами по волейболу, в том числе пляжному, борьбе и конным состязаниям. В зоне действия сети LTE находится новая спортивная площадка – популярное место в селе, где жители отдыхают, занимаются спортом и проводят различные соревнования.

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Скоростной мобильный интернет доступен посетителям краеведческого музея, которые могут узнать больше об известных жителях села, например, композиторе, поэте, актере и режиссере Даши-Дондог Жалсараеве, а путешественники и туристы сделать селфи на фоне местных достопримечательностей.

«В Забайкалье много интересных и уникальных мест, о которых мало известно туристам. Например, Бутинский дворец, «Вал Чингисхана», действующие Читинский и Агинский дацаны или самая северная пустыня в мире – Чарские пески. Развитие и модернизация сетей связи создает условия для развития локального туризма, когда забайкальцы отправляются на выходные, чтобы отдохнуть и узнать больше о красотах родного края. В этом случае они могут рассчитывать на доступ к сети LTE даже в малых и отдаленных селах, таких как Абагайтуй, Орой, Алтан и Горбуновка, известных своей историей и традиционными промыслами», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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