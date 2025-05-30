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МТС добавила скорости LTE жителям Карымское ко Дню поселка

МТС улучшила качество мобильной сети в преддверии Дня поселка Карымское. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета для 12 тыс. человек, проживающих в поселке, выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Карымское было основано в 1761 г. крещенными тунгусами, заселившими правый берег Ингоды. Сегодня поселок является узловой станцией Транссиба, обеспечивая движение поездов по направлениям: Иркутск, Хабаровск и к границе с КитаемЗабайкальск. 7 июня 2025 г. окружной центр отметит 264 года со дня основания. Новое качество связи позволит жителям и гостям поселка оставаться на связи и пользоваться привычными цифровыми сервисами даже во время массовых гуляний.

Обновленные скорости мобильного интернета и сверхчеткая голосовая связь МТС доступны в центральной и северной части города, где расположены популярные у жителей места отдыха и общественные пространства, железнодорожный вокзал, магазины, кафе и образовательные учреждения, а также дом культуры, где пройдут праздничные мероприятия в честь Дня поселка. Стабильный и скоростной интернет позволит посетителям спортивных и культурных мероприятий оперативно делиться в социальных сетях эмоциями, а также наиболее яркими моментами выступления государственного ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки».

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«Мы отметили рост интернет-трафика в Карымское и провели технические работы по расширению емкости и увеличению скоростных характеристик сети. Теперь жители и туристы могут ориентироваться в программе праздничных событий, принимать участие в онлайн-конкурсах и мероприятиях, строить планы на выходные и главное – делиться по видеосвязи праздничным настроением с друзьями и близкими, которые находятся в другом городе или поселке», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Помимо поселка Карымское МТС улучшила связь в селах Нарын-Талача и Урульга Карымского района.

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