СОБЫТИЯ
|18.02.2025
|
Цифровая разработка «Нацпроектстроя» на 15% повысит пропускную способность станции Слюдянка-2 на Транссибе
переустройства инфраструктуры и прокладки сотен километров кабеля. Если тиражировать технологию, предложенную «Нацпроектстроем», на весь Восточный полигон, грузовые поезда смогут следовать по БАМу и Транссибу в беспилотном режиме. Пропускная способность магистралей может вырасти на 35% при сохранении действующей инфраструктуры.
|17.01.2025
|
МТС прокачала связь на самом романтичном участке Транссиба
инг и в другом старейшем поселке края — Тинской. Здесь более века назад возвели одноименную станцию Транссиба на пути из Красноярска в Иркутск. Сейчас в поселке проживает более трех с половиной
|18.07.2024
|
За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба
За 6 месяцев 2024 г. дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия. На станциях и разъездах внедрили новейшую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. С ее
|05.06.2024
|
МТС добавила скоростей мобильному интернету на транспортном узле Транссиба
ородских торжеств и массовых мероприятий. «На амурском севере сегодня реализуются несколько крупных инвестиционных проектов, среди которых строительство промышленных и культурных объектов, расширение Транссиба и Байкало-Амурской магистрали. Качественная связь и скоростной мобильный интернет позволяют подключать цифровые сервисы и облачные решения для оптимизации производственных и логистиче
|10.01.2024
|
В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба
В 2023 г. Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) оснастил современной российской автоматикой 36 объектов БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. «Цифровая автоматика повышает эффективность и безопасность перевозок, обеспечи
|19.07.2023
|
«Мегафон» подключил к 4G одну из старейших станций забайкальского Транссиба
ью. К высокоскоростному мобильному интернету теперь могут подключиться не только жители Бушулея, но и путешественники, проезжающие через эти места. Здесь до сих пор работает одна из старейших станций Транссиба в Забайкалье, и уже больше 110 лет через село проходят поезда дальнего следования. После модернизации уверенный сигнал 4G также стал доступен на участке федеральной автотрассы «Амур»,
|14.06.2023
|
МТС ускорила мобильный интернет на крупной железнодорожной станции Транссиба
аря проведенным работам скорость мобильного интернета на территории крупной железнодорожной станции Транссибирской магистрали возросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.
|01.12.2022
|
МТС разогнала мобильный интернет на участке Транссиба в районе Нижнего Ингаша
ых поселков – Нижняя Пойма и Тинской. Скорости мобильного интернета МТС выросли также на участке автодороги М53 Новосибирск — Красноярск — Иркутск и на двух железнодорожных станциях, расположенных на Транссибирской магистрали – Ингашская и Решоты. Теперь пассажиры, следующие по железной дороге или путешествующим автотранспортом, а также жители поселков могут с большим комфортом пользоваться
|12.02.2010
|
Американская компания задокументировала стратегическую инфраструктуру России
остоверную модель стратегической транспортной артерии, обеспечивающей связность территории России - транссибирской магистрали (Транссиба). В рамках проекта создан прецизионно точный, локализова
|21.11.2000
|
Интернет-проект компании "ЛАНИТ-Партнер" - победитель всероссийского конкурса Фонда "Project Harmony"
ствовало свыше двух тысяч интернет-проектов почти из всех регионов России. Первое место занял сайт "Транссибирская магистраль: Веб-энциклопедия". Автором сайта является Сергей Сигачев, ведущий
