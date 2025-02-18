Разделы

РЖД Транссиб Транссибирская магистраль Транссибирская железнодоржная магистраль Великий Сибирский Путь


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.02.2025 Цифровая разработка «Нацпроектстроя» на 15% повысит пропускную способность станции Слюдянка-2 на Транссибе

переустройства инфраструктуры и прокладки сотен километров кабеля. Если тиражировать технологию, предложенную «Нацпроектстроем», на весь Восточный полигон, грузовые поезда смогут следовать по БАМу и Транссибу в беспилотном режиме. Пропускная способность магистралей может вырасти на 35% при сохранении действующей инфраструктуры.
17.01.2025 МТС прокачала связь на самом романтичном участке Транссиба

инг и в другом старейшем поселке края — Тинской. Здесь более века назад возвели одноименную станцию Транссиба на пути из Красноярска в Иркутск. Сейчас в поселке проживает более трех с половиной
18.07.2024 За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба

За 6 месяцев 2024 г. дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия. На станциях и разъездах внедрили новейшую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. С ее
05.06.2024 МТС добавила скоростей мобильному интернету на транспортном узле Транссиба

ородских торжеств и массовых мероприятий. «На амурском севере сегодня реализуются несколько крупных инвестиционных проектов, среди которых строительство промышленных и культурных объектов, расширение Транссиба и Байкало-Амурской магистрали. Качественная связь и скоростной мобильный интернет позволяют подключать цифровые сервисы и облачные решения для оптимизации производственных и логистиче
10.01.2024 В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба

В 2023 г. Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) оснастил современной российской автоматикой 36 объектов БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. «Цифровая автоматика повышает эффективность и безопасность перевозок, обеспечи
19.07.2023 «Мегафон» подключил к 4G одну из старейших станций забайкальского Транссиба

ью. К высокоскоростному мобильному интернету теперь могут подключиться не только жители Бушулея, но и путешественники, проезжающие через эти места. Здесь до сих пор работает одна из старейших станций Транссиба в Забайкалье, и уже больше 110 лет через село проходят поезда дальнего следования. После модернизации уверенный сигнал 4G также стал доступен на участке федеральной автотрассы «Амур»,
14.06.2023 МТС ускорила мобильный интернет на крупной железнодорожной станции Транссиба

аря проведенным работам скорость мобильного интернета на территории крупной железнодорожной станции Транссибирской магистрали возросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

01.12.2022 МТС разогнала мобильный интернет на участке Транссиба в районе Нижнего Ингаша

ых поселков – Нижняя Пойма и Тинской. Скорости мобильного интернета МТС выросли также на участке автодороги М53 Новосибирск — Красноярск — Иркутск и на двух железнодорожных станциях, расположенных на Транссибирской магистрали – Ингашская и Решоты. Теперь пассажиры, следующие по железной дороге или путешествующим автотранспортом, а также жители поселков могут с большим комфортом пользоваться
12.02.2010 Американская компания задокументировала стратегическую инфраструктуру России

остоверную модель стратегической транспортной артерии, обеспечивающей связность территории России - транссибирской магистрали (Транссиба). В рамках проекта создан прецизионно точный, локализова
21.11.2000 Интернет-проект компании "ЛАНИТ-Партнер" - победитель всероссийского конкурса Фонда "Project Harmony"

ствовало свыше двух тысяч интернет-проектов почти из всех регионов России. Первое место занял сайт "Транссибирская магистраль: Веб-энциклопедия". Автором сайта является Сергей Сигачев, ведущий


Публикаций - 89, упоминаний - 112

РЖД Транссиб и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 27
Ростех - Автоматика Концерн 1744 16
МегаФон 9892 15
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 100 14
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 6
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 3
Ростелеком 10306 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
Цифровые Привычки 48 2
Амтел-Сервис 36 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 2
Финансист 69 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 2
Крок - Croc 1814 2
Корус Консалтинг ГК 1334 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 2
Ланит - Лантер 37 2
OLS - Original Live Systems 11 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 667 2
Harris Corporation 89 1
Caravan - Караван 89 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 1
Ракурс НПФ 168 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Toshiba Rus - Тошиба рус - Toshiba CIS 12 1
МТС - Иртея 78 1
Project Harmony 4 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Google LLC 12255 1
Softline - Софтлайн 3261 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Schneider Electric 591 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
БАРС Груп 559 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 13
РЖД - Российские железные дороги 2001 11
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 140 9
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 27 6
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Дальгипротранс 8 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Мостоотряд-47 6 5
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 5
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 3
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
Градиент 94 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 63 2
MODIS - Одежда 3000 57 2
Египет - Асуанский гидроузел 2 2
Международный аэропорт Жуковский 8 2
РЖД В-СибЖД - Восточно-Сибирская железная дорога 5 2
Тошкент метроси - Ташкентский метрополитен 2 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
Lockheed Martin 767 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 1
Traft - Трафт 23 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 14 1
Музей города Новосибирска 1 1
Колмар УК - Инаглинский ГОК 7 1
Транс Инжиниринг Групп 1 1
Сибинтел холдинг 4 1
Оз ГРК - Озерная горнорудная компания 1 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 3
U.S. Department of Defense - OLS - Operational Linescan System - метеорологическая служба Министерства обороны США 2 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 52 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития контрактной системы 2 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 34 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по Государственному Заказу Санкт-Петербурга 9 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 19 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 46
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 8
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1255 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 6
Пропускная способность - Bandwidth 1831 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 6
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1097 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 3
Microsoft Windows 2000 8662 2
МТС ВОЛС 19 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 7 1
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 13 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Интеграл-160М - радиомодем 1 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 16 1
Audacity GNU GPL 15 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 4 1
Россети ФСК ЕЭС - КСУПР - корпоративная система управления пространственно-распределенными ресурсами 4 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - МПЦ-СМ - система микропроцессорной централизации 2 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Apple iPad 3936 1
Google Earth - Google Планета Земля 482 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
NetApp ONTAP 68 1
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 13 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Двинина Олеся 71 7
Оловянников Дмитрий 65 5
Женихов Алексей 55 3
Хромушкин Константин 9 3
Егошин Сергей 88 3
Смагин Дмитрий 38 2
Белый Евгений 30 2
Гумилев Лев 5 2
Соловенчук Александр 134 2
Ушацкий Андрей 105 2
Сысоева Евгения 98 2
Потапенко Андрей 27 1
Березной Андрей 64 1
Кравченко Роман 3 1
Куприянов Юрий 22 1
Дудкин Максим 35 1
Мирзеев Рустам 8 1
Щукина Елена 1 1
Сигачев Сергей 1 1
Пикалев Валерий 2 1
Малышев Георгий 12 1
Бекиров Руслан 56 1
Матвиенко Роман 32 1
Земнухов Денис 28 1
Симашков Александр 1 1
Маханбетажиев Батыр 5 1
Соколова Галина 1 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 1
Шимохин Василий 1 1
Болотский Дмитрий 3 1
Галилейский Виктор 1 1
Хабаров Ерофей 3 1
Крылова Мария 24 1
Кузьмич Феодор 1 1
Трегубович Виктор 1 1
Штиглиц Александр 1 1
Орлов Василий 1 1
Орловский Виктор 397 1
Добронравов Олег 3 1
Савельев Виталий 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 60
Россия - ДФО - Амурская область 850 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 17
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 13
Россия - ДФО - Хабаровский край 985 13
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 13
Монголия 365 12
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 10
Казахстан - Республика 5792 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 8
Россия - СФО - Новосибирск 4650 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 8
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 8
Узбекистан - Республика 1869 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 8
Беларусь - Белоруссия 6023 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 7
Европа 24634 6
Земля - планета Солнечной системы 10658 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 6
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 5
Армения - Республика 2368 5
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 5
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 4
Россия - ДФО - Амурская область - Сковородинский муниципальный район - Сковородино 25 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 4
Япония 13547 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 34
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 7
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 7
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 4
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 904 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 3
Английский язык 6876 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 655 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 611 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
N+1 - Издание 181 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
РАН - Российская академия наук 2014 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 23 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 1
Государственный Русский музей 51 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
РАН СО ИОА - Институт оптики атмосферы имени В.Е.Зуева Сибирского отделения Российской академии наук 1 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
НИПИ ТРТИ - Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 3
GeoВласть 43 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
