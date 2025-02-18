Цифровая разработка «Нацпроектстроя» на 15% повысит пропускную способность станции Слюдянка-2 на Транссибе переустройства инфраструктуры и прокладки сотен километров кабеля. Если тиражировать технологию, предложенную «Нацпроектстроем», на весь Восточный полигон, грузовые поезда смогут следовать по БАМу и Транссибу в беспилотном режиме. Пропускная способность магистралей может вырасти на 35% при сохранении действующей инфраструктуры.

МТС прокачала связь на самом романтичном участке Транссиба инг и в другом старейшем поселке края — Тинской. Здесь более века назад возвели одноименную станцию Транссиба на пути из Красноярска в Иркутск. Сейчас в поселке проживает более трех с половиной

За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба За 6 месяцев 2024 г. дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия. На станциях и разъездах внедрили новейшую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. С ее

МТС добавила скоростей мобильному интернету на транспортном узле Транссиба ородских торжеств и массовых мероприятий. «На амурском севере сегодня реализуются несколько крупных инвестиционных проектов, среди которых строительство промышленных и культурных объектов, расширение Транссиба и Байкало-Амурской магистрали. Качественная связь и скоростной мобильный интернет позволяют подключать цифровые сервисы и облачные решения для оптимизации производственных и логистиче

В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба В 2023 г. Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) оснастил современной российской автоматикой 36 объектов БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. «Цифровая автоматика повышает эффективность и безопасность перевозок, обеспечи

«Мегафон» подключил к 4G одну из старейших станций забайкальского Транссиба ью. К высокоскоростному мобильному интернету теперь могут подключиться не только жители Бушулея, но и путешественники, проезжающие через эти места. Здесь до сих пор работает одна из старейших станций Транссиба в Забайкалье, и уже больше 110 лет через село проходят поезда дальнего следования. После модернизации уверенный сигнал 4G также стал доступен на участке федеральной автотрассы «Амур»,

МТС ускорила мобильный интернет на крупной железнодорожной станции Транссиба аря проведенным работам скорость мобильного интернета на территории крупной железнодорожной станции Транссибирской магистрали возросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС разогнала мобильный интернет на участке Транссиба в районе Нижнего Ингаша ых поселков – Нижняя Пойма и Тинской. Скорости мобильного интернета МТС выросли также на участке автодороги М53 Новосибирск — Красноярск — Иркутск и на двух железнодорожных станциях, расположенных на Транссибирской магистрали – Ингашская и Решоты. Теперь пассажиры, следующие по железной дороге или путешествующим автотранспортом, а также жители поселков могут с большим комфортом пользоваться

Американская компания задокументировала стратегическую инфраструктуру России остоверную модель стратегической транспортной артерии, обеспечивающей связность территории России - транссибирской магистрали (Транссиба). В рамках проекта создан прецизионно точный, локализова