МТС ускорила мобильный интернет на крупной железнодорожной станции Транссиба

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, модернизировала сеть 4G в городе Шимановске. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета на территории крупной железнодорожной станции Транссибирской магистрали возросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители Шимановска и туристы, путешествующие по Дальнему Востоку на собственном автомобиле или железнодорожном транспорте, получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G.

Высокоскоростная сеть LTE МТС работает на всей территории Шимановска, благодаря чему жителям и гостям города доступны привычные сервисы, общение с родными по видеосвязи и подключение онлайн-сервисов экосистемы МТС. Гости Шимановска могут выстроить удобный маршрут к известным туристическим местам Шимановского района и поделиться в социальных сетях фото и видео Горящих гор и утеса Кумарский.

«Обеспечение жителей региона качественной связью – одна из главных наших задач. С началом сезона отпусков на пляжи Приморского края отправляется множество туристов из соседних регионов: Забайкалья, Иркутской области, Якутии, северных районов Амурской области. На автомобиле или на поезде они транзитом посетят крупные железнодорожные станции региона. Обновленная телеком-инфраструктура позволит быть всегда на связи и с комфортом пользоваться цифровыми сервисами в пути до морского побережья», – отметила директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС улучшила покрытие мобильной сети на станциях Сковородино и Талдан Транссибирской железной дороги, по которой курсируют знаменитые поезда «Россия» по маршруту Москва-Владивосток.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.