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Россия ДФО Амурская область Шимановск

Россия - ДФО - Амурская область - Шимановск

СОБЫТИЯ


22.10.2026 МТС усилила сеть на железнодорожном узле Транссиба 2
19.05.2025 МТС подключила почти 500 домов Благовещенска к гигабитному интернету 1
17.03.2025 МТС улучшила сеть LTE в поселке Широкий 1
19.02.2025 МТС провела масштабное обновление LTE-сети в крупных населенных пунктах Амурской области 1
15.11.2024 «МегаФон» расширил покрытие LTE в Шимановске и Широком 2
16.08.2024 МТС разогнала мобильный интернет в Шимановске ко Дню города 1
15.08.2024 В отдаленных населенных пунктах Приамурья начали работать комплексы мобильной диагностики от «СберМедИИ»   1
28.06.2024 К сезону летних покупок МТС ускорила мобильный интернет в районе популярного благовещенского ТРЦ 1
14.02.2024 «МегаФон» улучшил мобильный интернет в 100 городах и селах Приамурья 1
21.12.2023 МТС подключила к сети LTE село казаков-первопоселенцев на Амуре 1
14.06.2023 МТС ускорила мобильный интернет на крупной железнодорожной станции Транссиба 3
08.11.2016 «Мегафон» расширяет географию 4G-интернета в Приамурье 2
28.04.2016 «Билайн» оказал телекоммуникационную поддержку космодрому «Восточный» 1
29.01.2016 «МегаФон» улучшил качество связи в 12 районах Амурской области в 2015 г. 1
23.11.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Амурской области 1
14.08.2015 «МегаФон» улучшил качество связи в семи районах Амурской области 1
31.05.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Амурской области на 28% 1
18.02.2013 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Шимановске Амурской области 2
10.08.2011 «Ростелеком» начал строительство телеком-инфраструктуры для обеспечения узлами связи трассы «Амур» 1
24.09.2010 Выручка компании «ТТК-Чита» в первом полугодии составила 98,5 млн руб. 1
20.09.2010 Амурская область будет освещаться светодиодными лампами 1
17.03.2010 «ТТК-Чита» расширила зону предоставления услуг ШПД в Амурской области 1
28.04.2008 Спутники открыли закономерности пожаров на Дальнем Востоке 2
11.12.2006 Создан ГИС-слой пожароопасных участков автотрассы "Амур" 1
11.12.2006 Создан ГИС-слой пожароопасных участков автотрассы "Амур" 1

Публикаций - 25, упоминаний - 32

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16221 8
МегаФон 11011 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 4
Ростелеком 11074 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
БайкалИнформЦентр - Байкальский информационный центр 8 1
БЭАЗ - Благовещенский электроаппаратный завод 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение - IRE-Polus 76 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9588 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1595 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 86 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 2
MODIS - Одежда 3000 59 2
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9128 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 1
X5 Group - Перекрёсток 645 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1452 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 779 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6717 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 92 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края - органы государственной власти 174 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9752 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10435 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55081 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18371 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29961 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23275 6
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9866 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5032 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4193 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9464 3
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