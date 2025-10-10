Разделы

Богомаз Игорь


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт» 1
15.08.2024 В отдаленных населенных пунктах Приамурья начали работать комплексы мобильной диагностики от «СберМедИИ»   1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Богомаз Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7970 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1432 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 257 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 152 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71560 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16979 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55935 1
Белозеров Валерий 1 1
Соколова Елена 5 1
Россия - ДФО - Амурская область - Шимановск 24 1
Россия - ДФО - Амурская область 824 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 317 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 398 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1953 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10535 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9461 1
