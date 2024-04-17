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Сбер СберМедИИ SberMedAI

Сбер - СберМедИИ - SberMedAI

Компания СберМедИИ— экосистемный интегратор решений с использованием технологий Искусственного Интеллекта (ИИ) для медицины. СберМедИИ входит в состав группы ПАО Сбербанк РоссииПлатформа СберМедИИ объединяет более 50 разработок и решений СберМедИИ и других компании экосистемы Сбера и партнёров, в том числе: умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Лёгких», «КТ Инсульт» и др. Все сервисы объединены на платформе Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC), который выступает в качестве «одного окна» для партнёров. MDDC предназначен для лечебно-профилактических учреждений России и встраивается в медицинские информационные системы и рабочие станции врачей.


17.04.2024 ИИ-сервис «КТ головного мозга» компании «СберМедИИ» получил регистрационное удостоверение

Компания «СберМедИИ» зарегистрировала в Росздравнадзоре ИИ-сервис «КТ головного мозга» – систему поддержи принятия врачебных решений для диагностики инсульта. Алгоритм помогает врачу быстро проанализиров
19.12.2023 AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения

АНО «Институт искусственного интеллекта» (AIRI) и «СбермедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) заключили соглашение о совместной разработке алгоритмов на базе искусственного интеллекта (AI) для здравоохранения. Об этом CNews сообщили пре
06.03.2023 «СберМедИИ» совместно с МФТИ будут готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта

«СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбера) и Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) заключили соглашение о сотрудничестве в области современного
09.06.2022 «СберМедИИ» открыла экспертный центр мониторинга MDDC

Компания «СберМедИИ» открыла на территории Сколковского института науки и технологий (Сколтех) экспертный центр мониторинга Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC). Экспертный центр монитор
02.03.2022 Медицинский цифровой диагностический центр от СберМедИИ: как искусственный интеллект помогает врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений

CNews «Цифровое здравоохранение 2022» 3 марта Артур Газиев, директор по развитию бизнеса и продажам СберМедИИ, расскажет об опыте компании по созданию и применению комплексного ИТ-решения на ба
29.12.2021 «СберМедИИ» представила новый ИИ-сервис для врачей

Компания «СберМедИИ» представила «MDDC Доктор» — новый цифровой продукт для помощи врачам в ежедневной работе и поддержки их профессиональной деятельности. Сервис интегрирован в Медицинский цифровой диаг
23.12.2021 Вопросы применения искусственного интеллекта в здравоохранении обсудят на деловом форуме «Точка кипения — Центр Алмазова»

Компания «СберМедИИ» и группа компаний ЦРТ выступят организаторами круглого стола «Искусственный интелл
30.11.2021 Игал Зак, «СберМедИИ»: Алгоритмы ИИ помогают врачам ставить диагнозы

ирования. На нем присутствует несколько десятков компаний, стартапов, но пока отсутствует лидер. При этом каждая команда использует собственные типы данных, подходы, фокусируется на своей нозологии. «СберМедИИ» был образован для разработки новых цифровых продуктов и продвижения их сначала в российской системе здравоохранения, а затем и в других странах. Мы разрабатываем передовые и востребо
11.11.2021 «СберМедИИ» стала лауреатом премии CNews AWARDS в номинации «ИТ-решение года в медицине»

Компания «СберМедИИ» стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021, её проект «Медицинский цифровой диагностический центр» (MDDC) признан победителем в специальной номинации «ИТ-решение года в медицине». Цере
22.10.2021 ИИ-сервис «СбермедИИ» научился выявлять рак легких на ранней стадии по КТ

«СбермедИИ» усовершенствовала сервис «КТ лёгких». Теперь искусственный интеллект научился выявлять онкологические заболевания на ранней стадии при анализе КТ грудной клетки и может помогать врач
04.10.2021 В Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ внедрен сервис прогнозной аналитики Webiomed

Компания СберМедИИ (входит в экосистему Сбера) и ООО «К-Скай» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь в цифровую платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) включены сервисы пр
17.09.2021 SberMedAI представит на конференции CNews ИТ-решение, которое с помощью ИИ помогает экономить ресурсы медицинских клиник

Компания SberMed.AI представит на конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC). MDDC объединяет более 50 разработок и решений «СберМедИИ» и других компаний экосистемы «Сбера» и партнеров, в том числе: умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Легких», «КТ Инсульт» и др. MDDC выступает в качестве «одного окна» для партнеров, пр
25.08.2021 Новый медицинский цифровой диагностический центр от «СбермедИИ»

Компания «СбермедИИ» (входит в экосистему «Сбера») объявляет о запуске медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Разработка объедин
15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве

«СбермедИИ», компания индустрии здравоохранения «Сбера», и ГК «Хост», российский разработчик информационных систем для здравоохранения «Медведь», подписали соглашение о стратегическом парнтерств
29.01.2021 Сервис Care Mentor АI вошёл в цифровую экосистему «Сбермедии»

«Сбермедии» и «Кэременторэйай» (Care Mentor АI) договорились о запуске совместных проектов для цифровизации российского здравоохранения. Уже в 2021 году в медицинских клиниках России будут внедр
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины

институт науки и технологий объявили о подписании сделки по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России. Оператором выступит созданная летом 2020 года компания СберМедИИ. Экосистема объединяет разработки научных команд Сколтеха с «облачной» инженерной инфраструктурой Сбера и станет технологическимфундаментом для создания сервисов в здравоохранении. Ра

Публикаций - 72, упоминаний - 75

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Газинформсервис - ГИС 272 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
МегаФон 8805 26
UIPath 101 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 6
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
Microsoft Corporation 24625 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
ESG - Enterprise Strategy Group 239 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Норси-Транс - НТ 108 3
Fortinet 387 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 3
Айтеко РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 3
Цифра ГК 2426 3
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
McKinsey & Company Int 248 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
Telegram Group 1983 2
Прогноз 1650 2
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 2
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 2
ИИ-Технологии 104 2
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PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Хост ГК 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 52
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 28
РЖД - Российские железные дороги 1903 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 26
Транснефть 299 26
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 11
Лента - Сеть розничной торговли 2080 11
Абсолют Банк 230 11
МКБ - Московский кредитный банк 558 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 10
Ингосстрах СПАО 421 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 10
Сургутнефтегаз - СНГ 269 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Cersanit - Церсанит Трейд 20 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 8
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 7
Ренессанс Страхование 160 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 6
ПСБ - Промсвязьбанк 851 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
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Ассоциация менеджеров 91 4
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НКТ - Р7-Офис 380 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 26
IBM Public Cloud 26 26
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 23
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 4
ЦРТ Voice2Med 38 4
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Apple iOS 7809 3
Google Android 13994 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
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CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Apple - App Store 2890 2
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К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
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Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Microsoft Office 365 940 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
Linux OS 9937 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Microsoft Windows 15657 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 2
NVision Барьер 648 2
1С:Корпорация 48 2
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
Обращения граждан 227 2
ЕМИАС Электронный рецепт 87 2
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 2
Натрусов Артем 284 26
Шадаев Максут 1009 26
Чаркин Евгений 296 26
Паршин Максим 316 26
Ушаков Анатолий 41 26
Шпак Василий 223 26
Агапкин Алексей 39 26
Мацыгин Юрий 42 26
Соловьев Сергей 70 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 31 26
Смирнова Татьяна 33 26
Урусов Виктор 127 26
Врацкий Андрей 135 26
Бадалов Андрей 65 26
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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