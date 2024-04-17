Сбер СберМедИИ SberMedAI
Компания СберМедИИ— экосистемный интегратор решений с использованием технологий Искусственного Интеллекта (ИИ) для медицины. СберМедИИ входит в состав группы ПАО Сбербанк России. Платформа СберМедИИ объединяет более 50 разработок и решений СберМедИИ и других компании экосистемы Сбера и партнёров, в том числе: умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Лёгких», «КТ Инсульт» и др. Все сервисы объединены на платформе Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC), который выступает в качестве «одного окна» для партнёров. MDDC предназначен для лечебно-профилактических учреждений России и встраивается в медицинские информационные системы и рабочие станции врачей.
|17.04.2024
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ИИ-сервис «КТ головного мозга» компании «СберМедИИ» получил регистрационное удостоверение
Компания «СберМедИИ» зарегистрировала в Росздравнадзоре ИИ-сервис «КТ головного мозга» – систему поддержи принятия врачебных решений для диагностики инсульта. Алгоритм помогает врачу быстро проанализиров
|19.12.2023
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AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения
АНО «Институт искусственного интеллекта» (AIRI) и «СбермедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) заключили соглашение о совместной разработке алгоритмов на базе искусственного интеллекта (AI) для здравоохранения. Об этом CNews сообщили пре
|06.03.2023
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«СберМедИИ» совместно с МФТИ будут готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта
«СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбера) и Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) заключили соглашение о сотрудничестве в области современного
|09.06.2022
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«СберМедИИ» открыла экспертный центр мониторинга MDDC
Компания «СберМедИИ» открыла на территории Сколковского института науки и технологий (Сколтех) экспертный центр мониторинга Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC). Экспертный центр монитор
|02.03.2022
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Медицинский цифровой диагностический центр от СберМедИИ: как искусственный интеллект помогает врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений
CNews «Цифровое здравоохранение 2022» 3 марта Артур Газиев, директор по развитию бизнеса и продажам СберМедИИ, расскажет об опыте компании по созданию и применению комплексного ИТ-решения на ба
|29.12.2021
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«СберМедИИ» представила новый ИИ-сервис для врачей
Компания «СберМедИИ» представила «MDDC Доктор» — новый цифровой продукт для помощи врачам в ежедневной работе и поддержки их профессиональной деятельности. Сервис интегрирован в Медицинский цифровой диаг
|23.12.2021
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Вопросы применения искусственного интеллекта в здравоохранении обсудят на деловом форуме «Точка кипения — Центр Алмазова»
Компания «СберМедИИ» и группа компаний ЦРТ выступят организаторами круглого стола «Искусственный интелл
|30.11.2021
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Игал Зак, «СберМедИИ»: Алгоритмы ИИ помогают врачам ставить диагнозы
ирования. На нем присутствует несколько десятков компаний, стартапов, но пока отсутствует лидер. При этом каждая команда использует собственные типы данных, подходы, фокусируется на своей нозологии. «СберМедИИ» был образован для разработки новых цифровых продуктов и продвижения их сначала в российской системе здравоохранения, а затем и в других странах. Мы разрабатываем передовые и востребо
|11.11.2021
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«СберМедИИ» стала лауреатом премии CNews AWARDS в номинации «ИТ-решение года в медицине»
Компания «СберМедИИ» стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021, её проект «Медицинский цифровой диагностический центр» (MDDC) признан победителем в специальной номинации «ИТ-решение года в медицине». Цере
|22.10.2021
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ИИ-сервис «СбермедИИ» научился выявлять рак легких на ранней стадии по КТ
«СбермедИИ» усовершенствовала сервис «КТ лёгких». Теперь искусственный интеллект научился выявлять онкологические заболевания на ранней стадии при анализе КТ грудной клетки и может помогать врач
|04.10.2021
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В Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ внедрен сервис прогнозной аналитики Webiomed
Компания СберМедИИ (входит в экосистему Сбера) и ООО «К-Скай» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь в цифровую платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) включены сервисы пр
|17.09.2021
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SberMedAI представит на конференции CNews ИТ-решение, которое с помощью ИИ помогает экономить ресурсы медицинских клиник
Компания SberMed.AI представит на конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC). MDDC объединяет более 50 разработок и решений «СберМедИИ» и других компаний экосистемы «Сбера» и партнеров, в том числе: умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Легких», «КТ Инсульт» и др. MDDC выступает в качестве «одного окна» для партнеров, пр
|25.08.2021
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Новый медицинский цифровой диагностический центр от «СбермедИИ»
Компания «СбермедИИ» (входит в экосистему «Сбера») объявляет о запуске медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Разработка объедин
|15.07.2021
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«СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве
«СбермедИИ», компания индустрии здравоохранения «Сбера», и ГК «Хост», российский разработчик информационных систем для здравоохранения «Медведь», подписали соглашение о стратегическом парнтерств
|29.01.2021
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Сервис Care Mentor АI вошёл в цифровую экосистему «Сбермедии»
«Сбермедии» и «Кэременторэйай» (Care Mentor АI) договорились о запуске совместных проектов для цифровизации российского здравоохранения. Уже в 2021 году в медицинских клиниках России будут внедр
|28.12.2020
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«Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины
институт науки и технологий объявили о подписании сделки по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России. Оператором выступит созданная летом 2020 года компания СберМедИИ. Экосистема объединяет разработки научных команд Сколтеха с «облачной» инженерной инфраструктурой Сбера и станет технологическимфундаментом для создания сервисов в здравоохранении. Ра
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 26
|Шадаев Максут 1009 26
|Чаркин Евгений 296 26
|Паршин Максим 316 26
|Ушаков Анатолий 41 26
|Шпак Василий 223 26
|Агапкин Алексей 39 26
|Мацыгин Юрий 42 26
|Соловьев Сергей 70 26
|Костин Сергей 36 26
|Барсуков Сергей 31 26
|Смирнова Татьяна 33 26
|Урусов Виктор 127 26
|Врацкий Андрей 135 26
|Бадалов Андрей 65 26
|Козак Николай 161 26
|Казарин Станислав 175 26
|Носенко Артем 30 26
|Тутаев Михаил 47 26
|Касаев Сергей 27 26
|Романов Кирилл 31 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 28 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 26 26
|Виноградов Артём 28 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 31 26
|Спиридонов Иван 26 26
|Zak Igal - Зак Игал 16 16
|Белоусов Максим 108 11
|Алешкин Сергей 65 11
|Евраев Михаил 262 11
|Сергеев Сергей 138 10
|Аксаков Анатолий 155 10
|Иванов Алексей 131 10
|Ульянов Николай 112 10
|Попов Андрей 111 10
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