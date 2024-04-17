Сбер - СберМедИИ - SberMedAI

АНО «Институт искусственного интеллекта» (AIRI) и « СбермедИИ » (входит в индустрию здоровья Сбербанка) заключили соглашение о совместной разработке алгоритмов на базе искусственного интеллекта (AI) для здравоохранения. Об этом CNews сообщили пре

Игал Зак, «СберМедИИ»: Алгоритмы ИИ помогают врачам ставить диагнозы ирования. На нем присутствует несколько десятков компаний, стартапов, но пока отсутствует лидер. При этом каждая команда использует собственные типы данных, подходы, фокусируется на своей нозологии. «СберМедИИ» был образован для разработки новых цифровых продуктов и продвижения их сначала в российской системе здравоохранения, а затем и в других странах. Мы разрабатываем передовые и востребо