Медицинский цифровой диагностический центр от СберМедИИ: как искусственный интеллект помогает врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений

На конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2022» 3 марта Артур Газиев, директор по развитию бизнеса и продажам СберМедИИ, расскажет об опыте компании по созданию и применению комплексного ИТ-решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для помощи врачам.

С 2021 года компания СберМедИИ развивает цифровую платформу – Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC), которая включает в себя более 50 разработок и решений СберМедИИ и других компании экосистемы Сбера и партнёров, в том числе: умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Лёгких», «КТ Инсульт» и др. Алгоритмы нейросетей предназначены для обработки данных, выявления патологий, расчета размера поражений органов.

MDDC интегрируется с информационными системами и источниками медицинских данных. Врач получает возможность загружать данные исследований в систему, где их обрабатывает ИИ, помогает выявлять возможные патологии, после чего данные направляются на верификацию врачам референс-центра MDDC. Рекомендации по постановке диагноза выдают врачи MDDC, специализирующиеся по широкому профилю медицинских направлений: терапия, кардиология, радиология, онкология, хирургия, стоматологические исследования. После чего эти рекомендации возвращаются в клинику. Ключевой фактор – время: для отработки практически любой задачи необходимы всего несколько минут. Алгоритмы искусственного интеллекта смогут применяться в лечебных учреждениях по всей стране, в том числе в небольших региональных больницах. Различными продуктами СберМедИИ пользуются уже более 5 тыс. врачей в 42 регионах страны.

Артур Газиев расскажет о конкретных кейсах внедрения MDDC в различных медицинских организациях России, а также о том, какие перспективы открывает применение цифровых технологий в здравоохранении.