«Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины

Группа компаний «Сбер» и Сколковский институт науки и технологий объявили о подписании сделки по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России. Оператором выступит созданная летом 2020 года компания СберМедИИ. Экосистема объединяет разработки научных команд Сколтеха с «облачной» инженерной инфраструктурой Сбера и станет технологическимфундаментом для создания сервисов в здравоохранении. Разработчикам будут доступны новые возможности для работы с алгоритмами, эксклюзивный набор структурированных медицинских данных, а также инструментарий для их обработки.

Объединенная библиотека приложений и дата-сетов для помощи в принятии врачебных решений, сформированная на базе разработок «Сбера» и проекта CoBrain «Сколтеха», является на сегодняшний день одной из крупнейших в России. Основной вклад в неё сделан в рамках реализации Сколтехом проекта национальной технологической инициативы «Разработка информационно-аналитической системы по обработке больших нейроданных для поддержки внедрения технологий НейроНет «CoBrain-Аналитика» в 2016-2020 гг.

Спектр медицинских решений, размещенных на платформе, варьируется от анализа флюорографических снимков и рентгенограмм до выявления депрессии по данным структурной МРТ и постоянно пополняется.

Компания «СберМедИИ» и «Сколтех» разрабатывают медицинские решения на основе 50 моделей искусственного интеллекта. Сервисы уже сегодня используются учреждениями здравоохранения в 16 российских регионах, где проживает более 40 млн человек.

В частности, компанией «СберМедИИ» запущена система поддержки врачебных решений, в основе которой лежат алгоритмы, разработанные Лабораторией по искусственному интеллекту Сбера. С помощью этой системы врач получает второе мнение о возможных диагнозах. В Московской, Тамбовской, Оренбургской областях, Республике Бурятия и Краснодарском крае пилотируется сервис «КТ легких», позволяющий определять патологии легких, в том числе вызванных COVID-19.

«Использование современных технологий в здравоохранении является определяющим для качества медицинской помощи и ее доступности и служит интересам врачебного сообщества и пациентов. Новая компания собрала специалистов экстра-класса, которые помогут сделать серьезный шаг в развитии здравоохранения», - сказала Ольга Голодец, заместитель председателя правления Сбербанка.

«В научном мире сложился консенсус в отношении одного утверждения: наибольшего практического эффекта в приложениях ИИ в ближайшее время следует ожидать в области медицины. У нас есть все основания считать, что СберМедИИ внесет существенный вклад в эту отрасль. Хотел бы отдельно поблагодарить руководителей Сбера и НТИ, без которых эта работа, конечно, бы не состоялась», - сказал Александр Кулешов, ректор «Сколтеха».

«СберМедИИ находится в процессе подписания соглашений с ведущими российскими компаниями, что позволит создать в России крупнейший рынок медицинского ИИ. Мы стремимся объединить все передовые решения ИИ для здравоохранения на одной платформе», - отметил Игал Зак, руководитель проекта «CoBrain-Аналитика» Сколтеха, генеральный директор «СберМедИИ».