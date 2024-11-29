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Сбер СберМедИИ SberMedAI SBER MED AI

Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI

Компания СберМедИИ— экосистемный интегратор решений с использованием технологий Искусственного Интеллекта (ИИ) для медицины. СберМедИИ входит в состав группы ПАО Сбербанк РоссииПлатформа СберМедИИ объединяет более 50 разработок и решений СберМедИИ и других компании экосистемы Сбера и партнёров, в том числе: умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Лёгких», «КТ Инсульт» и др. Все сервисы объединены на платформе Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC), который выступает в качестве «одного окна» для партнёров. MDDC предназначен для лечебно-профилактических учреждений России и встраивается в медицинские информационные системы и рабочие станции врачей.

СОБЫТИЯ

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29.11.2024 Искусственный интеллект с точностью более 80% оценивает техническое качество маммографии

В СибГМУ завершился пилотный проект по внедрению алгоритма искусственного интеллекта в процесс оценки качества цифровых маммограмм. Сервис «Маммография.Техконтроль» от «СберМедИИ» проанализировал 1,4 тыс. маммографических изображений (350 исследований по четыре изображения) различного качества и выставил оценку их качества согласно критериям системы PGMI. Тест
17.09.2024 «СберМедИИ» подтвердила соответствие стандартам системы менеджмента качества

В «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) разработана и внедрена система менеджмента качества (СМК). Компания прошла аудит и обновила сертификат на соответствие требованиям стандартов

15.08.2024 В отдаленных населенных пунктах Приамурья начали работать комплексы мобильной диагностики от «СберМедИИ»  

х населенных пунктах Амурской области: с. Ивановка, с. Тамбовка, г. Шимановск, с. Передовое, с. Троицкое появились современные аппаратно-программные комплексы мобильной диагностики «Цифровой ФАП» от «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка). Об этом CNews сообщили представители «СберМедИИ». «Цифровой ФАП» представляет собой мобильную лабораторию, собранную в кейсе, которая

17.04.2024 ИИ-сервис «КТ головного мозга» компании «СберМедИИ» получил регистрационное удостоверение

Компания «СберМедИИ» зарегистрировала в Росздравнадзоре ИИ-сервис «КТ головного мозга» – систему поддержи принятия врачебных решений для диагностики инсульта. Алгоритм помогает врачу быстро проанализиров
19.12.2023 AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения

АНО «Институт искусственного интеллекта» (AIRI) и «СбермедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) заключили соглашение о совместной разработке алгоритмов на базе искусственного интеллекта (AI) для здравоохранения. Об этом CNews сообщили пре
06.03.2023 «СберМедИИ» совместно с МФТИ будут готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта

«СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбера) и Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) заключили соглашение о сотрудничестве в области современного
09.06.2022 «СберМедИИ» открыла экспертный центр мониторинга MDDC

Компания «СберМедИИ» открыла на территории Сколковского института науки и технологий (Сколтех) экспертный центр мониторинга Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC). Экспертный центр монитор
02.03.2022 Медицинский цифровой диагностический центр от СберМедИИ: как искусственный интеллект помогает врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений

CNews «Цифровое здравоохранение 2022» 3 марта Артур Газиев, директор по развитию бизнеса и продажам СберМедИИ, расскажет об опыте компании по созданию и применению комплексного ИТ-решения на ба
29.12.2021 «СберМедИИ» представила новый ИИ-сервис для врачей

Компания «СберМедИИ» представила «MDDC Доктор» — новый цифровой продукт для помощи врачам в ежедневной работе и поддержки их профессиональной деятельности. Сервис интегрирован в Медицинский цифровой диаг
23.12.2021 Вопросы применения искусственного интеллекта в здравоохранении обсудят на деловом форуме «Точка кипения — Центр Алмазова»

Компания «СберМедИИ» и группа компаний ЦРТ выступят организаторами круглого стола «Искусственный интелл
30.11.2021 Игал Зак, «СберМедИИ»: Алгоритмы ИИ помогают врачам ставить диагнозы

ирования. На нем присутствует несколько десятков компаний, стартапов, но пока отсутствует лидер. При этом каждая команда использует собственные типы данных, подходы, фокусируется на своей нозологии. «СберМедИИ» был образован для разработки новых цифровых продуктов и продвижения их сначала в российской системе здравоохранения, а затем и в других странах. Мы разрабатываем передовые и востребо
11.11.2021 «СберМедИИ» стала лауреатом премии CNews AWARDS в номинации «ИТ-решение года в медицине»

Компания «СберМедИИ» стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021, её проект «Медицинский цифровой диагностический центр» (MDDC) признан победителем в специальной номинации «ИТ-решение года в медицине». Цере
22.10.2021 ИИ-сервис «СбермедИИ» научился выявлять рак легких на ранней стадии по КТ

«СбермедИИ» усовершенствовала сервис «КТ лёгких». Теперь искусственный интеллект научился выявлять онкологические заболевания на ранней стадии при анализе КТ грудной клетки и может помогать врач
04.10.2021 В Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ внедрен сервис прогнозной аналитики Webiomed

Компания СберМедИИ (входит в экосистему Сбера) и ООО «К-Скай» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь в цифровую платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) включены сервисы пр
17.09.2021 SberMedAI представит на конференции CNews ИТ-решение, которое с помощью ИИ помогает экономить ресурсы медицинских клиник

дицинского цифрового диагностического центра (MDDC). MDDC объединяет более 50 разработок и решений «СберМедИИ» и других компаний экосистемы «Сбера» и партнеров, в том числе: умный помощник врач
25.08.2021 Новый медицинский цифровой диагностический центр от «СбермедИИ»

Компания «СбермедИИ» (входит в экосистему «Сбера») объявляет о запуске медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Разработка объедин
15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве

«СбермедИИ», компания индустрии здравоохранения «Сбера», и ГК «Хост», российский разработчик информационных систем для здравоохранения «Медведь», подписали соглашение о стратегическом парнтерств
29.01.2021 Сервис Care Mentor АI вошёл в цифровую экосистему «Сбермедии»

«Сбермедии» и «Кэременторэйай» (Care Mentor АI) договорились о запуске совместных проектов для цифровизации российского здравоохранения. Уже в 2021 году в медицинских клиниках России будут внедр
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины

институт науки и технологий объявили о подписании сделки по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России. Оператором выступит созданная летом 2020 года компания СберМедИИ. Экосистема объединяет разработки научных команд Сколтеха с «облачной» инженерной инфраструктурой Сбера и станет технологическимфундаментом для создания сервисов в здравоохранении. Ра

Публикаций - 84, упоминаний - 88

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
МегаФон 10742 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 26
UIPath 119 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Газинформсервис - ГИС 496 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 9
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 7
Microsoft Corporation 25775 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
ИИ-Технологии 309 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 3
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Норси-Транс - НТ 146 3
Fortinet 452 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 3
Т1 Сервионика - Айтеко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 17 3
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 2
Брейнфон - Цифровые решения для диагностики заболеваний мозга 4 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Telegram Group 2940 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
McKinsey & Company Int 293 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 2
Neurotrend - Нейротренд 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 62
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 26
Транснефть 335 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 26
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Абсолют Банк 249 11
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 10
Ингосстрах СПАО 478 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
Сургутнефтегаз - СНГ 288 10
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 22 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 9
Zenden Group - Дом одежды 66 9
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 8
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 8
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 6
36,6 - аптечная сеть 96 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 4
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 27
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
Ассоциация менеджеров 107 4
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 58
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IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 26
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Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 26
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 25
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 5
Сбер - СберМедИИ - AI Resp 4 4
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 4
ЦРТ Voice2Med 38 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 4
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 13 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 2
Microsoft Office 365 1042 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 37 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
Врацкий Андрей 175 26
Тутаев Михаил 57 26
Касаев Сергей 28 26
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 34 26
Спиридонов Иван 27 26
Натрусов Артем 313 26
Шадаев Максут 1210 26
Чаркин Евгений 317 26
Паршин Максим 323 26
Бадалов Андрей 66 26
Ушаков Анатолий 47 26
Шпак Василий 279 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 209 26
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 76 26
Костин Сергей 37 26
Барсуков Сергей 32 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 35 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 157 26
Zak Igal - Зак Игал 16 16
Жданов Сергей 50 12
Алешкин Сергей 65 11
Белоусов Максим 109 11
Евраев Михаил 266 11
Аксаков Анатолий 163 10
Шипов Савва 102 10
Клепиков Алексей 121 10
Иванов Алексей 163 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Европа 24964 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 86 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Европа Континентальная 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 8 1
Россия - ДФО - Амурская область - Шимановск 24 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 53 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 59
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Образование в России 2893 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Комсомольская правда ИД 83 1
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Forrester Wave 45 1
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РАМН Общественного здоровья имени Семашко ФГБНУ 6 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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