Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI

Искусственный интеллект с точностью более 80% оценивает техническое качество маммографии В СибГМУ завершился пилотный проект по внедрению алгоритма искусственного интеллекта в процесс оценки качества цифровых маммограмм. Сервис «Маммография.Техконтроль» от «СберМедИИ» проанализировал 1,4 тыс. маммографических изображений (350 исследований по четыре изображения) различного качества и выставил оценку их качества согласно критериям системы PGMI. Тест

«СберМедИИ» подтвердила соответствие стандартам системы менеджмента качества В «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) разработана и внедрена система менеджмента качества (СМК). Компания прошла аудит и обновила сертификат на соответствие требованиям стандартов

В отдаленных населенных пунктах Приамурья начали работать комплексы мобильной диагностики от «СберМедИИ» х населенных пунктах Амурской области: с. Ивановка, с. Тамбовка, г. Шимановск, с. Передовое, с. Троицкое появились современные аппаратно-программные комплексы мобильной диагностики «Цифровой ФАП» от «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка). Об этом CNews сообщили представители «СберМедИИ». «Цифровой ФАП» представляет собой мобильную лабораторию, собранную в кейсе, которая

ИИ-сервис «КТ головного мозга» компании «СберМедИИ» получил регистрационное удостоверение Компания «СберМедИИ» зарегистрировала в Росздравнадзоре ИИ-сервис «КТ головного мозга» – систему поддержи принятия врачебных решений для диагностики инсульта. Алгоритм помогает врачу быстро проанализиров

AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения АНО «Институт искусственного интеллекта» (AIRI) и «СбермедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) заключили соглашение о совместной разработке алгоритмов на базе искусственного интеллекта (AI) для здравоохранения. Об этом CNews сообщили пре

«СберМедИИ» совместно с МФТИ будут готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбера) и Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) заключили соглашение о сотрудничестве в области современного

«СберМедИИ» открыла экспертный центр мониторинга MDDC Компания «СберМедИИ» открыла на территории Сколковского института науки и технологий (Сколтех) экспертный центр мониторинга Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC). Экспертный центр монитор

Медицинский цифровой диагностический центр от СберМедИИ: как искусственный интеллект помогает врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений CNews «Цифровое здравоохранение 2022» 3 марта Артур Газиев, директор по развитию бизнеса и продажам СберМедИИ, расскажет об опыте компании по созданию и применению комплексного ИТ-решения на ба

«СберМедИИ» представила новый ИИ-сервис для врачей Компания «СберМедИИ» представила «MDDC Доктор» — новый цифровой продукт для помощи врачам в ежедневной работе и поддержки их профессиональной деятельности. Сервис интегрирован в Медицинский цифровой диаг

Вопросы применения искусственного интеллекта в здравоохранении обсудят на деловом форуме «Точка кипения — Центр Алмазова» Компания «СберМедИИ» и группа компаний ЦРТ выступят организаторами круглого стола «Искусственный интелл

Игал Зак, «СберМедИИ»: Алгоритмы ИИ помогают врачам ставить диагнозы ирования. На нем присутствует несколько десятков компаний, стартапов, но пока отсутствует лидер. При этом каждая команда использует собственные типы данных, подходы, фокусируется на своей нозологии. «СберМедИИ» был образован для разработки новых цифровых продуктов и продвижения их сначала в российской системе здравоохранения, а затем и в других странах. Мы разрабатываем передовые и востребо

«СберМедИИ» стала лауреатом премии CNews AWARDS в номинации «ИТ-решение года в медицине» Компания «СберМедИИ» стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021, её проект «Медицинский цифровой диагностический центр» (MDDC) признан победителем в специальной номинации «ИТ-решение года в медицине». Цере

ИИ-сервис «СбермедИИ» научился выявлять рак легких на ранней стадии по КТ «СбермедИИ» усовершенствовала сервис «КТ лёгких». Теперь искусственный интеллект научился выявлять онкологические заболевания на ранней стадии при анализе КТ грудной клетки и может помогать врач

В Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ внедрен сервис прогнозной аналитики Webiomed Компания СберМедИИ (входит в экосистему Сбера) и ООО «К-Скай» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь в цифровую платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) включены сервисы пр

SberMedAI представит на конференции CNews ИТ-решение, которое с помощью ИИ помогает экономить ресурсы медицинских клиник дицинского цифрового диагностического центра (MDDC). MDDC объединяет более 50 разработок и решений «СберМедИИ» и других компаний экосистемы «Сбера» и партнеров, в том числе: умный помощник врач

Новый медицинский цифровой диагностический центр от «СбермедИИ» Компания «СбермедИИ» (входит в экосистему «Сбера») объявляет о запуске медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Разработка объедин

«СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве «СбермедИИ», компания индустрии здравоохранения «Сбера», и ГК «Хост», российский разработчик информационных систем для здравоохранения «Медведь», подписали соглашение о стратегическом парнтерств

Сервис Care Mentor АI вошёл в цифровую экосистему «Сбермедии» «Сбермедии» и «Кэременторэйай» (Care Mentor АI) договорились о запуске совместных проектов для цифровизации российского здравоохранения. Уже в 2021 году в медицинских клиниках России будут внедр