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Здравоохранение Рентгенология КТ Компьютерная томография

Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография

Рентгенологические методы исследования (с использованием физических явлений и свойств рентгеновского излучения, магнитного резонанса) уже более века являются незаменимым помощником в диагностическом поиске лечащего врача. Восполнение легких, переломы, подозрение на онкологию – это далеко не полный перечень тех диагнозов, которые могут быть установлены по результатам рентгенографии.

В арсенале современного врача-рентгенолога – три основных методов исследований:

К современным методам диагностического поиска относится также радионуклидная диагностика (сцинтиграфия), позволяющая, например, при проведении КТ, визуализировать накопление радиофармпрепаратов в органах и тканях для локализованной диагностики патологического процесса.

Если рентгенография проводится на одном конкретном участке тела, то такой метод исследования иногда получает свое собственное название (маммография, урография).

Все эти методы исследования объединяет одно: все они проводятся бесплатно по полису ОМС. Флюорография (специальная разновидность рентгенографического исследования) необходима для быстрой (скрининговой) диагностики заболеваний органов грудной клетки и позволяет у обширных групп населения на ранних этапах выявить поражение легких и бронхов (новообразования, воспалительные процессы, туберкулез, эфмизему и др.) В России исследование включено в список профилактического осмотра. Ежегодно каждый гражданин может пройти флюорографию при наличии полиса ОМС, обратившись в регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Основное отличие КТ и МРТ – в разных физических явлениях, которые используются в аппаратах. При проведении КТ это – рентгеновское излучение, которое дает представление о физическом состоянии вещества. При МРТ используются постоянное и пульсирующее магнитные поля, а также радиочастотное излучение, дающее информацию о распределении протонов (атомов водорода), т.е. о химическом строении тканей. Еще один метод – радионуклидная диагностика – это исследование «наоборот». Вместо того, чтобы облучать пациента снаружи, в его тело вводят радиоактивный препарат, излучение от которого улавливает компьютер. Это сложный тип исследования, который чаще всего используется при онкологических заболеваниях, так как позволяет увидеть образования и метастазы, не проявляющиеся при других методах. 

 


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Публикаций - 56, упоминаний - 60

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 18
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 2
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ГПБ - Газпромбанк 1084 2
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Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 2
РГБЛПУ КЧОД имени С.П.Бутова - ЛПУ Карачаево-Черкесский республиканский онкологический диспансер им. С.П. Бутова 2 2
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 2
Русагро Группа Компаний 277 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Ренессанс Страхование 160 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Сбер - Еаптека 33 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 1
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Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
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Жуков Александр 42 1
Артемьев Виталий 2 1
Сорокин Сергей 13 1
Алешкин Сергей 65 1
Семенов Анатолий 32 1
Лагода Георгий 59 1
Горпинченко Роман 13 1
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Слышкин Василий 129 1
Соловьев Владимир 106 1
Дырмовский Дмитрий 129 1
Зингерман Борис 38 1
Ашманов Станислав 17 1
Образцов Алексей 12 1
Федоров Алексей 116 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 14
Германия - Федеративная Республика 12683 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 4
Япония 13287 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 3
Южная Корея - Республика 6650 3
Египет - Арабская Республика 1006 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1875 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 2
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Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
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Франция - Французская Республика 7849 2
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США - Мэриленд - Балтимор 178 2
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Швеция - Королевство 3620 1
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Азия - Азиатский регион 5531 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1377 1
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Phys.org 972 2
USA Today 126 2
ScienceDaily 400 2
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