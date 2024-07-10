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В Московской области нейросеть помогла распознать более 250 тыс. медицинских снимков

С начала 2024 г. искусственный интеллект в Подмосковье распознала 281 тыс. рентгеновских снимков. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В сфере здравоохранения Московской области активно применяются умные технологии. Искусственный интеллект берет на себя рутинную работу, например, помогает заполнять медицинские карты пациентов, а также выступает в качестве ассистента: анализирует рентгеновские снимки и делает заключение. Эту информацию врач использует как дополнительное мнение при постановке диагноза. С начала года нейросеть распознала 191 тыс. флюорографий, 55 тыс. маммографий и 35 тыс. КТ грудной клетки», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Нейросеть распознает медицинские снимки в 51 медучреждении Московской области. В настоящее время она обучена определять 11 патологий, в том числе сразу несколько на одном снимке. После проведения анализа ИИ выделяет цветом области возможных отклонений и дополняет изображение описанием и заключением. Полученные данные являются для врача дополнительным источником информации для постановки диагноза.

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«Благодаря ИИ-технологии удалось повысить точность определения патологий и сократить время описания исследований до двух минут. Кроме того, результаты исследований автоматически подгружаются в электронную медкарту пациента», – отметила Надежда Куртяник.

Ознакомиться с практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в здравоохранение Московской области, а также другие сферы жизни региона можно на портале «Цифровое Подмосковье».

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