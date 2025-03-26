Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Московской области Цифровое Подмосковье государственная программа
Правительство Московской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Куртяник Надежда 277 12
|Никитин Игорь 13 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Башков Игорь 17 1
|Голосова Дарья 5 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Львов Кирилл 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
|Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.