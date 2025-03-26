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Правительство Московской области Цифровое Подмосковье государственная программа


26.03.2025 Подмосковье закупает единственный ПАК за 200 с лишним миллионов 1
25.11.2024 В Подмосковье провели более 280 тыс. цифровых проверок объектов культуры 1
09.10.2024 Подмосковная система с ИИ выявила свыше 24 тыс. случаев стихийной торговли 1
04.09.2024 Надежда Куртяник, глава Мингосуправления, ИТ и связи Московской области в интервью CNews — о вызовах цифровизации региона 1
15.08.2024 В Подмосковье внедрят цифровое управление кадрами 1
31.07.2024 Цифровое Подмосковье открыто для новых кейсов 1
24.07.2024 В Подмосковье ведется нейросетевой контроль за питанием в соцучреждениях 1
10.07.2024 В Московской области нейросеть помогла распознать более 250 тыс. медицинских снимков 1
31.05.2024 Нейросеть в Подмосковье стала контролером качества школьного питания 1
29.05.2024 Московская медицина защитит себя 55 тысячами антивирусов «Касперского» 1
11.04.2024 Искусственный интеллект взялся за очереди на остановках в Подмосковье 1
28.03.2024 Искусственный интеллект отвечает за комфорт пассажиров автобусов в Подмосковье 1
12.03.2024 Искусственный интеллект трансформирует основные сферы жизни в Подмосковье 1
04.03.2024 В Подмосковье ИИ-технологии помогают заполнять медкарты пациентов 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
29.01.2019 В школах Московской области началась апробация современного цифрового класса 1
24.12.2018 90% школ Подмосковья используют электронные учебники в образовательной деятельности 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Правительство Московской области и организации, системы, технологии, персоны:

ИИ-Технологии 120 3
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Максимум 4 2
БАРС Груп 547 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 150 1
ФОРС - Центр разработки 640 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 102 1
Intact - Интакт 15 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
SofTrust - СофТраст 5 1
Beltel - Белтел 144 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4962 1
McKinsey & Company Int 250 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 12 1
Алькона 3 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4245 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2543 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 203 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3167 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3451 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11748 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1833 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1459 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12714 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 412 2
Умные платформы 1722 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3041 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4453 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7474 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12675 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4365 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 305 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 577 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 521 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1800 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10239 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11196 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24723 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 317 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3613 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1223 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2183 1
EdTech - Электронные учебники - Electronic textbooks 72 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3888 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1579 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1039 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3924 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30116 1
MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system 26 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 342 1
Оцифровка - Digitization 4618 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 43 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 537 2
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 16 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
Веримаг 2 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 918 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3261 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 241 1
Kaspersky Total Security 41 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Минцифры РФ - Госключ 146 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 278 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
Правительство Московской области - Добродел 33 1
Куртяник Надежда 277 12
Никитин Игорь 13 1
Карпинский Алексей 42 1
Башков Игорь 17 1
Голосова Дарья 5 1
Варфоломеев Владимир 3 1
Львов Кирилл 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7579 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 16
Россия - РФ - Российская федерация 146585 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 3
Россия - ДФО - Магаданская область 428 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2956 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 760 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 904 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1815 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 524 1
Россия - СФО - Омская область 686 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 948 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 564 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 627 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 396 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 586 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 334 1
Россия - ЦФО - Костромская область 410 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 83 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 160 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 122 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 83 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 869 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 712 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 54 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 1
Земля - планета Солнечной системы 10426 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51800 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8870 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18870 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9980 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29580 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3587 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1649 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1684 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 420 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3197 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6032 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4724 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10062 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4416 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1902 1
Физика - Physics - область естествознания 2667 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1461 1
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 710 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 1
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 28 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 736 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13796 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2438 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5483 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 286 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 688 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2154 1
Паспорт - Паспортные данные 2547 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1049 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 25 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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