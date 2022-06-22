ЕМИАС Электронный рецепт

Почему план по переходу на электронные рецепты имеет рациональное основание?

План по переходу на электронные рецепты, безусловно, имеет рациональное основание. Цифровизация здравоохранения активно развивается в последние годы, мы уже перешли на электронные медицинские карты, электронные листки нетрудоспособности, электронные направления. Переход на электронные рецепты позволит получать объективную картину по движению лекарственных препаратов в стране, анализировать потребность в препаратах, снизить бесконтрольный прием препаратов, что должно позитивно отразиться на безопасности и качестве медицинской помощи

Как переход на электронные рецепты повлияет на пожилых пациентов?

Что касается опасений за пожилых пациентов, то для них ситуация измениться значимым образом не должна. Например, в Москве рецепты выписываются в электронном виде уже несколько лет. При этом врач имеет возможность на приеме распечатать бумажный дубликат электронного рецепта, содержащий тот же самый QR-код, по которому пациент имеет возможность приобрести препарат в аптеке.