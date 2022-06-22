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ЕМИАС Электронный рецепт
Почему план по переходу на электронные рецепты имеет рациональное основание?
План по переходу на электронные рецепты, безусловно, имеет рациональное основание. Цифровизация здравоохранения активно развивается в последние годы, мы уже перешли на электронные медицинские карты, электронные листки нетрудоспособности, электронные направления. Переход на электронные рецепты позволит получать объективную картину по движению лекарственных препаратов в стране, анализировать потребность в препаратах, снизить бесконтрольный прием препаратов, что должно позитивно отразиться на безопасности и качестве медицинской помощи
Как переход на электронные рецепты повлияет на пожилых пациентов?
Что касается опасений за пожилых пациентов, то для них ситуация измениться значимым образом не должна. Например, в Москве рецепты выписываются в электронном виде уже несколько лет. При этом врач имеет возможность на приеме распечатать бумажный дубликат электронного рецепта, содержащий тот же самый QR-код, по которому пациент имеет возможность приобрести препарат в аптеке.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.06.2022
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«Первый электронный рецепт» и компания «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации системы здравоохранения
На ПМЭФ-2022 директор компании «1С» Борис Нуралиев и Управляющий директор ООО «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов подписали соглашение о сотрудничестве в области информацион
|20.10.2021
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Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы
Corpsoft24 предоставила доступ к защищенному облаку по модели IaaS на платформе Vmware компании «Первый электронный рецепт» (ПЭР). «Первый электронный рецепт» — федеральный сервис, предназначенный для доступа к рецептам лекарственных препаратов, оформленных в форме электронного документа.
|08.06.2021
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«БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами
«БАРС груп» и компания «Первый электронный рецепт» объединяют усилия для создания совместных проектов в сфере цифровой медиц
|29.03.2019
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Минздрав разрешил врачам выписывать электронные рецепты
ептов, их учета и хранения и предписывает переход на электронный оборот рецептов. Каждый выписанный электронный рецепт, согласно документу, в обязательном порядке должен подписываться усиленной
|19.10.2016
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Сервис «Электронный рецепт» внедрён во всех поликлиниках города
осковские врачи выписали 25,9 млн электронных рецептов с помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), в том числе 25,1 млн льготных. Об этом CNews сообщили в ЕМИАС. Сервис «Электронный рецепт» появился в начале 2014 г., а сейчас он внедрён во все поликлиники города. В среднем врачи выписывают 256 тыс. электронных рецептов еженедельно. Функция «Подбор назначений» п
|26.12.2014
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Все столичные поликлиники в 2015 г. перейдут на электронные рецепты
нформация о пациенте загружается автоматически. Такой формат оформления предписаний также позволяет избежать назначения пациенту взаимоисключающих препаратов и контролировать их дозировку. Переход на электронные рецепты также упростил процесс получения лекарств льготными категориями граждан — при выписке рецепта через ЕМИАС информация сразу поступает в аптечный пункт при поликлинике. Далее
ЕМИАС Электронный рецепт и организации, системы, технологии, персоны:
|Скворцова Вероника 69 8
|Путин Владимир 3459 7
|Макаров Владимир 78 7
|Бойко Елена 152 6
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Шадаев Максут 1211 4
|Козырев Алексей 328 4
|Гусев Александр 46 4
|Суслов Константин 23 3
|Ивакин Роман 57 3
|Зезюлинский Николай 23 2
|Эльянов Михаил 14 2
|Штыкова Елена 6 2
|Белогуб Виктор 3 2
|Темнов Дмитрий 7 2
|Носков Константин 241 2
|Мишустин Михаил 788 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Воробьев Андрей 199 2
|Чибис Андрей 36 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Пугачев Павел 63 2
|Массух Илья 239 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
|Авербах Владимир 127 2
|Захаров Алексей 47 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Али Максим 12 2
|Глушков Иван 9 2
|Скачков Юрий 52 2
|Кравченко Константин 101 2
|Поликарпов Александр 7 2
|Попов Алексей 339 2
|Карпинский Алексей 42 2
|Петухов Максим 14 2
|Цыферов Михаил 3 2
|Хандогин Дмитрий 2 2
|Паперный Евгений 11 2
|Меднов Сергей 124 2
|Зайдуллин Руслан 4 2
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