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ЕМИАС Электронный рецепт

Почему план по переходу на электронные рецепты имеет рациональное основание?
План по переходу на электронные рецепты, безусловно, имеет рациональное основание. Цифровизация здравоохранения активно развивается в последние годы, мы уже перешли на электронные медицинские карты, электронные листки нетрудоспособности, электронные направления. Переход на электронные рецепты позволит получать объективную картину по движению лекарственных препаратов в стране, анализировать потребность в препаратах, снизить бесконтрольный прием препаратов, что должно позитивно отразиться на безопасности и качестве медицинской помощи

Как переход на электронные рецепты повлияет на пожилых пациентов?
Что касается опасений за пожилых пациентов, то для них ситуация измениться значимым образом не должна. Например, в Москве рецепты выписываются в электронном виде уже несколько лет. При этом врач имеет возможность на приеме распечатать бумажный дубликат электронного рецепта, содержащий тот же самый QR-код, по которому пациент имеет возможность приобрести препарат в аптеке.

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22.06.2022 «Первый электронный рецепт» и компания «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации системы здравоохранения

На ПМЭФ-2022 директор компании «1С» Борис Нуралиев и Управляющий директор ООО «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов подписали соглашение о сотрудничестве в области информацион
20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы

Corpsoft24 предоставила доступ к защищенному облаку по модели IaaS на платформе Vmware компании «Первый электронный рецепт» (ПЭР). «Первый электронный рецепт» — федеральный сервис, предназначенный для доступа к рецептам лекарственных препаратов, оформленных в форме электронного документа.

08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами

«БАРС груп» и компания «Первый электронный рецепт» объединяют усилия для создания совместных проектов в сфере цифровой медиц
29.03.2019 Минздрав разрешил врачам выписывать электронные рецепты

ептов, их учета и хранения и предписывает переход на электронный оборот рецептов. Каждый выписанный электронный рецепт, согласно документу, в обязательном порядке должен подписываться усиленной
19.10.2016 Сервис «Электронный рецепт» внедрён во всех поликлиниках города

осковские врачи выписали 25,9 млн электронных рецептов с помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), в том числе 25,1 млн льготных. Об этом CNews сообщили в ЕМИАС. Сервис «Электронный рецепт» появился в начале 2014 г., а сейчас он внедрён во все поликлиники города. В среднем врачи выписывают 256 тыс. электронных рецептов еженедельно. Функция «Подбор назначений» п
26.12.2014 Все столичные поликлиники в 2015 г. перейдут на электронные рецепты

нформация о пациенте загружается автоматически. Такой формат оформления предписаний также позволяет избежать назначения пациенту взаимоисключающих препаратов и контролировать их дозировку. Переход на электронные рецепты также упростил процесс получения лекарств льготными категориями граждан — при выписке рецепта через ЕМИАС информация сразу поступает в аптечный пункт при поликлинике. Далее


Публикаций - 91, упоминаний - 109

ЕМИАС Электронный рецепт и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10960 11
БАРС Груп 579 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 6
9604 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3461 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1479 5
Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 5
McKinsey & Company Int 294 4
ФОРС - Центр разработки 704 4
Сван 30 4
SofTrust - СофТраст 15 4
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 4
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Microsoft Corporation 25785 3
Oracle Corporation 7081 3
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Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 3
АйТи 1520 3
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
Доктор рядом - Doc+ 55 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 2
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 2
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 9 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 496 2
Broadcom - VMware 2611 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5665 2
МегаФон 10771 2
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Восход ФГБУ НИИ 721 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 261 2
Directum - Директум 1269 2
Telegram Group 2948 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4979 2
iCore - Ай Ко ЗАО 58 2
СП.АРМ 58 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8873 11
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 160 5
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Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 3
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Россия - ЮФО - Севастополь 614 3
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1057 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 54
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 8
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Forbes - Форбс 1005 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1141 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3965 5
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 2
Wainhouse Research 40 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 3
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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