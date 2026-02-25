Получите все материалы CNews по ключевому слову
Государственные органы власти РОИВ РФ Органы исполнительной власти республиканские, областные правительства
СОБЫТИЯ
Государственные органы власти и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1664 5
|Путин Владимир 3393 5
|Мишустин Михаил 756 4
|Козырев Алексей 326 4
|Щеголев Игорь 698 3
|Шадаев Максут 1161 3
|Чернышенко Дмитрий 576 3
|Никифоров Николай 1137 3
|Эмдин Сергей 69 3
|Меджитов Тимур 85 3
|Аленьков Вячеслав 14 2
|Левашов Александр 91 2
|Антонов Александр 77 2
|Бурин Андрей 17 2
|Разумовский Дмитрий 124 2
|Гусев Сергей 44 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Корнилов Алексей 10 2
|Макаров Станислав 117 2
|Коробова Анна 25 2
|Косова Юлия 11 2
|Джанбаев Андрей 14 2
|Князев Олег 5 2
|Ажгиревич Артем 6 2
|Фрейдин Игорь 4 2
|Ключенко Андрей 3 2
|Рейман Леонид 1059 2
|Касперская Наталья 305 2
|Собянин Сергей 500 2
|Слышкин Василий 129 2
|Албычев Александр 168 2
|Евраев Михаил 264 2
|Опенышева Светлана 64 2
|Авербах Владимир 127 2
|Старовойт Роман 22 1
|Суворов Александр 19 1
|Веригин Илья 36 1
|Тен Антон 45 1
|Елисеев Владимир 20 1
|Мальков Павел 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.