Государственные органы власти РОИВ РФ Органы исполнительной власти республиканские, областные правительства


25.02.2026 «Базис» выполнил прогноз: рост выручки по итогам 2025 года составил 37% 1
22.12.2025 VK Tech представил VDI-решение для защищенной работы на «Ред ОС» 8 1
24.10.2025 Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис» 1
23.07.2025 Хакеры из Китая атаковали ядерное агентство США 1
17.07.2025 Аналитика ДИТ Москвы на Luxms BI теперь полностью работает на «Мос.ОС» 1
04.07.2025 Центр информационных технологий Тульской области продолжает переход на отечественные ИТ-решения: Astra Linux и ALD Pro 1
26.05.2025 ПАК UserGate C100, UserGate E1010 и UserGate E3010 внесены в реестр ПО Минцифры России 1
03.04.2025 Андрей Лёвкин, Bi.Zone: Максимальная выплата за найденную уязвимость составила 2,4 миллиона рублей 3
25.03.2025 Участники нацпроекта «Кадры» получили новый инструмент на базе Big Data 1
18.02.2025 Госструктуры на 15% увеличили затраты на камеры наблюдения, роутеры и АТС 1
17.01.2025 На видеонаблюдение за ЕГЭ в 2025 г. потратят почти 100 миллионов 1
04.09.2024 Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественное ПО. Адаптация проходит успешно 1
06.08.2024 На Сбербанк повесили гигантскую неустойку по контракту с «Гостехом». Он смог выкрутиться и скостил долг в четыре раза 1
28.05.2024 Платформа для чиновников АРМ ГС получила не бюрократичное название 1
23.05.2024 Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» усиливают сотрудничество в сфере ИТ 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
31.01.2024 Сергей Щербаков, ГБУ «Центр информационных технологий Амурской области»: Мы создаем единое информационное пространство для всех органов власти Амурской области 1
16.01.2024 Киберучения ГК «Солар» для РОИВов выявили точки развития специалистов 2
25.08.2023 Выплаты пенсий и пособий были сорваны из-за некачественной работы ИТ-компании, разбогатевшей на госконтрактах 1
01.08.2023 Чем заменить санкционное ПО в ИТ-проектах по созданию единого информационного пространства 1
28.06.2023 Власти потратят почти миллиард, чтобы отучить чиновников от Telegram, Zoom и Skype 1
19.06.2023 «БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг 1
01.06.2023 Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации 1
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
26.12.2022 «Гринатом простые решения» перевел рабочие места челябинских госслужащих на новую версию Astra Linux 1
09.12.2022 «РТК-Солар»: драйвер роста рынка ИБ – государственный сегмент 1
08.12.2022 В России построят ИБ-вертикаль под контролем ФСБ 1
18.04.2022 Администрация Истры внедрила российское офисное ПО «МойОфис» 2
23.12.2021 «Ростелеком-Солар»: госсектор может стать ключевым драйвером рынка кибербезопасности 1
17.11.2021 На московском портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций 1
25.10.2021 «Гостех» станет обязательным с 2024 года 1
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
17.05.2021 Минцифры: действующие госинформсистемы обошлись бюджету России в 460 миллиардов 1
14.04.2021 В России будут оценивать губернаторов по «цифровой зрелости» 1
31.03.2021 Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro 1
22.03.2021 «Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
15.02.2021 Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение 1
05.02.2021 В Минцифры России подвели итоги работы платформы обратной связи в 2020 году 1

Публикаций - 90, упоминаний - 97

Государственные органы власти и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10446 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2618 7
9123 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3167 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1186 4
Oracle Corporation 6908 4
Directum - Директум 1187 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 3
SAP SE 5468 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 3
Microsoft Corporation 25352 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 3
Ростелеком - РТЛабс 183 3
NVision Group - Энвижн Груп 686 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1088 3
InterTrust - ИнтерТраст 335 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 348 2
Открытые технологии 716 2
К2Тех 262 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
InfoWatch - Инфовотч 1115 2
Softline - Софтлайн 3350 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 2
Криста НПО 69 2
Ред Софт - Red Soft 1063 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 2
Telegram Group 2673 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1228 2
Red Hat 1347 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 991 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 2
ФОРС - Центр разработки 683 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 109 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 202 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1390 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 380 2
Газинформсервис - ГИС 433 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 5
Почта России ПАО 2270 5
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1045 3
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 2
Турбоэнергоремонт 2 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1114 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 2
Газпром ПАО 1428 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1407 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
КонсультантПлюс 149 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 14 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 12 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
Газпром газомоторное топливо 10 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 491 1
Toyota - Lexus 83 1
Мострансавто 67 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
101Hotels.com 456 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Enka - Энка - Рамэнка 10 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 1
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 5 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Веста - Vesta Trading 9 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 40
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 13
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3160 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 9
Федеральное казначейство России 1880 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1463 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2760 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 3
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 3
Судебная власть - Judicial power 2417 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 179 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 794 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 246 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 75 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 18 1
ГосИнформСистемы 155 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13420 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12387 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 19
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2537 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 15
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12404 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11623 11
Электронный документ - Electronic document 1534 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11528 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13359 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8239 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4631 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8840 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3426 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2886 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1860 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11361 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 899 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4375 7
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 310 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14968 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14402 6
Оцифровка - Digitization 4951 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 25
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3447 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 12
Linux OS 11056 9
Microsoft Windows 16459 7
Новые облачные технологии - МойОфис 911 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5229 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 461 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 4
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 67 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 430 3
Google Android 14850 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1383 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 646 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 589 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 3
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 3
IBM FileNet 129 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 345 2
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 18 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 333 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 301 2
VK Teams 82 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 2
FreePik 1538 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 889 2
Apple iOS 8336 2
Apple macOS 2290 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 2
Медведев Дмитрий 1664 5
Путин Владимир 3393 5
Мишустин Михаил 756 4
Козырев Алексей 326 4
Щеголев Игорь 698 3
Шадаев Максут 1161 3
Чернышенко Дмитрий 576 3
Никифоров Николай 1137 3
Эмдин Сергей 69 3
Меджитов Тимур 85 3
Аленьков Вячеслав 14 2
Левашов Александр 91 2
Антонов Александр 77 2
Бурин Андрей 17 2
Разумовский Дмитрий 124 2
Гусев Сергей 44 2
Чучелов Андрей 44 2
Корнилов Алексей 10 2
Макаров Станислав 117 2
Коробова Анна 25 2
Косова Юлия 11 2
Джанбаев Андрей 14 2
Князев Олег 5 2
Ажгиревич Артем 6 2
Фрейдин Игорь 4 2
Ключенко Андрей 3 2
Рейман Леонид 1059 2
Касперская Наталья 305 2
Собянин Сергей 500 2
Слышкин Василий 129 2
Албычев Александр 168 2
Евраев Михаил 264 2
Опенышева Светлана 64 2
Авербах Владимир 127 2
Старовойт Роман 22 1
Суворов Александр 19 1
Веригин Илья 36 1
Тен Антон 45 1
Елисеев Владимир 20 1
Мальков Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 13
Россия - УФО - Челябинская область 1425 9
Россия - СФО - Омская область 751 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1699 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3271 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 6
Россия - УФО - Свердловская область 1800 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2156 5
Россия - УФО - Тюменская область 1296 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1336 5
Россия - ПФО - Пензенская область 623 5
Россия - ДФО - Амурская область 868 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1314 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 4
Земля - планета Солнечной системы 10703 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 4
Германия - Федеративная Республика 12974 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2724 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3436 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1037 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 992 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 622 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 3
Казахстан - Республика 5852 3
Европа 24701 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1931 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 814 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 86
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5321 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6386 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 7
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 7
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11468 6
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3258 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3416 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 5
Энергетика - Energy - Energetically 5542 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 5
Паспорт - Паспортные данные 2744 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2396 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1838 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4432 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 4
Ведомости 1309 3
Российская газета 279 2
Известия ИД 722 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Regnum - Регнум 112 1
9to5Mac 70 1
Ставропольская правда 4 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Wikipedia - Википедия 605 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 1
Bloomberg 1559 1
РИА Новости 1002 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
9to5Google 58 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
IDC - International Data Corporation 4949 2
Gartner - Гартнер 3623 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Wainhouse Research 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 157 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Juniper Research 552 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 78 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 8 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
НИУ ВШЭ ИГМУ - Институт государственного и муниципального управления 5 1
СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 3 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1307 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 612 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
Docflow 147 1
День молодёжи - 27 июня 1010 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
