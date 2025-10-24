Разделы

Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Администрация Краснодарского края подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В соответствии с соглашением стороны разработают и реализуют проекты по переводу исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений на отечественное программное обеспечение «МойОфис». Соглашение направлено на достижение целей национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в области импортозамещения ПО.

Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено образовательным и просветительским инициативам, направленным на популяризацию российского ПО среди жителей региона. Компания «МойОфис» намерена участвовать в мероприятиях по развитию цифровой грамотности. Формирование пула квалифицированных специалистов, уже знакомых с решениями «МойОфис», создает долгосрочный кадровый потенциал для развития цифровой экономики Кубани. Это также повысит инвестиционную привлекательность региона для высокотехнологичных компаний.

«Использование отечественного программного обеспечения — важный шаг к технологическому суверенитету Краснодарского края и гарантия безопасности данных. Мы последовательно снижаем зависимость от зарубежных решений, и там, где это касается средств защиты информации в органах власти, данный показатель уже составляет 100%. Переход ОИВ и подведомственных учреждений на «МойОфис» позволит нам существенно укрепить позиции в области информационных технологий», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

«Мы рады, что Краснодарский край, где вопросам информационной безопасности уделяется первостепенное внимание, выбирает «МойОфис». Для нас особенно важно, что переход ОИВ и подведомственных учреждений региона на наше ПО станет частью системной работы по достижению технологического суверенитета. Мы со своей стороны будем способствовать развитию образовательных инициатив по работе с российским софтом среди жителей региона», — сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

Подписание соглашения с Администрацией Краснодарского края продолжает работу «МойОфис» с субъектами России, которая ведется в рамках программы импортозамещения. С 2022 г. компания поддержала проекты по переводу на российское офисное программное обеспечение «МойОфис» ОИВ Курской, Омской, Кемеровской, Ростовской и Тверской областях, Пермского края и пр. На сегодняшний день у «МойОфис» заключены соглашения о сотрудничестве более чем с 30 регионами страны.

