Руппель Александр


СОБЫТИЯ


24.10.2025 Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис» 1
19.10.2023 Завершилась Kuban CyberSecurity Conference: подводим итоги 1
24.12.2021 CNews выпустил рейтинг региональных ИТ-чиновников России по доходам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Руппель Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 676 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4437 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3495 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12689 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1123 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 726 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 69 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2684 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71919 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56256 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13226 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17217 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31063 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 821 1
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 34 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5082 1
Демченко Оксана 3 1
Путин Владимир 3324 1
Немкин Антон 45 1
Славутин Адель 5 1
Бабекин Дмитрий 1 1
Биттэ Артём 1 1
Люкманов Артур 1 1
Раззоренов Андрей 1 1
Золотухин Илья 2 1
Лысенко Эдуард 311 1
Черников Алексей 53 1
Ципорин Павел 102 1
Рымар Максим 50 1
Стрельцов Андрей 61 1
Рудзевич Мария 36 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1998 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8010 1
Россия - РФ - Российская федерация 154939 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1628 1
Россия - УФО - Тюменская область 1239 1
Россия - ПФО - Саратовская область 781 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1285 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 713 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 642 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 662 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31455 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54450 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3737 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 660 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20103 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50769 1
Энергетика - Energy - Energetically 5462 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6161 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8323 1
Kuban CSC - Kuban CyberSecurity Conference 2 1
