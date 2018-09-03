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Стрельцов Андрей


03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.09.2017 Рост выручки поставщиков ИТ в госсектор замедлился 1
14.02.2017 Минэк отрейтинговал госуслуги «по сомнительной методике» 1
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
27.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
24.12.2014 Готовы ли регионы к новым требованиям по оказанию электронных госуслуг? ВИДЕО 1
19.12.2014 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1

Публикаций - 53, упоминаний - 60

Стрельцов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 11
АйТи 753 9
Microsoft Corporation 11168 7
Программный продукт ГК 92 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
РТЛабс 145 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
VK - Mail.ru Group 2487 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
SAP CIS - САП СНГ 757 3
Базальт СПО 206 3
Крок 1221 1
Brocade Communications Systems 143 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Открытие ФК 538 2
ВТБ Банк Москвы 372 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
МДМ Банк 150 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 33
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 31
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 25
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 24
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 21
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 17
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 17
Федеральное казначейство России 766 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 17
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Правительство Москвы 653 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство РФ 2208 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 6
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
OpenStack 347 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Четвернин Алексей 651 35
Козырев Алексей 270 23
Чернякова Елена 26 19
Левин Леонид 83 17
Чамара Денис 57 17
Бойко Елена 151 17
Раков Ярослав 48 17
Калина Роман 60 17
Бутенко Юрий 64 17
Приданкин Андрей 30 17
Песчанских Георгий 38 17
Евстигнеев Сергей 21 17
Цариковский Федор 31 17
Герасимюк Максим 20 17
Власов Сергей 76 17
Ляшенко Сергей 29 17
Крюков Сергей 26 17
Звягина Наталья 64 17
Клементьев Андрей 18 16
Ковнир Евгений 71 15
Иванов Алексей 76 14
Фомичев Олег 107 14
Селиванов Дмитрий 48 14
Козлов Александр 54 14
Абызов Михаил 64 14
Елистратов Николай 90 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Прокошев Андрей 30 14
Холодняков Юрий 15 14
Акимов Максим 167 11
Носков Константин 202 11
Матвеева Татьяна 83 11
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Албычев Александр 74 11
Комар Евгений 20 11
Новиков Павел 67 11
Ермолаев Артем 340 11
Лопаткин Герман 102 11
Скляр Алексей 49 11
Салбиев Алан 30 11
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Россия - Ростовская область 864 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 21
Россия - Республика Алтай 687 17
Россия - Тульская область 754 17
Россия - Республика Мордовия 390 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 14
Россия - Кировск - Кировская область 305 13
Казахстан - Республика 2650 11
Россия - Сахалинская область 435 11
Россия - Ульяновская область 354 11
Россия - Калужская область 575 11
Россия - Челябинская область 661 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
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Россия - Волгоградская область 400 4
Россия - Архангельская область 347 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Восточная Европа 1691 3
Европа Западная 618 3
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 13
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 8
Доктрина информационной безопасности России 14 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 6
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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