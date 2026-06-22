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Страхование ОМС Обязательное медицинское страхование
СОБЫТИЯ
Страхование и организации, системы, технологии, персоны:
|Собянин Сергей 530 3
|Лысенко Эдуард 317 3
|Маркелов Константин 42 3
|Попов Алексей 338 3
|Ройтберг Григорий 6 2
|Нечепоренко Юрий 27 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Переверзев Михаил 19 2
|Рыжаков Андрей 2 2
|Мишустин Михаил 777 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Бойко Елена 152 2
|Симаков Олег 113 2
|Захаров Павел 60 2
|Качанов Олег 121 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Макаров Владимир 77 2
|Паперный Евгений 11 2
|Казарин Станислав 175 1
|Ваньков Вадим 23 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Гусев Михаил 27 1
|Кивокурцев Олег 100 1
|Филимоненок Павел 19 1
|Шупенин Юрий 9 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Полещук Александр 8 1
|Пастухов Борис 5 1
|Засыпкин Дмитрий 6 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Громов Иван 102 1
|Шмид Александр 17 1
|Бетсис Павел 101 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Марич Игорь 18 1
|Суслов Константин 23 1
|Поздняков Евгений 8 1
|Архипов Алексей 10 1
|Бутырина Светлана 3 1
|Макаров Станислав 118 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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