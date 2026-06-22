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Индексная книга (каталог) CNews*
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Страхование ОМС Обязательное медицинское страхование

Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование

СОБЫТИЯ


22.06.2026 Клиники холдинга «Медика» подключились к платформе N3.Health для взаимодействия с государственными информационными системами 1
27.11.2025 Пользователи Max получат быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг» 1
30.05.2025 В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт 1
12.05.2025 Фонд ОМС Кемеровской области-Кузбасса модернизировал электронный документооборот с Directum RX 1
03.12.2024 На базе Единой карты петербуржца появится карта для жителей Ленобласти 1
26.11.2024 Цифровое здравоохранение 2024 1
18.11.2024 «Минцифры»: миллион электронных медицинских свидетельств о рождении выдали в роддомах 1
16.08.2024 Новый интерфейс, раздел историй и темы для оформления: в мобильном приложении «Мой id» появились новые функции 1
15.08.2024 ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение 1
22.07.2024 Сведения о вакцинации и запись к ветеринару: в приложении «Мой id» появились новые возможности для владельцев домашних животных 1
14.05.2024 В приложении «Мой id» появилась возможность просматривать документы детей 1
01.04.2024 SL Soft (ГК Softline) автоматизировала учет медицинских осмотров для одной из крупнейших фармкомпаний в стране 1
29.03.2024 Более 2,5 тыс. россиян в месяц пользуются цифровым сервисом «АльфаСтрахование – ОМС» по актуализации данных полиса ОМС 1
28.11.2023 Посмотреть список книг и не пропустить срок возврата: в чем поможет обновленный ЕЧБ в приложении «Мой ID» 1
21.11.2023 В Москве тестируют карту москвича в формате стикера с чипом 1
14.11.2023 Мобильным приложением «Мой ID» пользуются уже 40 тыс. москвичей 1
03.11.2023 «Мой id»: горожане могут предъявить СНИЛС в виде штрихкода при посещении офисов «Мои документы» 1
08.09.2023 На «Госуслугах» запустили сервис «Я в России» для жителей новых регионов 1
18.08.2023 Половина пользователей «Госуслуг» получила цифровой полис ОМС 1
13.06.2023 «Сбер» запустил единое онлайн-пространство для заботы о здоровье 1
06.04.2023 Полис ОМС на «Госуслугах» получили более 40 млн человек 1
05.12.2022 Подать заявление на выпуск карты москвича теперь можно только онлайн 1
03.11.2022 Пособие по беременности и родам для потерявших работу можно получить на «Госуслугах» 1
26.07.2022 Сервис по прикреплению к поликлинике на «Госуслугах» доступен почти в 40 регионах России 1
22.07.2022 На mos.ru зарегистрировались более 15 млн человек 1
22.07.2022 Услуги, сервисы и не только: на mos.ru зарегистрировались более 15 млн человек 1
20.06.2022 Первая «цифровая» двойня зарегистрирована на «Госуслугах» 1
16.06.2022 К сервису вызова врача на дом через Госуслуги подключились 58 регионов 1
10.06.2022 На «Госуслугах» появятся новые возможности для родителей 1
02.06.2022 Платформа-конструктор: создаем информационные системы управления регионального и федерального уровней 1
18.04.2022 Мишустин утвердил полный перевод госуслуг в цифру 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
02.12.2021 Через «Госуслуги» запустили проактивное информирование по цифровым сервисам ОМС 1
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
01.07.2021 На портале госуслуг Подмосковья запущен сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников 1
03.06.2021 «Сбер» представил технологическую платформу для цифровой трансформации регионов 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
19.01.2021 На портале госуслуг стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 1
14.12.2020 В России создан сканер документов для регистратур клиник и медицинских лабораторий 1

Публикаций - 90, упоминаний - 91

Страхование и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 6
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 434 5
Ростелеком 10848 4
Microsoft Corporation 25678 3
9478 3
VK - Mail.ru Group 3588 3
БАРС Груп 574 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 13 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 2
Agfa Gevaert 68 2
IBM - International Business Machines Corp 9671 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 465 2
Ростелеком - РТЛабс 210 2
АйТи 1516 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 2
InterSystems - ИнтерСистемз 136 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 56 2
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 47 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 1
Kribrum - Крибрум 35 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
ЕС-лизинг 22 1
Atrinity - Атринити 21 1
Vengo Group 3 1
Utilex - Утилекс 48 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Siemens AG - Siemens Group 2664 1
Medods - Медодс 6 1
Palantir Technologies 28 1
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
БизнесИнформТехнологии 9 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 340 1
Инсофт ИВЦ 13 1
Инсофт 25 1
Системы документооборота 519 1
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8714 17
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 13
НСПК - Национальная система платежных карт 936 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 2
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 112 2
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 31 2
АльфаСтрахование ОМС 17 2
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 2
Почта России ПАО 2335 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3125 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Фармстандарт АО 46 2
АльфаСтрахование СГ 382 2
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
Uber 352 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 151 1
Сбер - Еаптека 48 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 14 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 44 1
Социальные гарантии 40 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 66 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 1
JBIC IG Partners 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Солидарность 0 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 6 1
Новая поликлиника 3 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Вкусный дом 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ - Психиатрическая клиническая больница № 4 имени П. Б. Ганнушкина 2 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 14
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5389 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 7
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3270 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6494 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2857 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1526 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3565 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1297 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 2
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1528 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3646 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3404 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ГосИнформСистемы 160 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 148 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
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СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 20
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 619 11
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 24 8
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 5
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 17 5
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 5
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Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 319 5
Здравоохранение электронное - программа 35 5
ЕМИАС Электронный рецепт 90 4
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Электронный дневник - Цифровой дневник 175 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
Правительство Москвы - Наш город 110 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
InterSystems HealthShare 27 2
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 2
Правительство Москвы - Город идей 16 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Apple iPad 3983 2
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 2
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Лысенко Эдуард 317 3
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Громов Иван 102 1
Шмид Александр 17 1
Бетсис Павел 101 1
Стоклицкая Анна 24 1
Марич Игорь 18 1
Суслов Константин 23 1
Поздняков Евгений 8 1
Архипов Алексей 10 1
Бутырина Светлана 3 1
Макаров Станислав 118 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19351 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3407 8
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Европа 24893 2
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3003 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1238 2
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Ставропольская правда 4 1
Сердитый Гражданин 10 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2337 1
Бизнес Online 11 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8535 4
Vanson Bourne 49 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3912 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 7
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
РАН - Российская академия наук 2097 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 27 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 32 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 712 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 302 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 187 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
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