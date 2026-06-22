Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование

На базе Единой карты петербуржца появится карта для жителей Ленобласти 1

Цифровое здравоохранение 2024 1

В Москве тестируют карту москвича в формате стикера с чипом 1

Подать заявление на выпуск карты москвича теперь можно только онлайн 1

К сервису вызова врача на дом через Госуслуги подключились 58 регионов 1

Мишустин утвердил полный перевод госуслуг в цифру 1

На портале госуслуг Подмосковья запущен сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников 1