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«Минцифры»: миллион электронных медицинских свидетельств о рождении выдали в роддомах

Почти половина семей выбирает в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Таким способом было подтверждено появление на свет уже 1,1 млн детей. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры России.

Медицинское свидетельство — это первый документ ребёнка, который получают, чтобы оформить свидетельство о рождении. Электронная версия позволяет зарегистрировать рождение ребёнка онлайн и получить ряд услуг ещё до того, как родители заберут в загсе свидетельство о рождении.

За 2,5 года сервисом «Рождение ребёнка» на Госуслугах воспользовались более 620 тыс. раз — онлайн было зарегистрировано рождение каждого пятого малыша.

Если оформить электронное медицинское свидетельство на папу, все хлопоты по получению документов он сможет взять на себя.

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Суперсервис «Рождение ребёнка» позволяет: зарегистрировать рождение онлайн и получить бумажное свидетельство о рождении в удобном загсе; получить СНИЛС; узнать ИНН; оформить полис ОМС; записать ребёнка в детский сад; получить маткапитал и другие выплаты.

Сервис разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

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