ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Суперсервисы

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.03.2024 ДИТ Москвы: инструкциями и статьями суперсервиса «Переезд в Москве» воспользовались более 95 тыс. раз

, а также переезжающим в столицу жителям других регионов. Всего с момента запуска в конце 2022 года суперсервисом воспользовались более 95 тыс. раз», – сказали представители Департамента информ
04.09.2023 В суперсервисе «Переезд в Москве» появились дополнительные материалы для новоселов

В суперсервис «Переезд в Москве» добавили новые полезные статьи для новоселов. «Новые материалы
31.07.2023 Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовались почти 550 тыс. абитуриентов

ие продолжается до 20 августа. Российские абитуриенты направили 2,8 млн заявлений, из них с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» – около 2,2 млн. Регионы-лидеры: Москва, Санкт-Петерб
26.06.2023 Суперсервисом «Переезд в Москве» воспользовались более 20,5 тыс. раз за полгода

емную квартиру переезжают, с детьми или без. На основании этого формируется персональная подборка. «Суперсервис “Переезд в Москве” был запущен чуть больше полугода назад, и чаще всего им пользу
01.11.2022 В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет

». За реализацию проекта отвечает Судебный департамент при Верховном суде. Задачей является создать суперсервис взаимодействия граждан и организаций от момента подачи цифровых документов до вын
08.08.2022 Технари или гуманитарии: «Ростелеком контакт-центр» составил рейтинг по запросам абитуриентов на суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

стелеком контакт-центр» поступило более 40 тыс. звонков от будущих студентов. Впервые выпускники школ смогли проконсультироваться на официальной площадке в едином контактном центре поддержки в рамках суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», реализованного Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Проконсультироваться со специалистами по телефону можно по вопросам

04.08.2022 336 тыс. абитуриентов воспользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн»

336 тыс. будущих студентов – это 3,4 млн заявлений по различным направлениям подготовки. Что такое суперсервис «Поступление в вуз онлайн» Это комплекс услуг и сервисов, который помогает абитур
19.07.2022 Суперсервисом «Цифровое строительство» воспользовалось более 30 тыс. россиян

итории страны. Посетители портала в настоящее время получили более 2 тыс. консультаций по ИЖС. «Наш суперсервис «Цифровое строительство» создан, чтобы дать россиянам возможность подобрать оптим
13.07.2022 Более 12 тыс. звонков от абитуриентов принял «Ростелеком контакт-центр» для организации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

В рамках реализации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», запущенного в 2020 г. Минцифры России на Едином портале государственных услуг, в этом году впервые заработал единый контактный центр поддержки. Исполнит
22.06.2022 В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка»

адном регионе была сделана 16 июня 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Нетрика медицина». Суперсервис предполагает предоставление комплекса услуг в цифровом формате. Разработчиком ГИС
28.04.2022 Инструкции и услуги для новоселов: как суперсервис помогает участникам программы реновации

ет москвичам получить необходимые услуги и информацию о переезде в режиме онлайн и экономить время. Суперсервис для участников программы реновации работает с ноября 2020 г. За все время страниц
24.03.2022 Croc Code приняла участие в разработке суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации»

тв Москвы, центров информирования по переселению (ЦИП) и жителей, включенных в программу реновации. Суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации» разработан в рамках Информацио
29.12.2021 Суперсервис на портале мэра Москвы поможет участникам программы реновации докупить квадратные метры

отребуется оплатить необходимую сумму, зарегистрировать договор на новую квартиру и получить ключи. Суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации» курируют столичные Департамент
16.11.2021 Вице-премьер Чернышенко: суперсервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» запустят на «Госуслугах» в 2022 году

ации 42 стратегических инициатив, утвержденных Правительством, в транспортной отрасли также внедряется система электронного документооборота. «В следующем году на портале госуслуг будет запущен новый суперсервис – «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов». Уже с 1 января все грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные, путевые листы с данными пред- и послерейсовог
19.07.2021 На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов

то есть предоставление инвалидам государственных услуг в онлайн-формате без сбора кипы документов. Суперсервис для инвалидов был разработан и внедрен на портал госуслуг при участии компании БФ
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну

ны в плагиате Центробанк (ЦБ, Банк России) и Российский союз автостраховщиков (РСА). Напомним, этот суперсервис (так его предпочитают именовать чиновники) был запущен 1 ноября 2019 г. ЦБ и РСА

20.02.2021 Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы

Суперсервис от Россотрудничества Россотрудничество запустило суперсервис, позволяющий иностранцам получать образование в России. Суперсервис помога
23.11.2020 Суперсервис «Европротокол онлайн» стал доступен по всей России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что суперсервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить дорожно-транспортное происшествие без
02.11.2020 Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» распространят на все российские вузы

ого, такой онлайн формат подачи документов удобен, если выбранные вузы находятся в разных регионах. Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Государственных и муниципальных услуг был з
02.09.2020 Подведены итоги работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

ен, что такой формат будет успешен и в будущем», — сказал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов. Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет получить сразу несколько услуг. Выбрать вузы
13.08.2020 Центробанк обвинили в краже первого в России суперсервиса у разработчика

Первый суперсервис — под угрозой Как стало известно CNews, у первого так называемого государственног
23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн»

Суперсервис для абитуриентов В России заработал новый суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью российские абитуриенты могут подать все
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции

«Европротокол онлайн» С 1 ноября 2019 г. в России работает первый электронный суперсервис — «Европротокол онлайн». Это пилотный запуск, сервис доступен в пяти регионах: в

18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП

«Оформление европротокола онлайн» В России до конца года появится первый суперсервис в сфере оказания госуслуг — «Оформление европротокола онлайн». Под суперсервисом


