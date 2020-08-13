Центробанк обвинили в краже первого в России суперсервиса у разработчика

На Центробанк и Российский союз автостраховщиков готовится подать в суд создатель ИТ-сервиса, который предположительно был скопирован при создании первого в России суперсервиса. Последний был запущен под эгидой Минкомсвязи и должен помогать автовладельцам оформить извещение о ДТП в электронном виде без вызова сотрудников ГИБДД: «Помощник ОСАГО». Именно этот товарный знак истец и планирует отстоять в суде.

Первый суперсервис — под угрозой

Как стало известно CNews, у первого так называемого государственного суперсервиса «Европротокол онлайн», реализованного в виде мобильного приложения «Помощник ОСАГО», могут возникнуть существенные проблемы по линии патентного права. Приложение совсем скоро может исчезнуть из магазинов App Store и Google Play. А к его создателям, в том числе Центробанку (ЦБ, Банку России), готовятся различные судебные иски. Досудебные претензии к ним уже направлены.

Напомним, этот суперсервис был запущен 1 ноября 2019 г. Центробанком и Российским союзом автостраховщиков (РСА) при поддержке Минкомсвязи. Суперсервис призван помочь оформить извещение о ДТП в электронном виде без вызова сотрудников ГИБДД — после отправки извещения водители могут покинуть место аварии и не создавать пробок на дорогах.

В настоящий момент о своих правах на товарный знак «Помощник ОСАГО» заявляет ООО «КИТ оценка» в лице ее стопроцентного учредителя Евгения Тюлькина. Как он рассказал в разговоре с CNews, у его организации еще с 2014 г. в коммерческом использовании находится сервис сходной функциональности (на ресурсе accident.zone). И заявку на регистрацию товарного знака, в составе которого присутствует набранное латиницей словосочетание «PomoshnikOSAGO», она подала в Роспатент в начале 2019 г., позже получив патент № 765121. (Реестровые записи эти данные подтверждают.)

На Центробанк планируют подать в суд из-за суперсервиса «Помощник ОСАГО»

Кроме товарного знака, ему с начала 2020 г. принадлежат домены, которые, по его мнению, данный товарный знак «защищают»: pomoshnikosago.ru и помощникосаго.рф.

Как можно было заключить из общения с Тюлькиным, по его мнению, суперсервис во многом имитирует его продукт (уступая ему), и в ЦБ задолго до выпуска своего решения, еще в 2018 г. консультировались с Тюлькиным на этот счет. (В распоряжении CNews есть данные, которые косвенно информацию о консультациях подтверждают.)

Более того, по словам Тюлькина, он в принципе неоднократно предлагал свой продукт для использования в суперсервисе бесплатно. Однако в ЦБ в итоге создали его копию на коммерческой основе.

Несмотря на эти заявления, Тюлькин не планирует предъявлять ЦБ и РСА какие-либо претензии относительно предположительно заимствованных идей. Суть его юридических претензий сводится к незаконно, с его точки зрения, использованному товарному знаку «Помощник ОСАГО». Их он намерен довести до суда. На эту тему он также ведет подробные консультации с Google и Apple, рассчитывая добиться удаления приложения ЦБ и РСА из их магазинов.

По его словам, у его компании есть клиенты в зарубежных странах (США, Франции, Турции и др.), где очень чувствительны к вопросам интеллектуальной собственности. И в результате непонимания этими клиентами, кому именно принадлежит товарный знак на купленный ими продукт, замороженными оказались контракты на сотни миллионов рублей.

По заверению Тюлькина, клиент в одной из упомянутых стран сейчас рассматривает возможность самостоятельной подачи иска к ЦБ. Документальными подтверждениями этого факта CNews не располагает.

Вопросы к Минкомсвязи

В начале августа 2020 г. Евгений Тюлькин направил в Минкомсвязи письмо с просьбой удалить с сайта ведомства новость о запуске суперсервиса как вводящую в заблуждение, требованием пояснить позицию министерства по поводу нарушения прав на интеллектуальную собственность, а также вопросом, «почему Минкомсвязи участвует в проведении тендеров на уже созданный продукт, который к тому же предлагался России бесплатно».

В Минкомсвязи подтвердили CNews факт получения такого письма, указав, что министерство выступает лишь куратором всех суперсервисов. «При этом реализацией суперсервисов занимаются отдельные организации, — подчеркивают в ведомстве. — В части “Европротокол онлайн” — это РСА и Центробанк».

В министерстве уточнили, что в проекте «Европротокол онлайн» Минкомсвязи еще оказывало методическую помощь в части интеграции сервиса с Единым порталом госуслуг, так как является его владельцем.

Претензии к ЦБ и РСА

Также в начале августа 2019 г. Евгений Тюлькин направил досудебные претензии в ЦБ и РСА, указав на свой приоритет в отношении использования спорного товарного знака. «Претензии, упомянутые в запросе, Банк России считает необоснованными», — сообщили CNews в ЦБ.

Комментарии РСА были более подробными и во многом сводятся к тому, что название «Помощник ОСАГО» было «придумано» на уровне Правительства России — независимо от РСА.

В организации напоминают, что реализованный в виде этого приложения суперсервис входит в перечень 25 приоритетных жизненных ситуаций для цифровой трансформации госуслуг. Этот перечень был одобрен президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в феврале 2019 г., после чего в июле 2019 г. была одобрена дорожная карта реализации рассматриваемого суперсервиса. «В ней прямо указывается на то, что создание электронных документов будет производиться в мобильном приложении “Помощник ОСАГО”, — указывают в РСА. — Функциональность этого мобильного приложения и перспективы его совершенствования зафиксированы в этой дорожной карте».

При этом в РСА говорят, что организации известно о существовании товарного знака «PomoshnikOSAGO». «Однако зарегистрированное в Роспатенте изображение никаким образом в мобильном приложении “Помощник ОСАГО” не используется», — резюмируют в РСА.

Развернутая позиция истца

В отношении последнего заявления РСА, Евгений Тюлькин говорит, что в его понимании оно не соответствует действительности, «поскольку сам товарный знак имеет транслитерацию, и она как раз и защищает наше наименование».

Тюлькин указывает, что в официальном проекте создания суперсервиса название приложения «Помощник ОСАГО» впервые прозвучало в тексте проекта постановления Правительства России «Об обеспечении проведения эксперимента по обмену информацией о дорожно-транспортном происшествии в электронной форме» от 18 января 2019 г., но лишь на третьем этапе рассмотрения — в версии от 6 февраля 2019 г.

«Между тем, доменные имена, используемые для проекта Road Accident Solver, он же PomoshnikOSAGO были зарегистрированы раньше: dtpmaster.ru — 29 ноября 2015 г., accident.zone — 14 августа 2018 г., pomoshnikosago.ru — 24.01.2019 г., помощникосаго.рф — 17 января 2019 г.», — отмечает Тюлькин.

«Заявка на регистрацию товарного знака «PomoshnikOSAGO» также подана, пусть не на много, но раньше — 4 февраля 2019 г., — продолжает он. — При этом на сайте dtpmaster.ru есть ссылка на новую версию приложения, которая ведет непосредственно на сайт accident.zone, на сайте pomoshnikosago.ru также есть ссылка на переход в приложение, которое тоже ведет на сайт accident.zone. То есть несмотря на наличие нескольких названий одного и того же продукта, они все зачастую упоминаются вместе и не создают какой-либо путаницы у пользователей и партнеров ООО “КИТ оценка”».

В отношении первого «бытового» упоминания словосочетания «Помощник ОСАГО» в привязке к электронному сервису Тюлькин заверяет, что на его сайте это произошло в 2013 г. Страница с соответствующей новостью доступна и сейсчас. Но после переезда сайта на другой хостинг дата ее публикации сейчас не отображается.

Беглая оценка юриста

Ознакомившись с аспектами дела, доктор юридических наук, профессор, президент юрфирмы «Интернет и право» Антон Серго сообщил CNews, не вдаваясь в подробности, что для истца (ООО «КИТ оценка») перспектив благоприятного исхода судебного разбирательства он не видит.

«Понятно, что обидно за “бренд”, хотя название не уникально», — добавил он. Два других опрошенных CNews эксперта на момент публикации прокомментировать перспективы возможного судебного дела не смогли.

В этой связи отметим, что сам Тюлькин в своем успехе в суде почти не сомневается, отмечая, что у него на руках имеется некое очень важное экспертное заключение, раскрыть суть которого он пока не готов.

Евгений Тюлькин — о своем проекте

В желании объяснить CNews жизнеспособность своего сервиса и его выигрышные позиции по отношению к государственному суперсервису, Евгений Тюлькин заверил редакцию, что у него имеются несколько десятков оплаченных договоров на использование его программы, в том числе в экспертных организациях регионов России и стран СНГ, а также несколько международных договоров на участие в тематических исследованиях. Его компания в части использования и развития сервиса более трех лет сотрудничает с государственными институтами, в том числе с Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В создании продукта участвовали несколько десятков экспертов, в том числе зарубежных, начиная с 2012 г.», — указывает он.

«Наша программа имеет более сложную структуру и позволяет попавшим в ДТП бесплатно проанализировать виновность водителей, — поясняет Тюлькин различия сервисов. — Европротокол онлайн заполнялся в нашей программе задолго до того, как ЦБ заимствовал эту идею. При этом мы уверены, что специалисты ЦБ не обладают должными компетенциями в области анализа ДТП и не могли самостоятельно прийти к данной модели. ЦБ начал какие-либо действия в этом направлении только после того, как я неосмотрительно доверился “Фонду Бортника” и сгрузил в него часть своей концепции».