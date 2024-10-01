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РСА Российский союз автостраховщиков РСА-Клиринг

РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг

01.10.2024 В России появилась единая информационная система по страхованию

и жилья на основании норм закона от 29.12.2022 № 594-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители ВСС и РСА. Целями создания оператора АИС страхования является сбор и анализ информационного массива
17.10.2023 АО НСИС приступило к оказанию техподдержки РСА и страховщикам

0%-ная «дочка» ЦБ, оператор «АИС страхования» в силу 594-ФЗ) в рамках пакета сделок, заключенных с «Российским союзом автостраховщиков», с 17 октября 2023 г. будет оказывать услуги по техподдер
24.08.2022 В 2022 г. еще больше извещений о ДТП было оформлено онлайн

Приложение «Помощник ОСАГО», разработанное Банком России (ЦБ РФ) и Российским союзом автостраховщиков (РСА) в 2019 г., пользуется популярностью у автолюбителей.
10.09.2021 Кейс: Как в России удалось модернизировать систему гостехосмотра автомобилей

О уже роли не играет, решили законодатели. К тому же, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), зависимость между прохождением техосмотра и аварийностью вовсе не очевидна. По статисти
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну

тва в Суде по интеллектуальным правам официально обвинены в плагиате Центробанк (ЦБ, Банк России) и Российский союз автостраховщиков (РСА). Напомним, этот суперсервис (так его предпочитают имен
15.03.2021 «Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО

и безопасности, создан экспертами «Инфосистемы джет» в 2020 г. По условиям пятилетнего контракта с Российским союзом автостраховщиков (РСА) компания решает все текущие вопросы, связанные работ
22.10.2020 РСА и «Инфосистемы джет» обеспечили круглосуточную защиту новой АИС ОСАГО

О и безопасной интеграции с информационной системой для каждой из 44 страховых компаний, входящих в Российский Союз Автостраховщиков. «Мы довольны результатом, так как получили комплексную сист
29.06.2020 В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля»

Запуск новой АИС ОСАГО Российский союз автостраховщиков (РСА) создал «с нуля» и запустил в эксплуатацию новую автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО. Инвестиции в проект на первом этапе превысили 2 млрд руб. РСА объединяет 44 ст
30.11.2017 «РТ Лабс» обеспечит автостраховщикам доступ к дополнительным сведениям СМЭВ

с», дочерняя компания «Ростелекома», стала победителем конкурса Российского союза автостраховщиков (РСА) по выбору разработчика программного решения для организации информационного обмена между
04.12.2015 «ГЛОНАСС» и Российский союз страховщиков подписали соглашение о сотрудничестве

3 декабря 2015 г. в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова состоялось подписание соглашения между акционерным обществом «ГЛОНАСС» и Российским союзом автостраховщиков (РСА). Соглашение нацелено на развитие двусторонних отношений в сфере организации применения технических средств контроля, осуществляющих фиксацию данных в случае ДТП, при урегулировании страхов
07.04.2015 «Ланит» модернизировал ИТ-систему Российского союза автостраховщиков

интеграции компании «Ланит» модернизировали промышленную среду Российского союза автостраховщиков (РСА) – крупный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора и обработки данных с
08.09.2014 «Ланит» разработал сервис для проверки сведений о договорах ОСАГО через сайт «Российского Союза Автостраховщиков»

я или отсутствия в предшествующие периоды страховых выплат. Как отмечается, «Ланит» сотрудничает с «Российским Союзом Автостраховщиков» с 2012 г. Специалисты «Ланита» разрабатывают прикладное п
25.08.2014 «Онланта» поддерживает системы «Российского союза автостраховщиков»

жил разделить функции разработчика и компании, непосредственно осуществляющей эксплуатацию систем. «Российский союз автостраховщиков» поддержал это, и «Ланит» передал функции эксплуатирующей ор
26.10.2011 eToken обеспечивает защиту персональных данных «Российского союза автостраховщиков»

» подвели первые итоги проекта по защите персональных данных в «Российском союзе автостраховщиков» (РСА) и компании «РСА-Клиринг». В рамках проекта решение eToken было внедрено в системе
08.07.2009 Sputnik Labs разработал CRM-решение для оптимизации работы по новым правилам ПВУ ОСАГО

на оптимизацию работы страховых компаний, действительных членов Российского Союза Автостраховщиков (РСА). Как говорится в сообщении Sputnik Labs, согласно новым правилам, потерпевший в ряде слу
15.04.2009 «Российский союз автостраховщиков» внедрил систему прямого урегулирования убытков по ОСАГО

«Российский союз автостраховщиков» (РСА) 1 марта 2009 г. ввел в промышленную эксплуатацию аппа
24.03.2008 Керченская катастрофа: как её видели с орбиты

т мазута. В развитых странах для оценки масштабов катастрофы в аналогичных критических ситуациях применяются спутниковые изображения, полученные с помощью радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА). Как оказалось, район экологической катастрофы в районе Керченского пролива снимали практически все действовавшие тогда на орбите гражданские спутники с РСА: RADARSAT-1 (Канада), EN
11.03.2008 «Российский Союз Автостраховщиков» внедрит дополнительные АРМ СЭД «Дело»

«Российский Союз Автостраховщиков» (РСА) расширяет масштабы использования системы электронного
21.12.2007 Космические радары: "9:0" не в пользу России

На протяжении 90-х годов спутники с бортовыми радарами с синтезированной апертурой (РСА) запускали 4 страны с темпом один старт в 1,5-2 года. Пентагон использовал военные спутники Lacrosse для всепогодного слежения за советскими военными объектами на Севере и мобильными пусков
02.11.2005 24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка"

демонстрационными стендами ИТ-компаний. Организаторы конференции: Всероссийский союз страховщиков, Российский Союз Автостраховщиков и журнал «Атлас страхования». Оргкомитет конференции: Тел.:

16.04.2003 КРОК автоматизирует Российский союз автостраховщиков

Российский союз автостраховщиков (РСА) признал компанию КРОК победителем конкурса на право разработки и внедрения автоматизированной информационной системы союза (АИС РСА). Создание АИС РСА связано с принятием зак

Публикаций - 126, упоминаний - 180

РСА и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24688 17
Oracle Corporation 6714 17
Intel Corporation 12228 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 13
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 12
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 12
HP Inc. 5695 11
Diasoft - Диасофт 887 10
8282 9
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 55 9
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 8
Ростелеком 9770 7
Yandex - Яндекс 7453 7
ФОРС - Центр разработки 638 7
Ортикон групп 16 7
Google LLC 11840 6
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 6
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 6
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 17 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 5
IBM - International Business Machines Corp 9450 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 5
VK - Mail.ru Group 3459 4
Крок - Croc 1777 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 4
HP 3Com 677 4
Квазар-Микро - КМ 163 4
3i Infotech - ICICI Infotech 6 4
Telegram Group 2036 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 3
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 106 3
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 20 2
Kempinski - Кемпински 34 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 357 12
Ингосстрах СПАО 422 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 7
АльфаСтрахование СГ 322 6
Альфа-Банк 1779 5
ВТБ Страхование 61 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 5
Лаборатория Страхования 10 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 4
Газпром ПАО 1346 3
ГПБ - Газпромбанк 1090 3
ПСБ - Промсвязьбанк 854 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 3
Ренессанс Страхование 162 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 3
IAI - Israel Aerospace Industries 45 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 3
РЖД - Российские железные дороги 1915 2
Почта России ПАО 2120 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 2
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 2
Сбер - СберАвто 31 2
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 29 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 31
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 11
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 4
Федеральное казначейство России 1785 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2189 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1802 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1406 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 460 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 156 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
МБС - Московский банковский союз 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 1
Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 30
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РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 114 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6862 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27981 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4218 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4760 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 6
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РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 54 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 15
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 13
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 12
РСА - Помощник ОСАГО 11 9
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 8
РСА - ЕАИС БСИ - Бюро страховых историй 11 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 7
Microsoft Windows 2000 8661 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 6
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 6
Oracle Java - язык программирования 3096 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 5
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 4
Космодром Байконур 1067 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 4
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1280 4
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 22 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 4
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