РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг

В России появилась единая информационная система по страхованию и жилья на основании норм закона от 29.12.2022 № 594-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители ВСС и РСА. Целями создания оператора АИС страхования является сбор и анализ информационного массива

АО НСИС приступило к оказанию техподдержки РСА и страховщикам 0%-ная «дочка» ЦБ, оператор «АИС страхования» в силу 594-ФЗ) в рамках пакета сделок, заключенных с «Российским союзом автостраховщиков», с 17 октября 2023 г. будет оказывать услуги по техподдер

В 2022 г. еще больше извещений о ДТП было оформлено онлайн Приложение «Помощник ОСАГО», разработанное Банком России (ЦБ РФ) и Российским союзом автостраховщиков (РСА) в 2019 г., пользуется популярностью у автолюбителей.

Кейс: Как в России удалось модернизировать систему гостехосмотра автомобилей О уже роли не играет, решили законодатели. К тому же, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), зависимость между прохождением техосмотра и аварийностью вовсе не очевидна. По статисти

ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну тва в Суде по интеллектуальным правам официально обвинены в плагиате Центробанк (ЦБ, Банк России) и Российский союз автостраховщиков (РСА). Напомним, этот суперсервис (так его предпочитают имен

«Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО и безопасности, создан экспертами «Инфосистемы джет» в 2020 г. По условиям пятилетнего контракта с Российским союзом автостраховщиков (РСА) компания решает все текущие вопросы, связанные работ

РСА и «Инфосистемы джет» обеспечили круглосуточную защиту новой АИС ОСАГО О и безопасной интеграции с информационной системой для каждой из 44 страховых компаний, входящих в Российский Союз Автостраховщиков. «Мы довольны результатом, так как получили комплексную сист

В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля» Запуск новой АИС ОСАГО Российский союз автостраховщиков (РСА) создал «с нуля» и запустил в эксплуатацию новую автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО. Инвестиции в проект на первом этапе превысили 2 млрд руб. РСА объединяет 44 ст

«РТ Лабс» обеспечит автостраховщикам доступ к дополнительным сведениям СМЭВ с», дочерняя компания «Ростелекома», стала победителем конкурса Российского союза автостраховщиков (РСА) по выбору разработчика программного решения для организации информационного обмена между

«ГЛОНАСС» и Российский союз страховщиков подписали соглашение о сотрудничестве 3 декабря 2015 г. в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова состоялось подписание соглашения между акционерным обществом «ГЛОНАСС» и Российским союзом автостраховщиков (РСА). Соглашение нацелено на развитие двусторонних отношений в сфере организации применения технических средств контроля, осуществляющих фиксацию данных в случае ДТП, при урегулировании страхов

«Ланит» модернизировал ИТ-систему Российского союза автостраховщиков интеграции компании «Ланит» модернизировали промышленную среду Российского союза автостраховщиков (РСА) – крупный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора и обработки данных с

«Ланит» разработал сервис для проверки сведений о договорах ОСАГО через сайт «Российского Союза Автостраховщиков» я или отсутствия в предшествующие периоды страховых выплат. Как отмечается, «Ланит» сотрудничает с «Российским Союзом Автостраховщиков» с 2012 г. Специалисты «Ланита» разрабатывают прикладное п

«Онланта» поддерживает системы «Российского союза автостраховщиков» жил разделить функции разработчика и компании, непосредственно осуществляющей эксплуатацию систем. «Российский союз автостраховщиков» поддержал это, и «Ланит» передал функции эксплуатирующей ор

eToken обеспечивает защиту персональных данных «Российского союза автостраховщиков» » подвели первые итоги проекта по защите персональных данных в «Российском союзе автостраховщиков» (РСА) и компании «РСА-Клиринг». В рамках проекта решение eToken было внедрено в системе

Sputnik Labs разработал CRM-решение для оптимизации работы по новым правилам ПВУ ОСАГО на оптимизацию работы страховых компаний, действительных членов Российского Союза Автостраховщиков (РСА). Как говорится в сообщении Sputnik Labs, согласно новым правилам, потерпевший в ряде слу

«Российский союз автостраховщиков» внедрил систему прямого урегулирования убытков по ОСАГО «Российский союз автостраховщиков» (РСА) 1 марта 2009 г. ввел в промышленную эксплуатацию аппа

Керченская катастрофа: как её видели с орбиты т мазута. В развитых странах для оценки масштабов катастрофы в аналогичных критических ситуациях применяются спутниковые изображения, полученные с помощью радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА). Как оказалось, район экологической катастрофы в районе Керченского пролива снимали практически все действовавшие тогда на орбите гражданские спутники с РСА: RADARSAT-1 (Канада), EN

«Российский Союз Автостраховщиков» внедрит дополнительные АРМ СЭД «Дело» «Российский Союз Автостраховщиков» (РСА) расширяет масштабы использования системы электронного

Космические радары: "9:0" не в пользу России На протяжении 90-х годов спутники с бортовыми радарами с синтезированной апертурой (РСА) запускали 4 страны с темпом один старт в 1,5-2 года. Пентагон использовал военные спутники Lacrosse для всепогодного слежения за советскими военными объектами на Севере и мобильными пусков

24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка" демонстрационными стендами ИТ-компаний. Организаторы конференции: Всероссийский союз страховщиков, Российский Союз Автостраховщиков и журнал «Атлас страхования». Оргкомитет конференции: Тел.: