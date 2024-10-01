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РСА Российский союз автостраховщиков РСА-Клиринг
|01.10.2024
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В России появилась единая информационная система по страхованию
и жилья на основании норм закона от 29.12.2022 № 594-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители ВСС и РСА. Целями создания оператора АИС страхования является сбор и анализ информационного массива
|17.10.2023
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АО НСИС приступило к оказанию техподдержки РСА и страховщикам
0%-ная «дочка» ЦБ, оператор «АИС страхования» в силу 594-ФЗ) в рамках пакета сделок, заключенных с «Российским союзом автостраховщиков», с 17 октября 2023 г. будет оказывать услуги по техподдер
|24.08.2022
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В 2022 г. еще больше извещений о ДТП было оформлено онлайн
Приложение «Помощник ОСАГО», разработанное Банком России (ЦБ РФ) и Российским союзом автостраховщиков (РСА) в 2019 г., пользуется популярностью у автолюбителей.
|10.09.2021
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Кейс: Как в России удалось модернизировать систему гостехосмотра автомобилей
О уже роли не играет, решили законодатели. К тому же, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), зависимость между прохождением техосмотра и аварийностью вовсе не очевидна. По статисти
|25.06.2021
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ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну
тва в Суде по интеллектуальным правам официально обвинены в плагиате Центробанк (ЦБ, Банк России) и Российский союз автостраховщиков (РСА). Напомним, этот суперсервис (так его предпочитают имен
|15.03.2021
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«Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО
и безопасности, создан экспертами «Инфосистемы джет» в 2020 г. По условиям пятилетнего контракта с Российским союзом автостраховщиков (РСА) компания решает все текущие вопросы, связанные работ
|22.10.2020
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РСА и «Инфосистемы джет» обеспечили круглосуточную защиту новой АИС ОСАГО
О и безопасной интеграции с информационной системой для каждой из 44 страховых компаний, входящих в Российский Союз Автостраховщиков. «Мы довольны результатом, так как получили комплексную сист
|29.06.2020
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В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля»
Запуск новой АИС ОСАГО Российский союз автостраховщиков (РСА) создал «с нуля» и запустил в эксплуатацию новую автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО. Инвестиции в проект на первом этапе превысили 2 млрд руб. РСА объединяет 44 ст
|30.11.2017
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«РТ Лабс» обеспечит автостраховщикам доступ к дополнительным сведениям СМЭВ
с», дочерняя компания «Ростелекома», стала победителем конкурса Российского союза автостраховщиков (РСА) по выбору разработчика программного решения для организации информационного обмена между
|04.12.2015
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«ГЛОНАСС» и Российский союз страховщиков подписали соглашение о сотрудничестве
3 декабря 2015 г. в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова состоялось подписание соглашения между акционерным обществом «ГЛОНАСС» и Российским союзом автостраховщиков (РСА). Соглашение нацелено на развитие двусторонних отношений в сфере организации применения технических средств контроля, осуществляющих фиксацию данных в случае ДТП, при урегулировании страхов
|07.04.2015
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«Ланит» модернизировал ИТ-систему Российского союза автостраховщиков
интеграции компании «Ланит» модернизировали промышленную среду Российского союза автостраховщиков (РСА) – крупный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора и обработки данных с
|08.09.2014
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«Ланит» разработал сервис для проверки сведений о договорах ОСАГО через сайт «Российского Союза Автостраховщиков»
я или отсутствия в предшествующие периоды страховых выплат. Как отмечается, «Ланит» сотрудничает с «Российским Союзом Автостраховщиков» с 2012 г. Специалисты «Ланита» разрабатывают прикладное п
|25.08.2014
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«Онланта» поддерживает системы «Российского союза автостраховщиков»
жил разделить функции разработчика и компании, непосредственно осуществляющей эксплуатацию систем. «Российский союз автостраховщиков» поддержал это, и «Ланит» передал функции эксплуатирующей ор
|26.10.2011
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eToken обеспечивает защиту персональных данных «Российского союза автостраховщиков»
» подвели первые итоги проекта по защите персональных данных в «Российском союзе автостраховщиков» (РСА) и компании «РСА-Клиринг». В рамках проекта решение eToken было внедрено в системе
|08.07.2009
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Sputnik Labs разработал CRM-решение для оптимизации работы по новым правилам ПВУ ОСАГО
на оптимизацию работы страховых компаний, действительных членов Российского Союза Автостраховщиков (РСА). Как говорится в сообщении Sputnik Labs, согласно новым правилам, потерпевший в ряде слу
|15.04.2009
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«Российский союз автостраховщиков» внедрил систему прямого урегулирования убытков по ОСАГО
«Российский союз автостраховщиков» (РСА) 1 марта 2009 г. ввел в промышленную эксплуатацию аппа
|24.03.2008
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Керченская катастрофа: как её видели с орбиты
т мазута. В развитых странах для оценки масштабов катастрофы в аналогичных критических ситуациях применяются спутниковые изображения, полученные с помощью радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА). Как оказалось, район экологической катастрофы в районе Керченского пролива снимали практически все действовавшие тогда на орбите гражданские спутники с РСА: RADARSAT-1 (Канада), EN
|11.03.2008
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«Российский Союз Автостраховщиков» внедрит дополнительные АРМ СЭД «Дело»
«Российский Союз Автостраховщиков» (РСА) расширяет масштабы использования системы электронного
|21.12.2007
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Космические радары: "9:0" не в пользу России
На протяжении 90-х годов спутники с бортовыми радарами с синтезированной апертурой (РСА) запускали 4 страны с темпом один старт в 1,5-2 года. Пентагон использовал военные спутники Lacrosse для всепогодного слежения за советскими военными объектами на Севере и мобильными пусков
|02.11.2005
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24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка"
демонстрационными стендами ИТ-компаний. Организаторы конференции: Всероссийский союз страховщиков, Российский Союз Автостраховщиков и журнал «Атлас страхования». Оргкомитет конференции: Тел.:
|16.04.2003
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КРОК автоматизирует Российский союз автостраховщиков
Российский союз автостраховщиков (РСА) признал компанию КРОК победителем конкурса на право разработки и внедрения автоматизированной информационной системы союза (АИС РСА). Создание АИС РСА связано с принятием зак
РСА и организации, системы, технологии, персоны:
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