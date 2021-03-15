«Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО

«Инфосистемы джет» взяла на себя техническую поддержку ИТ-инфраструктуры, составляющей фундамент новой системы ОСАГО. Инфраструктурный комплекс, способный выдержать строгие требования к надежности и безопасности, создан экспертами «Инфосистемы джет» в 2020 г. По условиям пятилетнего контракта с Российским союзом автостраховщиков (РСА) компания решает все текущие вопросы, связанные работой оборудования и инфраструктурного ПО, а также консультирует команду заказчика по поводу платформы управления контейнерами и решений на базе open source.

Новая информационная система ОСАГО централизованно собирает, хранит и обрабатывает информацию по обязательному автострахованию и обеспечивает автовладельцам качество страховых данных. ИТ-система создана на технологиях контейнеризации, а для управления контейнерами используется платформа Red Hat Openshift. Непосредственно катастрофоустойчивая ИТ-инфраструктура располагается в двух дата-центрах и построена на вычислительном оборудовании Huawei. Более сотни миллионов обращений и первичных документов хранится с помощью объектного хранилища Hitachi Vantara. Надежная защита обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями законодательства обеспечивается эшелонированной системой информационной безопасности с применением решений российских и зарубежных производителей.

Сопровождение сложной ИТ-инфраструктуры АИС ОСАГО РСА доверил компании «Инфосистемы джет».

Сегодня сервисная команда «Инфосистемы джет» поддерживает сетевую и вычислительную инфраструктуры, включая систему виртуализации на Vmware, сеть хранения данных и объектное хранилище Hitachi Vantara — всего более 100 единиц оборудования. По условиям контракта эксперты компании могут обрабатывать несколько тысяч инцидентов в час, устраняя неполадки и сбои, мешающие работе систем и персонала РСА. Устранение инцидентов для самых критичного оборудования и ПО не превышает 4 часов.

«Сервисная поддержка ИТ-инфраструктуры силами "Инфосистемы джет" гарантирует отказоустойчивую работу всех ключевых сервисов, одновременно освобождая специалистов РСА от задач эксплуатации. Таким образом, они могут сфокусироваться на развитии ИТ-экосистемы, — отметил Алексей Самошин, директор по информационным технологиям РСА. — Команда партнера обладает необходимым уровнем экспертизы для поддержки ИТ-решений под АИС ОСАГО и прекрасно знакома с нашей инфраструктурой. Эта комбинация — одно из важных условий для бесперебойной работы нашей системы и ее способности отрабатывать миллионы запросов по автострахованию».

Также инженеры «Инфосистемы джет» оказывают консультационную поддержку РСА по единичным, наиболее сложным кейсам в отношении платформы управления контейнерами Red Hat Openshift и СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL.

«ИТ-системы наших клиентов становятся все более высокотехнологичными из года в год. Теперь свое место в них прочно заняли контейнеры и open-source решения, которые в свою очередь усложняют архитектуру. Их применение в среде крупных предприятий сопряжено с множеством "но", часть из которых лежит в сфере эксплуатации. Мы хорошо понимаем все особенности работы современных ИТ-инфраструктур и берем на себя ответственность за их устойчивое функционирование, помогая с платформой управления контейнерами и ПО на основе open source, — отметил Андрей Гешель, руководитель сервисного центра «Инфосистемы джет». — Уровень зрелости нашей сервисной экспертизы соответствует ключевым трендам мира ИТ и потребностям наших клиентов».