Спецпроекты

«Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО

Безопасность Интеграция Инфраструктура Открытое ПО

«Инфосистемы джет» взяла на себя техническую поддержку ИТ-инфраструктуры, составляющей фундамент новой системы ОСАГО. Инфраструктурный комплекс, способный выдержать строгие требования к надежности и безопасности, создан экспертами «Инфосистемы джет» в 2020 г. По условиям пятилетнего контракта с Российским союзом автостраховщиков (РСА) компания решает все текущие вопросы, связанные работой оборудования и инфраструктурного ПО, а также консультирует команду заказчика по поводу платформы управления контейнерами и решений на базе open source.

Новая информационная система ОСАГО централизованно собирает, хранит и обрабатывает информацию по обязательному автострахованию и обеспечивает автовладельцам качество страховых данных. ИТ-система создана на технологиях контейнеризации, а для управления контейнерами используется платформа Red Hat Openshift. Непосредственно катастрофоустойчивая ИТ-инфраструктура располагается в двух дата-центрах и построена на вычислительном оборудовании Huawei. Более сотни миллионов обращений и первичных документов хранится с помощью объектного хранилища Hitachi Vantara. Надежная защита обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями законодательства обеспечивается эшелонированной системой информационной безопасности с применением решений российских и зарубежных производителей.

Сопровождение сложной ИТ-инфраструктуры АИС ОСАГО РСА доверил компании «Инфосистемы джет».

Сегодня сервисная команда «Инфосистемы джет» поддерживает сетевую и вычислительную инфраструктуры, включая систему виртуализации на Vmware, сеть хранения данных и объектное хранилище Hitachi Vantara — всего более 100 единиц оборудования. По условиям контракта эксперты компании могут обрабатывать несколько тысяч инцидентов в час, устраняя неполадки и сбои, мешающие работе систем и персонала РСА. Устранение инцидентов для самых критичного оборудования и ПО не превышает 4 часов.

«Сервисная поддержка ИТ-инфраструктуры силами "Инфосистемы джет" гарантирует отказоустойчивую работу всех ключевых сервисов, одновременно освобождая специалистов РСА от задач эксплуатации. Таким образом, они могут сфокусироваться на развитии ИТ-экосистемы, — отметил Алексей Самошин, директор по информационным технологиям РСА. — Команда партнера обладает необходимым уровнем экспертизы для поддержки ИТ-решений под АИС ОСАГО и прекрасно знакома с нашей инфраструктурой. Эта комбинация — одно из важных условий для бесперебойной работы нашей системы и ее способности отрабатывать миллионы запросов по автострахованию».

Также инженеры «Инфосистемы джет» оказывают консультационную поддержку РСА по единичным, наиболее сложным кейсам в отношении платформы управления контейнерами Red Hat Openshift и СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL.

«ИТ-системы наших клиентов становятся все более высокотехнологичными из года в год. Теперь свое место в них прочно заняли контейнеры и open-source решения, которые в свою очередь усложняют архитектуру. Их применение в среде крупных предприятий сопряжено с множеством "но", часть из которых лежит в сфере эксплуатации. Мы хорошо понимаем все особенности работы современных ИТ-инфраструктур и берем на себя ответственность за их устойчивое функционирование, помогая с платформой управления контейнерами и ПО на основе open source, — отметил Андрей Гешель, руководитель сервисного центра «Инфосистемы джет». — Уровень зрелости нашей сервисной экспертизы соответствует ключевым трендам мира ИТ и потребностям наших клиентов».



Другие материалы рубрики

Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе

Продажи ПК в России 2020 г. едва не рухнули, но смогли удержаться в плюсе

Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Техноблог

Нужны ли смартфону накладные объективы для съемки?

Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера