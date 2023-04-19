Directum представляет решение для интеллектуальной обработки входящих первичных документов Сотрудникам больше не нужно вручную заносить «первичку» в систему. Рутину можно передать искусственному интеллекту (ИИ), встроенному в Dire

Smart Engines представила ИИ для мобильного и потокового ввода первичных документов льные приложения заменяя полноценный центр ввода. Высокое качество и скоростные характеристики продукта позволяют реализовать концепцию мобильного бэкофиса, когда сотрудники сканируют и вводят данные первичных документов на смартфоне или планшете решая бизнес задачи в режиме реального времени. Новая версия «из коробки» автоматически классифицирует и распознает счета-фактуры, ТОРГ-12, УПД, т

«Гэндальф» внедрил программу для учета и хранения первичных документов в «Орелмасле» «Гэндальф» внедрил программу «Скан-архив» для учета и хранения первичных документов в компании «Орелмасло», занимающейся переработкой семян рапса и подсолнечника. Документооборот «Орелмасла» достигает около 21 тыс. документов в год, большую часть из которы

Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc российский дистрибьютор электроборудования и комплектующих, автоматизировал документооборот при помощи Elewise Legaldoc. Как для фирмы-дистрибьютора, для «Русского света» критична скорость обработки первичных документов, которая напрямую влияет на качество обслуживания клиентов и партнеров, а, следовательно, формирует имидж организации. Для снижения временных и финансовых издержек, ассоциа

СКБ «Контур» и «ДоксВижн» представили «Электронный архив первичной документации» астично в ERP-системе, частично в личном кабинете сервиса ЭДО. В результате формируется два архива «первички»: бумажный, в котором сложно найти документы оперативно, и разрозненный электронный.

«РН-Энерго» ускорил обработку первичных документов с внедрением Abbyy FlexiCapture едний год увеличилось до 10 тыс. в месяц, компании не потребовалось расширять штат, сообщили CNews в Abbyy. Раньше ежемесячно сотрудникам бухгалтерии «РН-Энерго» приходилось обрабатывать более 5 тыс. первичных документов: договоров, накладных, счетов-фактур, актов и т.д. Ручная сортировка, составление реестров передачи-возврата документов отнимала массу времени и человеческих ресурсов. Этим

Управиться с «первичкой» иализированная система управления — ЭЛАР САПЕРИОН, которая обеспечивает централизованное хранение данных с единой контролируемой политикой управления и доступа сотрудников; возможность просмотра всех первичных документов, связанных с оформлением каждой финансово-хозяйственной операции; быстрый электронный поиск и формирование подборок документов во время камеральных и выездных налоговых про

«РН-Учет» с помощью «Логики бизнеса» оптимизировал обработку и хранение первичных документов числа обслуживаемых дочерних предприятий компании, «РН-Учет» обрабатывает более 5 млн документов в месяц. К детальной проработке инициативы по автоматизации процесса обработки и хранения поступающих первичных документов «РН-Учет» приступила в сентябре 2011 г. В соответствии с утвержденными стандартами был выбран ИТ-подрядчик, который сделал наименьшее по стоимости предложение реализовать п