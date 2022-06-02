Индексная книга CNews*
Бухгалтерия Первичка Первичный документ бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях
Публикаций - 353, упоминаний - 376
Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2729 6
|Сизов Антон 24 4
|Бейдер Александр 75 4
|Макаров Станислав 117 4
|Губушкин Сергей 3 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Стятюгин Роман 30 3
|Капралов Дмитрий 4 3
|Фомичев Андрей 69 3
|Мраморов Дмитрий 29 2
|Степанов Антон 57 2
|Галаган Алексей 5 2
|Князева Татьяна 8 2
|Чернобыльская Анна 7 2
|Горяйнов Андрей 47 2
|Еремеев Сергей 23 2
|Смирнов Денис 14 2
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Попов Геннадий 7 2
|Рахимбердиев Аскар 35 2
|Черненко Андрей 62 2
|Заржецкий Александр 32 2
|Мякишева Марина 84 2
|Левинский Денис 8 2
|Артемьев Константин 4 2
|Орехов Вячеслав 48 2
|Храмцовская Наталья 46 2
|Назипов Дмитрий 84 2
|Будин Алексей 22 2
|Зуев Георгий 4 2
|Сусойкин Виктор 8 2
|Линев Андрей 24 2
|Кржешовская Юлия 14 2
|Сирота Юрий 53 2
|Герасименко Александр 5 2
|Баландюк Сергей 4 2
|Аршавский Анджей 28 2
|Мишустин Михаил 481 2
|Ласкин Иван 10 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.