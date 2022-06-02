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Бухгалтерия Первичка Первичный документ бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях



02.06.2022 Smart Engines представила ИИ для мобильного и потокового ввода первичных документов
18.03.2020 «Гэндальф» внедрил программу для учета и хранения первичных документов в «Орелмасле»
05.03.2019 Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc
06.12.2017 СКБ «Контур» и «ДоксВижн» представили «Электронный архив первичной документации»
20.04.2016 «РН-Энерго» ускорил обработку первичных документов с внедрением Abbyy FlexiCapture
02.04.2015 Управиться с «первичкой»
19.12.2013 «РН-Учет» с помощью «Логики бизнеса» оптимизировал обработку и хранение первичных документов
02.12.2011 «Строительный двор» построил систему учета первичных документов на базе ABBYY FlexiCapture

Публикаций - 353, упоминаний - 376

Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6998 133
1С-ИжТиСи 6315 128
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 899 44
SAP SE 4880 40
1С-Рарус 802 32
Oracle Corporation 6301 29
Microsoft Corporation 23489 24
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 21
Directum - Директум 907 19
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6256 17
IBM - International Business Machines Corp 9192 17
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 16
Гэндальф - Gendalf 76 15
Парус Корпорация 531 12
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 647 11
Docsvision - ДоксВижн 967 10
Корус Консалтинг ГК 1070 9
АйТи 1282 9
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 228 8
SAP CIS - САП СНГ 831 7
TerraLink - ТерраЛинк 260 7
Такском - Taxcom 207 7
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1149 6
InterTrust - ИнтерТраст 324 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10064 6
Компьютер НПО 68 6
Логика Бизнеса 220 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2502 6
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 434 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 5
Компас 172 5
Dell EMC 4913 5
Хомнет Консалтинг 173 5
Инталев - Intalev 275 5
GMCS 346 5
1С:ВДГБ 46 5
Diasoft - Диасофт 600 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 4
НСПК - Национальная система платежных карт 612 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 11
Газпром ПАО 1151 9
Точка 3796 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5788 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6191 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 329 5
Роснефть НК - нефтяная компания 473 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 4
Лента - Сеть розничной торговли 1698 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 4
Татнефть 206 4
Альфа-Банк 1596 4
Почта России ПАО 1988 4
Газпром нефть 498 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 194 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 58 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 50 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 3
Транснефть 272 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 844 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 3
Сургутнефтегаз - СНГ 223 2
Северсталь ПАО - Severstal 367 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 2
РЖД - Российские железные дороги 1619 2
РОСНО СК - Страховая компания 197 2
Coca-Cola Company 250 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 85 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 2
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 14 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 41
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17955 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10375 18
Федеральное казначейство России 1548 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1650 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9093 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 6
Президент Российской Федерации 3710 5
Судебная власть - Judicial power 2091 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2505 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 4
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1645 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 521 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 93 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 3
ПФР Департамент информационных технологий 184 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1037 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 120 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 31 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 2
Федеральное собрание Российской Федерации 285 2
Правительство Москвы 1991 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 2
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 45 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
Единая Россия - Политическая партия 262 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 17 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25942 227
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53207 143
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10790 139
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38926 83
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10027 77
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5189 73
Проверка контрагентов 1472 63
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79169 63
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7956 51
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17307 40
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10916 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9102 37
Электронный документ - Electronic document 1262 36
Оцифровка - Digitization 3743 36
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10148 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11794 33
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2964 32
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11359 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12973 31
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3859 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8128 30
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3665 28
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9046 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17187 27
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1379 26
Распознавание - Recognition 2841 24
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1026 24
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25639 24
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25042 23
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Warehouse accounting - Складской учет 485 22
Штриховой код - штрихкод 1311 21
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 774 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8146 20
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1462 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5440 20
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3242 19
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1742 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7773 19
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1473 18
Электронное архивирование - электронный архив - electronic archiving - electronic archive - цифровое сохранение - автоматизированный электронный архив документов 432 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6519 128
1С:Бухгалтерия 848 42
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 42
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 399 23
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 386 19
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 19
Microsoft Office 3435 17
Abbyy FlexiCapture 144 16
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 186 14
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 399 12
Гэндальф - Скан-Архив 39 11
Microsoft Office Excel 941 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 9
1С:Документооборот - 1С:ДО 180 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 9
Microsoft Windows 2000 12674 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 8
Microsoft Dynamics 1170 8
Microsoft Windows 14431 8
Microsoft SQL Server 1472 7
Apple iPhone 6 6172 7
IBM FileNet 111 7
OpenText Documentum 359 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 5
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 39 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 5
Microsoft SharePoint Server 687 5
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 199 5
EleWise LegalDoc 8 5
Infor ERP LN 187 5
Инталев Корпоративные финансы 46 5
Directum СЭД - ECM-система 284 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1752 4
СКБ Контур - Контур.Бухгалтерия 40 4
InterTrust - CompanyMedia 150 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 4
1С:Бухгалтерия КОРП 32 4
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 48 4
1С:Документооборот КОРП 60 4
Путин Владимир 2729 6
Сизов Антон 24 4
Бейдер Александр 75 4
Макаров Станислав 117 4
Губушкин Сергей 3 3
Бейлезон Олег 32 3
Стятюгин Роман 30 3
Капралов Дмитрий 4 3
Фомичев Андрей 69 3
Мраморов Дмитрий 29 2
Степанов Антон 57 2
Галаган Алексей 5 2
Князева Татьяна 8 2
Чернобыльская Анна 7 2
Горяйнов Андрей 47 2
Еремеев Сергей 23 2
Смирнов Денис 14 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Курьянов Сергей 162 2
Попов Геннадий 7 2
Рахимбердиев Аскар 35 2
Черненко Андрей 62 2
Заржецкий Александр 32 2
Мякишева Марина 84 2
Левинский Денис 8 2
Артемьев Константин 4 2
Орехов Вячеслав 48 2
Храмцовская Наталья 46 2
Назипов Дмитрий 84 2
Будин Алексей 22 2
Зуев Георгий 4 2
Сусойкин Виктор 8 2
Линев Андрей 24 2
Кржешовская Юлия 14 2
Сирота Юрий 53 2
Герасименко Александр 5 2
Баландюк Сергей 4 2
Аршавский Анджей 28 2
Мишустин Михаил 481 2
Ласкин Иван 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 122748 200
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39318 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14937 18
Европа 21303 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50161 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17136 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6301 11
Украина 7266 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2309 8
Россия - СФО - Новосибирск 3700 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2489 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2553 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3314 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15072 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 998 6
Беларусь - Белоруссия 4249 6
Казахстан - Республика 4839 6
Азия - Азиатский регион 4658 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1428 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2366 5
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 460 4
Германия - Федеративная Республика 12011 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1427 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1006 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 241 4
Европа Восточная 2997 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 3
Индия - Республика 5068 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2015 3
Россия - Сибирь 2010 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 983 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1339 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1789 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 640 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 3
Россия - СФО - Кемеровская область 721 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1139 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2323 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 695 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5199 197
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41950 143
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41656 67
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5237 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19993 60
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6679 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15054 32
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1860 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10664 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10258 27
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2164 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23967 25
Юриспруденция - Jurisprudence 6223 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5000 24
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1158 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4017 23
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 222 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 5164 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9182 19
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 656 19
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 310 18
Экономический эффект 813 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4936 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4183 15
Аудит - аудиторский услуги 1896 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6030 15
Человеческий фактор - Human factor 1564 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14022 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4635 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2684 14
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1472 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4921 13
Экспорт - Экспортные операции 2724 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1903 12
Кредитование - Сrediting 5111 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2597 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4197 11
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