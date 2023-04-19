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Бухгалтерия Первичка Первичный документ бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях
СОБЫТИЯ
|19.04.2023
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Directum представляет решение для интеллектуальной обработки входящих первичных документов
Сотрудникам больше не нужно вручную заносить «первичку» в систему. Рутину можно передать искусственному интеллекту (ИИ), встроенному в Dire
|02.06.2022
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Smart Engines представила ИИ для мобильного и потокового ввода первичных документов
льные приложения заменяя полноценный центр ввода. Высокое качество и скоростные характеристики продукта позволяют реализовать концепцию мобильного бэкофиса, когда сотрудники сканируют и вводят данные первичных документов на смартфоне или планшете решая бизнес задачи в режиме реального времени. Новая версия «из коробки» автоматически классифицирует и распознает счета-фактуры, ТОРГ-12, УПД, т
|18.03.2020
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«Гэндальф» внедрил программу для учета и хранения первичных документов в «Орелмасле»
«Гэндальф» внедрил программу «Скан-архив» для учета и хранения первичных документов в компании «Орелмасло», занимающейся переработкой семян рапса и подсолнечника. Документооборот «Орелмасла» достигает около 21 тыс. документов в год, большую часть из которы
|05.03.2019
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Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc
российский дистрибьютор электроборудования и комплектующих, автоматизировал документооборот при помощи Elewise Legaldoc. Как для фирмы-дистрибьютора, для «Русского света» критична скорость обработки первичных документов, которая напрямую влияет на качество обслуживания клиентов и партнеров, а, следовательно, формирует имидж организации. Для снижения временных и финансовых издержек, ассоциа
|06.12.2017
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СКБ «Контур» и «ДоксВижн» представили «Электронный архив первичной документации»
астично в ERP-системе, частично в личном кабинете сервиса ЭДО. В результате формируется два архива «первички»: бумажный, в котором сложно найти документы оперативно, и разрозненный электронный.
|20.04.2016
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«РН-Энерго» ускорил обработку первичных документов с внедрением Abbyy FlexiCapture
едний год увеличилось до 10 тыс. в месяц, компании не потребовалось расширять штат, сообщили CNews в Abbyy. Раньше ежемесячно сотрудникам бухгалтерии «РН-Энерго» приходилось обрабатывать более 5 тыс. первичных документов: договоров, накладных, счетов-фактур, актов и т.д. Ручная сортировка, составление реестров передачи-возврата документов отнимала массу времени и человеческих ресурсов. Этим
|02.04.2015
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Управиться с «первичкой»
иализированная система управления — ЭЛАР САПЕРИОН, которая обеспечивает централизованное хранение данных с единой контролируемой политикой управления и доступа сотрудников; возможность просмотра всех первичных документов, связанных с оформлением каждой финансово-хозяйственной операции; быстрый электронный поиск и формирование подборок документов во время камеральных и выездных налоговых про
|19.12.2013
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«РН-Учет» с помощью «Логики бизнеса» оптимизировал обработку и хранение первичных документов
числа обслуживаемых дочерних предприятий компании, «РН-Учет» обрабатывает более 5 млн документов в месяц. К детальной проработке инициативы по автоматизации процесса обработки и хранения поступающих первичных документов «РН-Учет» приступила в сентябре 2011 г. В соответствии с утвержденными стандартами был выбран ИТ-подрядчик, который сделал наименьшее по стоимости предложение реализовать п
|02.12.2011
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«Строительный двор» построил систему учета первичных документов на базе ABBYY FlexiCapture
с, в этот момент могла оказаться недоступна для просмотра и копирования. Таким образом, в рамках проекта было необходимо решить задачи внедрения в офисах компании системы распределенного сканирования первичных документов, их автоматизированной проверки на наличие подписи и печати и централизованного хранения скан-копий исходящих документов в ERP-системе компании. В результате внедрения ABBY
Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 6
|Арлазаров Владимир 290 5
|Бейдер Александр 75 4
|Макаров Станислав 118 4
|Сизов Антон 29 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Стятюгин Роман 44 3
|Губушкин Сергей 3 3
|Капралов Дмитрий 4 3
|Аникин Дмитрий 68 3
|Желтухин Вадим 72 3
|Муратова Алиса 4 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Нестеров Алексей 175 3
|Козырев Алексей 328 3
|Цыганков Дмитрий 38 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Фомичев Андрей 74 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Урусов Виктор 157 3
|Попов Геннадий 21 3
|Баландюк Сергей 4 2
|Рахимбердиев Аскар 45 2
|Кубарев Алексей 59 2
|Герасименко Александр 7 2
|Степанов Антон 71 2
|Мякишева Марина 84 2
|Храмцовская Наталья 48 2
|Линев Андрей 25 2
|Левинский Денис 8 2
|Агеев Денис 38 2
|Артемьев Константин 14 2
|Ласкин Иван 13 2
|Чернобыльская Анна 8 2
|Галаган Алексей 5 2
|Трандин Сергей 128 2
|Сусойкин Виктор 8 2
|Князева Татьяна 8 2
|Глухов Иван 35 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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