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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бухгалтерия Первичка Первичный документ бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях

СОБЫТИЯ


19.04.2023 Directum представляет решение для интеллектуальной обработки входящих первичных документов

Сотрудникам больше не нужно вручную заносить «первичку» в систему. Рутину можно передать искусственному интеллекту (ИИ), встроенному в Dire
02.06.2022 Smart Engines представила ИИ для мобильного и потокового ввода первичных документов

льные приложения заменяя полноценный центр ввода. Высокое качество и скоростные характеристики продукта позволяют реализовать концепцию мобильного бэкофиса, когда сотрудники сканируют и вводят данные первичных документов на смартфоне или планшете решая бизнес задачи в режиме реального времени. Новая версия «из коробки» автоматически классифицирует и распознает счета-фактуры, ТОРГ-12, УПД, т
18.03.2020 «Гэндальф» внедрил программу для учета и хранения первичных документов в «Орелмасле»

«Гэндальф» внедрил программу «Скан-архив» для учета и хранения первичных документов в компании «Орелмасло», занимающейся переработкой семян рапса и подсолнечника. Документооборот «Орелмасла» достигает около 21 тыс. документов в год, большую часть из которы
05.03.2019 Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc

российский дистрибьютор электроборудования и комплектующих, автоматизировал документооборот при помощи Elewise Legaldoc. Как для фирмы-дистрибьютора, для «Русского света» критична скорость обработки первичных документов, которая напрямую влияет на качество обслуживания клиентов и партнеров, а, следовательно, формирует имидж организации. Для снижения временных и финансовых издержек, ассоциа
06.12.2017 СКБ «Контур» и «ДоксВижн» представили «Электронный архив первичной документации»

астично в ERP-системе, частично в личном кабинете сервиса ЭДО. В результате формируется два архива «первички»: бумажный, в котором сложно найти документы оперативно, и разрозненный электронный.
20.04.2016 «РН-Энерго» ускорил обработку первичных документов с внедрением Abbyy FlexiCapture

едний год увеличилось до 10 тыс. в месяц, компании не потребовалось расширять штат, сообщили CNews в Abbyy. Раньше ежемесячно сотрудникам бухгалтерии «РН-Энерго» приходилось обрабатывать более 5 тыс. первичных документов: договоров, накладных, счетов-фактур, актов и т.д. Ручная сортировка, составление реестров передачи-возврата документов отнимала массу времени и человеческих ресурсов. Этим
02.04.2015 Управиться с «первичкой»

иализированная система управления — ЭЛАР САПЕРИОН, которая обеспечивает централизованное хранение данных с единой контролируемой политикой управления и доступа сотрудников; возможность просмотра всех первичных документов, связанных с оформлением каждой финансово-хозяйственной операции; быстрый электронный поиск и формирование подборок документов во время камеральных и выездных налоговых про
19.12.2013 «РН-Учет» с помощью «Логики бизнеса» оптимизировал обработку и хранение первичных документов

числа обслуживаемых дочерних предприятий компании, «РН-Учет» обрабатывает более 5 млн документов в месяц. К детальной проработке инициативы по автоматизации процесса обработки и хранения поступающих первичных документов «РН-Учет» приступила в сентябре 2011 г. В соответствии с утвержденными стандартами был выбран ИТ-подрядчик, который сделал наименьшее по стоимости предложение реализовать п
02.12.2011 «Строительный двор» построил систему учета первичных документов на базе ABBYY FlexiCapture

с, в этот момент могла оказаться недоступна для просмотра и копирования. Таким образом, в рамках проекта было необходимо решить задачи внедрения в офисах компании системы распределенного сканирования первичных документов, их автоматизированной проверки на наличие подписи и печати и централизованного хранения скан-копий исходящих документов в ERP-системе компании. В результате внедрения ABBY

Публикаций - 429, упоминаний - 456

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

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AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
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АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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