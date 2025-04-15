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Артемьев Константин



15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
18.10.2024 «Магнит» повысил эффективность бизнеса с помощью платформы роботизации Sherpa RPA 1
13.03.2024 В классификатор российского ПО добавили мессенджеры, электронный документооборот, системы роботизации и медицинское ПО 1
21.12.2023 В реестр отечественного ПО включили платформу для работы бизнеса с генеративными нейросетями Sherpa AI Server 1
21.11.2022 «Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов 1
05.07.2022 Konica Minolta запустит совместные проекты с Sherpa Robotics 1
24.01.2022 «Шерпа роботикс» и «Рдтех» заключили партнерское соглашение 1
26.05.2021 ГК «Эдит про» и «Шерпа роботикс» займутся внедрением RPA в связке с «1С» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Артемьев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 11 5
UIPath 104 2
8373 2
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 195 1
Kryon 8 1
Citrix Systems 820 1
Blue Prism 28 1
Automation Anywhere 10 1
Ростелеком 9854 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
Konica Minolta 406 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Почта России ПАО 2145 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 881 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4460 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4470 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 127 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 291 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1615 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4086 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 235 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 290 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8772 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 498 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1084 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2113 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3240 1
Sherpa RPA 25 7
Примо РПА - Primo RPA 37 2
OpenAI ChatGPT 377 1
PIX RPA Platform. 80 1
Борченко Павел 42 1
Буслов Владислав 1 1
Планидина Анастасия 1 1
Шеверев Дмитрий 1 1
Еремеев Сергей 25 1
Кичко Дмитрий 67 1
Халитов Дарий 25 1
Пересветов Дмитрий 4 1
Чеханков Кирилл 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6051 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 400 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1310 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2475 1
Льготы - Льготные кредиты 144 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4733 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5034 1
Экономический эффект 1096 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1106 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1265 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 1
IDC - International Data Corporation 4913 1
Gartner - Гартнер 3566 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2053 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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