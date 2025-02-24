Дашкевич Иван
|24.02.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
|14.02.2025
|Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
Дашкевич Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Казьмин Никита 8 2
|Хван Артём 8 2
|Львов Александр 5 1
|Кибалко Кирилл 37 1
|Ульихин Павел 34 1
|Алексеев Юрий 18 1
|Сергеев Павел 6 1
|Зобов Дмитрий 2 1
|Астафьев Денис 2 1
|Лебедева Ольга 19 1
|Мезенцев Александр 16 1
|Семенников Антон 7 1
|Тихомиров Олег 6 1
|Подгорнов Вячеслав 6 1
|Трушков Роман 5 1
|Симонов Александр 2 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Копысов Виталий 62 1
|Строкова Анастасия 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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