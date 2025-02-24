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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дашкевич Иван



24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дашкевич Иван и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ Интех - RSHB Intech 50 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 245 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 49 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 653 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 196 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 74 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1093 2
Фора Банк 57 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Абсолют Банк 231 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 1
Синара Банк - ДелоБанк 36 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1049 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 487 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5072 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 1
Оцифровка - Digitization 4577 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2481 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2287 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6845 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1083 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 766 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 147 1
Примо РПА - Primo RPA 32 1
Казьмин Никита 8 2
Хван Артём 8 2
Львов Александр 5 1
Кибалко Кирилл 37 1
Ульихин Павел 34 1
Алексеев Юрий 18 1
Сергеев Павел 6 1
Зобов Дмитрий 2 1
Астафьев Денис 2 1
Лебедева Ольга 19 1
Мезенцев Александр 16 1
Семенников Антон 7 1
Тихомиров Олег 6 1
Подгорнов Вячеслав 6 1
Трушков Роман 5 1
Симонов Александр 2 1
Кирьянова Александра 138 1
Копысов Виталий 62 1
Строкова Анастасия 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4861 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
Создано именных указателей - 169524.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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