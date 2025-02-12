Carbon Soft - EvaTeam

Рынок BPMS растет благодаря развитию индустрии управления процессами 1

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Как крупный застройщик импортозаместил Jira и Confluence 1

MONT включил в линейку продуктов для управления проектами и компанией решения EvaTeam 1

ICL Services и EvaTeam заключили соглашение о партнерстве 1

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