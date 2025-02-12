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Carbon Soft EvaTeam

Carbon Soft - EvaTeam

EvaTeamcистема управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском

 

 

 

"Как проходит импортозамещение на примере замены Jira и Confluence"  Роман Мыскин, Директора по развитию, EvaTeam, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


12.02.2025 Рынок BPMS растет благодаря развитию индустрии управления процессами 1
09.12.2024 Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam 1
28.10.2024 Как крупный застройщик импортозаместил Jira и Confluence 1
23.10.2024 MONT включил в линейку продуктов для управления проектами и компанией решения EvaTeam 1
10.10.2024 ICL Services и EvaTeam заключили соглашение о партнерстве 1
02.10.2024 «Кросс технолоджис» и EvaTeam заключили договор о партнерстве 1
30.09.2024 Компания-оператор клиентской экосистемы «Газпром» начинает комплексное импортозамещение Jira 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
21.06.2024 Роман Мыскин назначен директором по развитию EvaTeam 1
06.02.2024 Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками 1
16.01.2024 EvaTeam подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
28.09.2023 «СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam 1
08.08.2023 Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни 1
08.08.2023 «Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами 1
07.12.2022 Как управлять базой знаний без иностранных решений: инструкция по миграции 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 118 7
Microsoft Corporation 24657 3
MONT - МОНТ 145 2
TeamStorm - Тимшторм 8 2
Т1 Диджитал - T1 Digital 4 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 2
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 2
Ростелеком 9737 1
Yandex - Яндекс 7400 1
GitHub 826 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 388 1
Ред Софт - Red Soft 718 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 814 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 1
8259 1
Broadcom - VMware 2365 1
Oracle Corporation 6705 1
Nginx - Энджайникс 167 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
AMD - Advanced Micro Devices 4242 1
SAP SE 5280 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
Новые облачные технологии (НОТ) 447 1
Diasoft - Диасофт 882 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Naumen - Наумен 627 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
Nvidia Corp 3504 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 47 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
EmDev - ЕмДев 14 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
Газпром ЦПС 27 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 2
Газпром ПАО 1345 2
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 14 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Почта России ПАО 2118 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Газпром нефть 621 1
Unilever - Юнилевер Русь 153 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 1
Федеральное казначейство России 1782 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3088 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 4
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 721 3
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7428 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2265 2
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12796 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 424 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 15
Atlassian - Confluence 113 13
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 12 11
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 11 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 942 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 3
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 3
Apache OpenOffice Draw 26 2
Сбер - SberTrack 2 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1269 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
FreePik 1017 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 178 1
Python - высокоуровневый язык программирования 945 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 108 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 159 1
Radix Tempo 25 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 25 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
Linux OS 10002 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4492 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Docker - Платформа распределённых приложений 337 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 142 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
IBM DataPower 7 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1590 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 16 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 11 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 1
Apache ServiceMix 2 1
Кучаев Денис 7 5
Петухов Антон 45 2
Мыскин Роман 37 2
Рустамов Рустам 416 1
Прескарьян Артем 10 1
Устинов Михаил 6 1
Аликин Алексей 1 1
Занятнова Валерия 1 1
Какунин Алексей 14 1
Легостаева Светлана 84 1
Дегтярь Владислав 2 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Глазков Александр 138 1
Терещенко Денис 88 1
Сергеев Сергей 138 1
Панченко Иван 141 1
Албычев Александр 151 1
Федоров Алексей 116 1
Качанов Олег 114 1
Мельникова Алиса 91 1
Иванов Михаил 100 1
Решетников Максим 32 1
Шпак Василий 224 1
Белов Алексей 21 1
Безбогов Сергей 46 1
Киселев Сергей 61 1
Галеев Сергей 32 1
Гулевич Руслан 27 1
Иодковский Станислав 82 1
Врацкий Андрей 135 1
Сологуб Денис 67 1
Деверилин Павел 30 1
Харитонов Дмитрий 51 1
Чернышев Андрей 69 1
Филимонов Антон 17 1
Терещенко Максим 20 1
Загуренко Тимофей 2 1
Мейнцер Антон 14 1
Чудинов Дмитрий 33 1
Ванюшкин Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 4
Беларусь - Белоруссия 5689 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
Земля - планета Солнечной системы 10393 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 12
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 3
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1227 3
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6416 1
Аудит - аудиторский услуги 2679 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 402 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4899 1
Экономический эффект 1071 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2442 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 412 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5400 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1884 1
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МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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