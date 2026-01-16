Компании «Ред софт» и EvaTeam подтвердили совместимость продуктов

Разработчик решений для управления ИТ-инфраструктурой «Ред софт» совместно с вендором корпоративного ПО EvaTeam объявили о завершении испытаний на совместимость и корректную работу программного продукта EvaProject версии 2.30 и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм» 2.0. Проведенное тестирование подтвердило корректную работу систем при совместной эксплуатации, что делает возможным их совместное применение. Об этом CNews сообщили представители EvaTeam.

Испытания проводились на стенде компании «Ред софт», включая всесторонние проверки функциональности, производительности и стабильности работы двух систем в различных условиях. Была осуществлена успешная синхронизация с доменом «Ред Адм», проверена на корректность синхронизация пользователей и групп, а также работа отключенных доменных учетных записей в EvaProject.

Теперь клиенты обеих компаний смогут оптимизировать процессы управления ИТ-ресурсами и повысить эффективность работы инфраструктуры. «Ред Адм» поможет управлять доменом и всеми его объектами через веб-интерфейс, а EvaProject — структурировать рабочие процессы в команде.

«Мы рады объявить о положительном результате совместных тестов «Ред Адм» с продуктом EvaProject от команды EvaTeam. Объединение этих продуктов в ИТ-инфраструктуре поможет автоматизировать и упростить многие процессы: навести порядок как в проектах, так и в домене в целом. Мы продолжаем сотрудничество с EvaProject и дальнейшее расширение линейки совместимых продуктов», – сказала Анна Авхимович, руководитель направления Маркетинг технологических партнеров «Ред софт».

«Подтверждение совместимости EvaProject с системой «Ред софт» подтверждает техническую зрелость обеих платформ и позволяет клиентам безопасно интегрировать управление проектами и ИТ-инфраструктурой. Мы видим в этом не только расширение функционального взаимодействия систем, но и усиление уровня защищенности и прозрачности управленческих процессов. Партнерство с «Ред софт» является значимым этапом в обеспечении клиентам устойчивой и предсказуемой ИТ-среды», — отметил директор продукта EvaProject Дмитрий Дерябин.